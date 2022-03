Pres­se­mit­tei­lung des Anti­fa­schi­sti­schen Bünd­nis­ses gegen Verschwörungsmythen:

Knapp 200 Teilnehmer*innen sind in Bam­berg am Mon­tag, den 28.2.2022, für eine soli­da­ri­sche Gesell­schaft ohne Hass und Anti­se­mi­tis­mus auf die Stra­ße gegan­gen. Die Demon­stra­ti­on unter dem Mot­to „Anti-Fascho-Umzug – Gegen alte Ver­schwö­rungs­my­then in neu­er Ver­klei­dung“ wur­de vom „Anti­fa­schi­sti­schen Akti­ons­bünd­nis gegen Ver­schwö­rungs­my­then“ als Reak­ti­on auf die Instru­men­ta­li­sie­rung des Rosen­mon­tags durch die Grup­pe „Stay Awa­ke Bam­berg“ organisiert.

Ein Mit­glied des Orga-Teams der Gegen­de­mon­stra­ti­on bedankt sich bei allen Teilnehmer*innen, die trotz der furcht­ba­ren Ereig­nis­se der letz­ten Tage am Mon­tag auf die Stra­ße gegan­gen sind: „Der Angriffs­krieg Putins auf die Ukrai­ne erfüllt uns mit gro­ßer Trau­er und Sor­ge. Auf unse­rer Demon­stra­ti­on haben wir Spen­den gesam­melt, die wir Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen zukom­men las­sen werden.“

Doch gera­de in die­ser schwe­ren Zeit ist es wich­tig Des­in­for­ma­ti­on ent­schlos­sen ent­ge­gen zu tre­ten, wie eine Spre­che­rin des Akti­ons­bünd­nis­ses erklärt: „Die rus­si­sche Regie­rung führt mit ihren staat­lich finan­zier­ten Medi­en auch einen Infor­ma­ti­ons­krieg gegen die Ukrai­ne. Gera­de in der ver­schwö­rungs­ideo­lo­gi­schen Sze­ne wird ein Pro­pa­gan­da­me­di­um wie Rus­sia Today unre­flek­tiert als ver­trau­ens­wür­di­ge Quel­le gese­hen. Dem­entspre­chend über­neh­men vie­le Pandemie-Leugner*innen das Nar­ra­tiv, es sei kein Krieg in der Ukrai­ne und Putin wür­de das Land von einer kor­rup­ten Mario­net­ten-Regie­rung des Westens befrei­en. Ein Schlag ins Gesicht aller Ukrainer*innen, deren Lebens­rea­li­tät damit geleug­net wird.“

Das Anti­fa­schi­sti­sche Akti­ons­bünd­nis gegen Ver­schwö­rungs­my­then will auch in Zukunft Gegen­de­mon­stra­tio­nen durch­füh­ren und ruft dazu auf, am kom­men­den Sams­tag, den 5.3.2022, an der Soli­da­ri­täts­kund­ge­bung der „Omas gegen Rechts“ Bam­berg teil­zu­neh­men. Ab 14:30 Uhr soll an der Pro­me­na­de den Ver­stor­be­nen der Pan­de­mie gedacht und allen gedankt wer­den, die zur Bewäl­ti­gung der Pan­de­mie bei­tra­gen oder bei­getra­gen haben.