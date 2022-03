Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rol­ler­fah­rer ohne gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen gestoppt

Eckental/​Eschen­au – Am Vor­mit­tag des 01.03.2022 befuhr ein 16-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer mit sei­nem Klein­kraft­rad die Eschen­au­er Haupt­stra­ße im Orts­teil Eschen­au und wur­de im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le ange­hal­ten. Bei die­ser wur­de fest­ge­stellt, dass am Rol­ler noch ein blau­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Ab dem 01. März hät­te jedoch ein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen am Rol­ler ange­bracht sein müs­sen. Somit nutz­te der 16- jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­mer sei­nen Rol­ler, ohne dass die­ser ver­si­chert war. Daher wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen ihn ein­ge­lei­tet. Den Rol­ler darf er erst wie­der nut­zen, wenn er ein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen vor­wei­sen kann.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Total­scha­den nach Überschlag

Ein 49-jäh­ri­ger Kia-Fah­rer wich nach eige­nen Anga­ben am Diens­tag­vor­mit­tag einem Wild­tier aus und ver­lor in der Fol­ge die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug. Gegen 10:20 Uhr fuhr der Mann von Mechel­wind in Rich­tung Kair­lin­dach. Nach bis­he­ri­gem Sach­stand soll ein Tier die Fahr­bahn über­quert haben, wodurch der 49-Jäh­ri­ge bei einem Aus­weich­ma­nö­ver nach links von der Fahr­bahn abkam und gegen einen Was­ser­durch­lass prall­te. Hier­bei über­schlug sich der Kia und blieb auf dem Dach lie­gen. Der Fah­rer des Wagens wur­de glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt, aber den­noch zur wei­te­ren Abklä­rung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Das Auto kam nicht so glimpf­lich davon, erlitt einen Total­scha­den und muss­te von der Unfallört­lich­keit abge­schleppt werden.

Schmier­fink unterwegs

In den letz­ten Wochen wur­de im Her­zo­gen­au­ra­cher Orts­teil Zwei­fels­heim die Fas­sa­de und das Holz­tor einer Maschi­nen­hal­le im Zwei­fels­hei­mer Weg mit Graf­fi­tis besprüht. Anwoh­ner oder Pas­san­ten, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter Tel.: 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Was­ser­ver­sor­gungs­haus beschmiert

Höchstadt: In der Zeit von Mon­tag ca. 19.00 Uhr bis Diens­tag 11.00 Uhr besprüh­ten bis­lang Unbe­kann­te eine Wand eines Was­ser­ver­sor­gungs­hau­ses in der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höchstadt. Es han­delt sich hier­bei um einen 1,50 auf 3,10 Meter gro­ßen FCN-Schrift­zug in schwar­zer und sil­ber­ner Far­be. Es ent­stand ein Sach­scha­den von 1000 Euro. Zeu­gen, die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Eier­die­bin gesucht

Nacken­dorf: Aus einem Eier­häus­chen in Nacken­dorf wur­den am Mon­tag um 18.45 Uhr durch eine weib­li­che Per­son 30 Eier ent­wen­det. Das Eier­häus­chen befin­det sich an einer Scheu­ne auf Höhe Haus­num­mer 7. Zeu­gen, die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der PI Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.