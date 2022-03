Fit wer­den für den digi­ta­li­sier­ten Führungsalltag

Pro­jekt zu Coa­chings und App der Uni­ver­si­tät Bam­berg sucht Teil­neh­men­de – Anmel­dung bis 15. März möglich.

Die Pro­fes­sur für Arbeits- und Orga­ni­sa­ti­ons­psy­cho­lo­gie der Uni­ver­si­tät Bam­berg unter­stützt baye­ri­sche Füh­rungs­kräf­te im digi­ta­li­sier­ten Arbeits­all­tag. Sie bie­tet ihnen Ein­zel­coa­chings sowie den Zugang zu einer neu ent­wickel­ten Füh­rungs­kräf­te-App an. Pro­jekt­lei­ter Dr. Phil­ipp Otto erläu­tert die Hin­ter­grün­de: „Die Digi­ta­li­sie­rung stellt Füh­rungs­kräf­te vor neue Her­aus­for­de­run­gen: Sie müs­sen nicht nur auf dem neue­sten tech­ni­schen Stand sein, son­dern auch ihr Team bei Ent­wick­lun­gen wie der Auto­ma­ti­sie­rung unter­stüt­zen. Um den Anfor­de­run­gen best­mög­lich begeg­nen zu kön­nen, sind inno­va­ti­ve Gestal­tungs­an­sät­ze für eine effek­ti­ve Füh­rung gefragt.“

Für die Stu­die „Lea­ding Digi­tal and Agi­le in Times of COVID-19“ (LEA) sucht das Pro­jekt­team Füh­rungs­kräf­te klei­ner und mit­tel­stän­di­scher Unter­neh­men mit Sitz in Bay­ern. In fünf Ein­zel­coa­ching-Ses­si­ons bear­bei­ten sie indi­vi­du­ell rele­van­te The­men ab Mai oder Okto­ber 2022. Danach stellt das For­schungs­team ihnen die Füh­rungs­kräf­te-App für einen Nut­zungs­zeit­raum von zehn Wochen zur Ver­fü­gung. Die App unter­stützt sie dabei, för­der­li­che Ver­hal­tens­wei­sen in den eige­nen Füh­rungs­all­tag zu inte­grie­ren. Coa­ching und App basie­ren auf wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Metho­den, und ihre Effek­ti­vi­tät wird syste­ma­tisch eva­lu­iert. Drei über den Pro­jekt­zeit­raum von April 2022 bis Ende 2023 ver­teil­te Tref­fen bie­ten die Mög­lich­keit, sich mit ande­ren Teil­neh­men­den zu ver­net­zen und Erfah­run­gen aus­zu­tau­schen. Da die Euro­päi­sche Uni­on das For­schungs­pro­jekt finan­ziert, ist die Teil­nah­me für Füh­rungs­kräf­te kosten­los. Anmel­dun­gen sind bis zum 15. März 2022 möglich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und den Link zur Anmel­dung fin­den Sie unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​a​u​o​p​s​y​c​h​/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​lea

Bei Fra­gen oder Anmer­kun­gen ist das LEA-Pro­jekt­team per E‑Mail an lea.​auopsych@​uni-​bamberg.​de oder tags­über tele­fo­nisch unter 0951–863-1782 zu erreichen.