Ein har­tes Stück Arbeit war der 1:3‑Erfolg (0:1, 1:1, 0:1), den die U17-Mann­schaft der young alli­ga­tors Höchstadt beim vor­letz­ten Sai­son­spiel gegen den EC Pfaf­fen­ho­fen fei­ern durfte.

Dabei hat­te sich das Team um Trai­ner Lub­os Thür für die­sen Spiel­tag viel vor­ge­nom­men. Die mit­ge­rei­sten Zuschau­er sahen im Pfaf­fen­ho­fe­ner Eis­sta­di­on zunächst aber ein ereig­nis­lo­ses 1. Drit­tel. Der Spiel­fluss fehl­te und zwin­gen­de Aktio­nen waren Man­gel­wa­re. In der 11. Minu­te erziel­te Michel Haus­mann den Höchstadter Füh­rungs­tref­fer zum 0:1, aber das Spiel bei­der Teams woll­te nicht rich­tig in Gang kommen.

Dies änder­te sich schlag­ar­tig mit Anpfiff des 2. Drit­tels, in dem nun beherz­te Pfaf­fen­ho­fe­ner mit Tem­po­vor­stö­ßen das Tor der young alli­ga­tors unter Angriff nah­men, jedoch ein ums ande­re Mal am Höchstadter Goa­lie schei­ter­ten. Die 27. Spiel­mi­nu­te bescher­te den Haus­her­ren dann, nach frag­li­cher Penal­ty­ent­schei­dung, den Aus­gleichs­tref­fer zum 1:1. Höchstadt ver­such­te sich nun immer mehr im Spiel­auf­bau, aber das Spiel wur­de zuneh­mend rup­pi­ger. Den­noch kämpf­te die young alli­ga­tors Trup­pe wei­ter, hat­te aber eini­ge Unter­zahl­mi­nu­ten ein­zu­stecken. Erneut war es dann Michel Haus­mann, der mit sei­nem Tref­fer zum 1:2 in der 32. Minu­te die Füh­rung markierte.

Nach der Pau­se zu letz­ten Drit­tel ähnel­ten sich die Bil­der. Höchstadt mobi­li­sier­te alle Kräf­te, um gegen an die­sem Tag schwer zu spie­len­de Pfaf­fen­ho­fe­ner in der 49. Minu­te doch noch den Sieg­tref­fer zum 1:3 durch Max Seitz zu erzielen.

Am Ende zählt das Ergeb­nis und die­ser schwer erkämpf­te und wich­ti­ge Sieg sichert den U17ern erneut die Tabellenführung.

Am Frei­tag 04.03.2022 fin­det um 19.30 Uhr in der Eis­hal­le Höchstadt das Sai­son­fi­na­le gegen den ERV Schwein­furt statt. Dann heisst es, noch­mal alles geben!