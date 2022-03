„Wenn Sie einen natur­na­hen Gar­ten haben, einen, der sich durch viel­fäl­ti­ge Gestal­tung und nach­hal­ti­ge Bewirt­schaf­tung aus­zeich­net, dann las­sen Sie ihn als sol­chen zer­ti­fi­zie­ren“, ermun­tert die Bezirks­vor­sit­zen­de für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Ober­fran­ken Gud­run Bren­del-Fischer. „Mit der attrak­ti­ven Gar­ten­pla­ket­te set­zen Sie ein augen­fäl­li­ges Zei­chen, dass Ihr Gar­ten die Kri­te­ri­en für Öko­lo­gie und Bio­di­ver­si­tät erfüllt“. Die Idee des Zer­ti­fi­zie­rungs­kon­zep­tes: Natur­gar­ten vor der Haustür!

So funktioniert’s: Sie kön­nen Ihr Inter­es­se an einer Zer­ti­fi­zie­rung beim Lan­des­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge e. V. anmel­den per E‑Mail an naturgarten@​gartenbauvereine.​org. Bit­te tei­len Sie in Ihrer Anfra­ge mit, aus wel­chem Ort Sie kom­men und ob Sie Mit­glied in einem Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein sind. Ihre Anmel­dung wird an den zustän­di­gen Kreis­ver­band wei­ter­ge­lei­tet, der die Gar­ten­z­er­ti­fi­zie­rung durch qua­li­fi­zier­te Juro­ren organisiert.

Der Kreis­ver­band kann eine Gebühr für die Durch­füh­rung erhe­ben. Urkun­de und Pla­ket­te erhal­ten Mit­glie­der von Gar­ten­bau­ver­ei­nen kosten­frei vom Lan­des­ver­band. Auch Nicht-Mit­glie­der kön­nen ihren Gar­ten zer­ti­fi­zie­ren las­sen. Sie erhal­ten vom Lan­des­ver­band nach erfolg­rei­cher Natur­gar­ten­z­er­ti­fi­zie­rung eine Rech­nung für Pla­ket­te und Ver­wal­tung in Höhe von 80 €.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Web­site des Bezirks­ver­bands unter https://​www​.ogv​-ober​fran​ken​.de/​g​a​r​t​e​n​w​i​s​s​e​n​/​z​e​r​t​i​f​i​z​i​e​r​u​n​g​_​n​a​t​u​r​g​a​r​t​e​n​.​php