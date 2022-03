End­lich wie­der Zeit für Freizeit!

Nach einem Jahr Pau­se fin­det die Frei­zeit Mes­se vom 9. bis 13. März 2022 in der Mes­se Nürn­berg statt und lie­fert mit ihren Ange­bo­ten rund um Tou­ris­mus, Cara­va­ning, Out­door, Sport und Gar­ten die Grund­la­gen für eine schö­ne und akti­ve Freizeit.

Auf der Frei­zeit Mes­se 2022 gibt es end­lich wie­der Infor­ma­tio­nen, Dienst­lei­stun­gen und Pro­duk­te sowie die Mög­lich­keit, sich inspi­rie­ren zu las­sen und Neu­es auszuprobieren.

Rund 350 Aus­stel­ler sind zur Frei­zeit Mes­se 2022 mit dabei und prä­sen­tie­ren in fünf Hal­len die The­men „Haus und Gar­ten“, „Allri­de“ „Aktiv und Out­door“, „Tou­ri­stik“ sowie „Cara­vans und Reisemobile“.

Im Außen­be­reich neben der Hal­le 12 ver­sorgt der Food-Truck-Park die Besu­cher mit Street-Food.

„Vor zwei Jah­ren war die Frei­zeit Mes­se die letz­te Ver­an­stal­tung, die vor dem Lock­down in der Mes­se Nürn­berg statt­ge­fun­den hat. Damals hät­te kei­ner gedacht, dass zwei Jah­re fast ohne Mes­sen fol­gen. Mit der Con­su­men­ta im Herbst 2021 ist der Re-Start bereits gelun­gen, für alle Betei­lig­ten war ein ent­spann­ter Mes­se­be­such mög­lich. Die Frei­zeit Mes­se knüpft nun dar­an an. Die Wie­der­se­hens­freu­de ist groß und wir freu­en uns auf einen Neu­start der Frei­zeit Mes­se“, so Hen­ning und Thi­lo Könicke, Geschäfts­füh­rer des Mes­se­ver­an­stal­ters AFAG. Auf­grund der beeng­ten Hal­len­si­tua­ti­on (in die­sem Jahr stan­den für die Frei­zeit Mes­se nicht so vie­le Hal­len zur Ver­fü­gung wie bei der letz­ten Ver­an­stal­tung 2020) fin­det die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE erst­mals nicht par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se statt, son­dern erst am 2. und 3. April.

Auf­bruchs­stim­mung in den Freizeit-Branchen

Bei der Frei­zeit Mes­se tref­fen Bran­chen auf­ein­an­der, die in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren unter­schied­li­che Ent­wick­lun­gen erlebt2 haben. Wäh­rend der inter­na­tio­na­le Tou­ris­mus zwi­schen­zeit­lich ganz zum Erlie­gen kam, haben die regio­na­len Zie­le eine stär­ke­re Nach­fra­ge gehabt. Aktu­ell wer­den die Rei­se­be­schrän­kun­gen und Auf­la­gen zuneh­mend gelockert und schaf­fen in der Rei­se­bran­che nach zwei sehr schwe­ren Jah­ren nun wie­der Zuversicht.

Ver­an­stal­ter, Rei­se­bü­ros, und Hote­liers hof­fen auf einen star­ken Som­mer und freu­en sich, den Besu­chern der Frei­zeit Mes­se ihre Ange­bo­te zu präsentieren.

Die Cara­va­ning-Bran­che ist bereits seit Jah­ren im Höhen­flug und erleb­te durch die Pan­de­mie einen zusätz­li­chen Boom, gleich­zei­tig haben inter­na­tio­na­le Lie­fer­eng­päs­se das Ange­bot aber verknappt.

Auf der Frei­zeit Mes­se gibt es Model­le von rund 50 Mar­ken zu ent­decken sowie Infor­ma­tio­nen für Cara­van, Rei­se­mo­bil oder Zelt.

Die Fahr­rad-Anbie­ter erleb­ten eben­falls eine extrem hohe Nach­fra­ge und hat­ten zwi­schen­zeit­lich Lie­fer­eng­päs­se. Für alle, die noch auf der Suche nach einem neu­en Zwei­rad sind, gibt es auf der Frei­zeit Mes­se ver­schie­de­ne Model­le, vom City-Rad über Moun­tain­bikes bis hin zu Pedel­ecs und E‑Bikes. Vie­le haben das Rad­fah­ren sowie wei­te­re Out­door-Trends erst in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren für sich ent­deckt. Out­door-Inter­es­sier­te, die sich zum Klet­tern oder Moun­tain-Biken in der Regi­on wagen möch­ten, fin­den auf der Frei­zeit Mes­se die rich­ti­gen Ansprech­part­ner, wenn es um Aus­rü­stung, Tou­ren­pla­nung, Sicher­heit und Ein­kehr­mög­lich­kei­ten geht.

Das hei­mi­sche Grün war für vie­le der Licht­blick in schwie­ri­gen Zei­ten, so wur­den Gär­ten, Bal­ko­ne und Ter­ras­sen mit viel Lie­be gestal­tet. Die Frei­zeit Mes­se lie­fert neue Ideen und Tipps von den Pro­fis, die per­sön­lich vor Ort sind, um Gestal­tungs­trends sowie Zube­hör für den Gar­ten live zu präsentieren.

Der frän­ki­sche Früh­ling beginnt mit der Frei­zeit Messe

Pro­jekt­lei­ter Maik Hei­ßer freut sich, dass die Mes­se in die­sem Jahr end­lich wie­der statt­fin­den kann: „Der Neu­start der Frei­zeit Mes­se beginnt zwar auf klei­ne­rem Niveau, den­noch bie­tet sie ein brei­tes Ange­bot rund um Frei­zeit, Tou­ri­stik, Cara­va­ning, Gar­ten, Out­door und Sport. Damit legt sie den Grund­stein für die Out­door-Sai­son 2022. Im kom­men­den Jahr ste­hen der Frei­zeit Mes­se wie­der mehr Flä­chen zur Ver­fü­gung, sodass dann auch wie­der die Spe­zi­al­the­men, wie die invi­va, das Tri­ath­lon-Event „motri­va­ti­on days“ und wei­te­re Spe­zi­al­the­men ihren Platz fin­den werden.“3 Die Frei­zeit Mes­se 2022 fin­det vom 9. bis 13. März in der Mes­se Nürn­berg statt. Am Frei­tag, 11. März und Sams­tag, 12. März fin­det vor der Mes­se (Ein­gang Mit­te) eine Impf­ak­ti­on statt. Inter­es­sier­te kön­nen sich von 10 Uhr bis 17 Uhr dort imp­fen las­sen und erhal­ten je ein kosten­lo­ses Ticket für die Frei­zeit Messe.

Für die Besu­cher der Frei­zeit Mes­se gel­ten die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke sowie die 2G-Regel. Infor­ma­tio­nen rund um einen ent­spann­ten Mes­se­be­such sowie die Tickets gibt es unter www​.frei​zeit​mes​se​.de