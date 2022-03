Wegen der Voll­ver­samm­lung der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz am 7. März 2022 in den frü­hen Abendstunden

Am Mon­tag, 7. März 2022, fin­det um 18.30 Uhr der Eröff­nungs­got­tes­dienst anläss­lich der Früh­jahrs-Voll­ver­samm­lung der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz in der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen statt. Aus die­sem Anlass wird in der Zeit von 17 bis 20 Uhr die Durch­fahrt Vier­zehn­hei­li­gen gesperrt. Den Besu­che­rin­nen und Besu­chern steht der Groß­park­platz unter­halb von Vier­zehn­hei­li­gen zur Ver­fü­gung. Wäh­rend der Zeit der Sper­rung ist zwi­schen Groß­park­platz und Basi­li­ka der Pen­del­bus im Einsatz.