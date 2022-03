In der Faschings­fe­ri­en-Woche ver­an­stal­te­te der Baur SV wie­der das belieb­te Ten­nis-Schnup­per­trai­ning. Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky hat­te in die Sport­hal­le ein­ge­la­den, um die Grund­la­gen des Ten­nis­sports zu erklä­ren. Zunächst absol­vier­ten die vier jun­gen Teil­neh­me­rin­nen ver­schie­de­ne Übun­gen zum Erwerb moto­ri­scher Fähig­kei­ten im Umgang mit Ten­nis­ball und ‑schlä­ger. Anschlie­ßend durf­ten sie sich bereits an Vor- und Rück­hand sowie Auf­schlag über das Netz versuchen.

„Die Beson­der­heit, die Ten­nis von ande­ren Sport­ar­ten dif­fe­ren­ziert, ist, dass der Sport in bei­na­he jedem Alter – vom Vor­schul­kind bis zum Rent­ner – erlernt wer­den kann. Für Kin­der und Jugend­li­che ver­wen­det man bei­spiels­wei­se an die Kör­per­grö­ße ange­pass­te Schlä­ger und spe­zi­el­le, druck­re­du­zier­te Bäl­le, die schnell erste Erfolgs­er­leb­nis­se ermög­li­chen.“, beschreibt der Ten­nis­trai­ner die ersten Schrit­te auf dem Platz.

Zum Abschluss der Schnup­per­stun­de wur­den alle Teil­neh­me­rin­nen zu den Nach­wuchs-Trai­nings­grup­pen des Ver­eins ein­ge­la­den, um die erlern­ten Kennt­nis­se unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung zu ver­tie­fen. Infor­ma­tio­nen zu wei­te­ren Schnup­per­mög­lich­kei­ten (sowohl für Kin­der als auch Erwach­se­ne) gibt Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky ger­ne unter der 0176/92686847 oder per E‑Mail (stefan.​kornitzky@​gmail.​com).