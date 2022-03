Die offe­ne Rech­nung soll begli­chen wer­den – Heim­spiel Her­ren I

Am kom­men­den Sonn­tag bestrei­ten die Vol­ley­bal­ler des SC Mem­mels­dorf ihr Heim­spiel gegen den TSV Neun­kir­chen am Brand. Anpfiff die­ser rich­tungs­wei­sen­den Par­tie, wel­che unter den Vor­zei­chen der schmerz­li­chen Nie­der­la­ge aus der Vor­run­de ste­hen wird, erfolgt um 16 Uhr in der See­hof­hal­le. Wenn sich das Team um Trai­ner Manu­el Wolz an den besag­ten Sams­tag­abend im Novem­ber zurück­er­in­nert, muss man schluss­end­lich resü­mie­ren eines der schwäch­sten Par­tien gezeigt zu haben. Jeg­li­che Mann­schafts­tei­le, allen vor­an der Auf­schlag ent­wickel­ten zu kei­ner Zeit der Par­tie Druck und Wir­kung auf den Geg­ner. Die­ser konn­te sich dann durch einen zuver­läs­si­gen Spiel­auf­bau gepaart mit wenig Gegen­wehr von Mem­mels­dor­fer Sei­te in einen unver­gleich­li­chen Rausch spielen.

Wer sich die­se auf­ge­führ­ten Wor­te nun durch den Kopf gehen lässt, dem ist gewiss klar, Trai­ner Manu­el Wolz braucht sei­nen Spie­lern kei­ne emo­tio­na­le Moti­va­ti­ons­re­de mit auf dem Weg geben, wenn es am Sonn­tag aufs Spiel­feld geht.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de erfol­ge die Par­tie des TSV Röt­tin­gen gegen den BSV Bay­reuth. Die­se ende­te mit 3:2 für den TSV Röt­tin­gen. Die Tabel­le hat sich auch durch die­se Punk­te­tei­lung und dem kurz­fri­stig abge­sag­ten Spiel in Ingol­stadt wei­ter ver­zerrt. Am zurück­lie­gen­den Wochen­en­de soll­te die Aus­wahl aus dem Bam­ber­ger Vor­ort im ober­baye­ri­schen Ingol­stadt ihre Par­tie bestrei­ten. Lei­der wur­de die­se über­aus kurz­fri­stig am Sams­tag­mit­tag von Sei­ten des Gast­ge­bers abge­sagt. Ein Nach­hol­ter­min ist aktu­ell noch offen.

Mit 25 Punk­ten aus 10 Spie­len ran­giert man nun auf dem 4. Tabel­len­platz direkt hin­ter dem TSV Neun­kir­chen (26 Punk­te aus 11 Spie­len), dem TSV Röt­tin­gen (29 Punk­te aus 13 Spie­len) und dem Liga­pri­mus aus Möm­lin­gen (39 Punk­te aus 14 Spielen)

Soll­ten die Spie­le der Mem­mels­dor­fer im wei­te­ren Sai­son­ver­lauf ähn­lich erfolg­reich ver­lau­fen, kön­nen alle Betei­lig­ten auf wah­re End­spie­le gegen den TSV Möm­lin­gen hoffen.

Bis dahin war­tet aber noch eine gehö­ri­ge Por­ti­on Arbeit auf uns, und viel­leicht auch eine klei­ne Por­ti­on Glück, blickt der Dia­go­nal­spie­ler Micha­el Iva­nov mit einem Schmun­zeln im Gesicht vol­ler Vor­freu­de auf die kom­men­den Wochen.

Am Vor­tag der Bay­ern­li­ga­par­tie fin­det in der See­hof­hal­le Mem­mels­dorf ein wei­ter Groß­heim­spiel­tag des SC Mem­mels­dorf statt. Ab 14 Uhr tre­ten die Damen I und die Her­ren II in den jewei­li­gen Lan­des­li­gen ihren Kon­kur­ren­zen ent­ge­gen. Eben­so bestrei­ten unse­re Jun­gen Wil­den der Damen IV ihren Heim­spiel­tag in der Seehofhalle.

An bei­den Tagen ist der Ein­lass unter den übli­chen 2G Regu­la­ri­en mög­lich. Im Zuschau­er­be­reich gilt außer­dem die Abstands- und FFP2-Maskenpflicht.