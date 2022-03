Aus­wärts­spiel der SpVgg beim SC Elters­dorf am Frei­tag um 19 Uhr

Das Laza­rett hat sich in den letz­ten Tagen wei­ter gelich­tet. Ledig­lich Chris Wolf und Patrick Wei­mar ste­hen defi­ni­tiv noch nicht zur Dis­po­si­ti­on. Anton Maka­ren­ko, Tim Dan­hof und Tobi­as Weber ste­hen wie­der im Trai­nings­be­trieb. Auch Stef­fen Eder wird am heu­ti­gen Don­ners­tag erst­mals wie­der auf dem Platz ste­hen. Ob und inwie­weit es bei ihnen schon für einen Ein­satz in Elters­dorf reicht, ist noch nicht end­gül­tig klar.

Zur eige­nen Moti­va­ti­on sagt Trai­ner Timo Rost: „Ein Flut­licht­spiel am Frei­tag abend auf einem engen Platz mit einer guten Stim­mung von den Rän­gen. Was willst du mehr? Das sind die Spie­le, die man als Spie­ler und Trai­ner erle­ben will!“ Aus­wärts ist es für die Gelb-Schwar­zen der erste Auf­tritt in die­sem Kalen­der­jahr. Und es gilt zwei impo­san­te Seri­en zu ver­tei­di­gen: Auf frem­dem Geläuf sind die Alt­städ­ter in die­ser Sai­son noch immer unge­schla­gen, das 1:1 beim ersten Ver­fol­ger FC Bay­ern Mün­chen II war die ein­zi­ge von bis­lang zwölf Par­tien, die die Gelb-Schwar­zen nicht als Sie­ger bestrit­ten. Zudem sind die Rost-Schütz­lin­ge in der Rück­run­de bis­lang ohne jeg­li­chen Punkt­ver­lust. Sämt­li­che sechs Spie­le absol­vier­te man sieg­reich, den Drei­er aus dem Nach­hol­spiel gegen die SpVgg Unter­ha­ching ein­ge­rech­net sam­mel­te man sie­ben Sie­ge in Folge.

Zum Geg­ner sagt Rost: „Sie haben pfeil­schnel­le Außen­bahn­spie­ler und sind bei ihren Stan­dards mit vie­len groß­ge­wach­se­nen Akteu­ren sehr gefähr­lich.“ Die 0:3‑Niederlage der Elters­dor­fer gegen die SpVgg Greu­ther Fürth II am Diens­tag hat sich unser Trai­ner live vor Ort ange­se­hen. Ihre Qua­li­tä­ten zeig­ten die Elters­dor­fer in der Par­tie zuvor, als sie nach einem 1:3‑Halbzeitrückstand beim TSV 1860 Rosen­heim noch mit 4:3 gewan­nen. Und auch im Hin­spiel lie­fer­ten sie unse­ren Far­ben einen gro­ßen Fight. Erst nach einer roten Kar­te in der 59. Minu­te erlahm­te der Wider­stand. Ste­fan Made­rer (56.) glich kurz vor dem Platz­ver­weis aus, Mar­kus Zier­eis sicher­te mit einem Dop­pel­pack (60./64.) den Erfolg.

In die­sem Sin­ne wünscht Ihre und Eure SpVgg ein hof­fent­lich erfolg­rei­ches und nach der Par­tie erhol­sa­mes Wochenende!