Für Euch erreicht- SPD Forchheim

Fünf Kern­punk­te des Haus­halts­plans 2022 der Stadt Forchheim

In einer Rei­he von fünf Bei­trä­gen beschreibt die SPD Stadt­rats­frak­ti­on die wich­tig­sten Kern­punk­te des am 22. Febru­ar beschlos­se­nen Haus­halts­pla­nes 2022 der Stadt Forchheim.

II/V Kita-Plät­ze

Die Stadt wird heu­er 79 Mio. Euro für Inve­sti­tio­nen aus­ge­ben. Mehr als 16% davon (13,1 Mio. Euro) wer­den in den Aus­bau von neu­en Kin­der­gär­ten und Kin­der­krip­pen flie­ßen! Zu die­sen 13,1 Mio. kom­men noch 6,5 Mio. Euro, die wir als Zuschuss für die Schaf­fung neu­er Plät­ze an freie Trä­ger zahlen.

Der Neu­bau der Carl-Zeit­ler-Kita mit zwei Krip­pen- und zwei Kin­der­gar­ten­grup­pen wird heu­er fer­tig werden.

In Bucken­ho­fen sind die ersten Kin­der schon in die in Modul­bau­wei­se errich­te­te Kita eingezogen.

Die Pla­nun­gen von Neu­bau­ten von wei­te­ren Ein­rich­tun­gen in Reuth und Burk gehen kon­kret wei­ter. Eine gute Nach­richt für Fami­li­en mit klei­nen Kindern.

Auch außer­halb von Kin­der­häu­sern konn­ten wir für Fami­li­en Eini­ges errei­chen. In die Moder­ni­sie­rung von Spiel­plät­zen flie­ßen 276.000 Euro. Dadurch wird u.a. der Platz in der Von- Ket­te­ler-Str. auf­ge­wer­tet und im Kel­ler­wald ent­steht ein gro­ßer neu­er Spielplatz.

Rei­ner Büttner

SPD Stadt- und Kreisrat