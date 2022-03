Im Stimm­kreis­bü­ro des Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Wal­ter Nus­sel hat Dr. Lau­ra Ach­tel­stet­ter den Staf­fel­stab von Katha­ri­na Zoll­hö­fer über­nom­men. Die neue Stimm­kreis­re­fe­ren­tin steht seit 1. Febru­ar als erste Ansprech­part­ne­rin für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Nus­sels Stimm­kreis zur Verfügung.

Am 1. Febru­ar hat Dr. Lau­ra Ach­tel­stet­ter im Stimm­kreis­bü­ro des Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Wal­ter Nus­sel das Zep­ter über­nom­men. Sie über­nimmt die Auf­ga­ben einer Stimm­kreis­re­fe­ren­tin von Vor­gän­ge­rin Katha­ri­na Zoll­hö­fer, die sich als jun­ge Mut­ter stär­ker auf ihre Fami­lie kon­zen­trie­ren möchte.

Frau Dr. Ach­tel­stet­ter steht den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Stimm­kreis Erlan­gen-Höchstadt ab sofort täg­lich im Lud­wig-Erhard­Haus in Erlan­gen für ihre Anlie­gen, Wün­sche und Ter­min­ver­ein­ba­run­gen mit MdL Wal­ter Nus­sel zur Verfügung.

Die aus Erlan­gen stam­men­de Poli­to­lo­gin und Histo­ri­ke­rin hat an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät stu­diert und wur­de 2020 an der Uni­ver­si­ty of Cam­bridge mit einer Arbeit über den preu­ßi­schen Kon­ser­va­tis­mus promoviert.

Im Ver­lauf ihres Stu­di­ums sam­mel­te sie bereits in Abge­ord­ne­ten­bü­ros Prak­ti­kums­er­fah­run­gen, die sie in ihre neue Auf­ga­be ein­brin­gen wird.

MdL Nus­sel: „Ich hei­ße Frau Dr. Ach­tel­stet­ter auch auf die­sem Weg herz­lich will­kom­men in mei­nem Team und freue mich auf die Zusam­men­ar­beit. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mei­nes Stimm­krei­ses haben mit ihr eine erste Ansprech­part­ne­rin für ihre Anlie­gen. Bit­te zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren.“