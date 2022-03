EV Lands­hut vs. Sel­ber Wöl­fe 0:5 (0:1; 0:2; 0:2)

Unse­re Sel­ber Wöl­fe agier­ten in Lands­hut äußerst cle­ver, lie­ßen die Gast­ge­ber spie­len, aber kaum zu nen­nens­wer­ten Tor­chan­cen kom­men und nutz­ten ihre nadel­stich­ar­ti­gen Kon­ter gna­den­los aus. Wei­de­kamp hielt sei­nen Kasten über die kom­plet­ten 60 Minu­ten sau­ber, Miglio sowie Thomp­son tra­fen je zwei­mal und Van­tuch mach­te mit dem 0:5 den Deckel auf die Par­tie. Im 23. Anlauf end­lich wie­der ein Sieg für unse­re Sel­ber Wölfe!

Wöl­fe kon­tern Lands­hut aus

Unse­re Sel­ber Wöl­fe zeig­ten das gewohn­te Spiel: Hin­ten kom­pakt ste­hend und auf Kon­ter­si­tua­tio­nen lau­ernd. Gleich die erste Chan­ce ging an unse­re Wöl­fe, doch der schnell schal­ten­de Thomp­son schei­ter­te am gut reagie­ren­den Pät­zold. Ab dann mach­ten die Nie­der­bay­ern über wei­te Strecken das Spiel und kamen auch zu Chan­cen, die jedoch alle­samt Wei­de­kamp ver­hin­dern konn­te. Egal ob der allein durch­ge­bro­che­ne Klein, zwei­mal For­ster, Holz­mann oder Valen­ti – stets war bei unse­rem Schluss­mann End­sta­ti­on. In der 19. Minu­te ver­senk­te dafür auf der ande­ren Sei­te Miglio einen unse­rer weni­gen Kon­ter eis­kalt mit einem sehens­wer­ten Schuss zur Wölfe-Führung.

Effi­zi­en­te Wöl­fe bau­en Füh­rung aus

Lands­hut war wei­ter klar die spiel­be­stim­men­de Mann­schaft. Unse­re Jungs lie­ßen die Haus­her­ren aber kaum zu kla­ren Tor­ab­schlüs­sen kom­men. Und wenn mal ein Schuss durch­kam, wie drei­mal durch Huld, Pfle­ger und Mikys­ka, dann stand da ein sehr auf­merk­sa­mer Wei­de­kamp zwi­schen den Sel­ber Pfo­sten. Unser Rudel mit den weni­gen nadel­stich­ar­ti­gen Kon­tern brand­ge­fähr­lich. Und end­lich ein­mal strahl­ten unse­re Jungs auch wie­der in Über­zahl Gefahr aus: Dies­mal such­te sich Miglio aus ähn­li­cher Posi­ti­on wie beim 0:1 die ande­re Ecke aus und ließ Pät­zold kei­ne Chan­ce. Thomp­son, Deeg und Reuß je zwei­mal mit wei­te­ren Chan­cen für unse­re Far­ben, doch auch auf den Lands­hu­ter Schluss­mann Pät­zold war Ver­lass. In der 39. Minu­te konn­ten unse­re Wöl­fe erneut einen Kon­ter fah­ren und dies­mal leg­te Miglio zu Thomp­son ab, der zum 0:3 einnetzte.

Wöl­fe las­sen hin­ten nichts mehr zu und tref­fen selbst noch zweimal

Auch im Schluss­ab­schnitt rühr­ten unse­re Wöl­fe ange­führt von Wei­de­kamp ordent­lich Beton an. Und das Abwehr­boll­werk hielt wei­ter Stand. Die Lands­hu­ter um Gill und Huld kamen ent­we­der gar nicht durch oder fan­den in Wei­de­kamp ihren Mei­ster. Und unse­re Stür­mer? Die nutz­ten wei­ter­hin gna­den­los ihre Chan­cen: Miglio schei­ter­te in der 44. Minu­te zwar noch am Pfo­sten, aber kur­ze Zeit spä­ter zwang unser Texa­ner Schwarz zu einem kata­stro­pha­len Fehl­pass auf Thomp­son, der sich mit dem vor­ent­schei­den­den 0:4 aus dem Slot für die­ses Geschenk bedank­te. Vier Minu­ten vor Ende gelang Van­tuch nach einer schön her­aus­ge­spiel­ten Kom­bi­na­ti­on bei dop­pel­ter Über­zahl gar das 0:5.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik