Mach mit! Akti­ons­jahr „Mein Main“ 2022

Die Stadt und der Land­kreis Bay­reuth sowie die Land­kreis­kom­mu­nen ent­lang des Wei­ßen und Roten Mains rufen zur gemein­sa­men Betei­li­gung beim Müll­sam­meln am Fluss auf. Der Auf­ruf rich­tet sich an Ver­ei­ne, Schul­klas­sen, enga­gier­te Ein­zel­per­so­nen oder Familien.

Mit dem Akti­ons­jahr will das Netz­werk Main (Link: https://​www​.netz​werk​main​.de/) in die­sem Jahr zusam­men mit vie­len Part­nern ent­lang des gesam­ten baye­ri­schen Mains von den zwei Quel­len bis zur Mün­dung den Fluss in den Mit­tel­punkt stel­len. Rund um den Welt­was­ser­tag der Ver­ein­ten Natio­nen (Link: https://​unric​.org/​d​e​/​w​e​l​t​w​a​s​s​e​r​t​a​g​-​2​0​20/), der vor fast 30 Jah­ren ins Leben geru­fen wur­de, um dar­auf auf­merk­sam zu machen, dass nach wie vor zwei Mil­li­ar­den Men­schen welt­weit ohne Zugang zu sau­be­rem Was­ser leben, sol­len Müll­sam­mel­ak­tio­nen stattfinden.

Denn die Müll­ver­schmut­zung der Flüs­se stellt für Mensch und Umwelt ein gro­ßes Pro­blem dar: „Flüs­se sind Lebens­raum für viel­fäl­ti­ge Tier- und Pflan­zen­ar­ten, die durch die Ver­mül­lung gefähr­det wer­den. Ins­be­son­de­re Pla­stik­ab­fäl­le blei­ben häu­fig nicht in den Flüs­sen oder am Fluss­ufer lie­gen, son­dern wer­den bis ins Meer trans­por­tiert, wo die­se wie­der­um für die dort leben­den Arten gefähr­lich wer­den.“, erklärt Robin Fischer, Abfall­be­ra­ter im Land­rats­amt Bay­reuth. Auch die Gefahr von Mikro­pla­stik für Mensch, Tier und Umwelt sei nicht zu unter­schät­zen. Bes­ser also, die Abfäl­le lan­den gar nicht erst in der Natur.

Um die Öko­sy­ste­me der Flüs­se und Fluss­au­en rund um Roten und Wei­ßen Main in unse­rer Regi­on zu erhal­ten, betei­ligt sich auch die Regi­on Bay­reuth an den Müll­sam­mel­ak­tio­nen. Die Kom­mu­nen rund um den Wei­ßen Main, Bischofs­grün und Bad Berneck, sowie am Roten Main, von Creu­ßen über Bay­reuth bis Hein­ers­reuth, orga­ni­sie­ren gemein­sam ver­schie­de­ne Sam­mel­ak­tio­nen. Auch das Regio­nal­ma­nage­ment und die Abfall­be­ra­tungs­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth unter­stüt­zen die Aktion.

Mit­ma­chen kön­nen alle – Schul­klas­sen, Ver­ei­ne, Fami­li­en und Privatpersonen!

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten, Abla­ge­stel­len und den bereits geplan­ten Aktio­nen gibt es im Inter­net unter die­sem Link:

https://​www​.rot​main​auen​weg​.de/​m​e​i​n​-​m​a​i​n​-​m​u​s​s​-​s​a​u​b​e​r​-​s​e​in/