Der Uni­ver­si­täts­ver­ein prä­sen­tiert den char­mant-schrä­gen Anar­cho-Folk­sän­ger Her­wig Zamer­nik ali­as „Fuz­z­man“ in der Kom­mun­bräu in Kulm­bach. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Datum/​Zeit/​Ort: Frei­tag, 01.04.2022, Beginn: 20.00 Uhr, Ein­lass: 19.00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Wirts­haus­braue­rei Kom­mun­bräu, Grün­wehr 17, 95326 Kulmbach

Tickets: 15,00 Euro/​Stück, www​.uni​ve​r​ein​.event​bri​te​.de

Die zur Ver­an­stal­tung gül­ti­gen Coro­na-Rege­lun­gen kön­nen über www​.bue​r​ger​be​auf​trag​ter​.bay​ern/​c​o​r​o​n​a​-​a​k​t​u​ell abge­fragt werden.

End­lich wie­der fei­ern, end­lich ein­an­der ken­nen­ler­nen: Enga­gier­te Mit­glie­der der Regio­nal­grup­pe Kulm­bach des Uni­ver­si­täts­ver­eins Bay­reuth e.V. machen mög­lich, wonach sich vor allem die Stu­die­ren­den der neu­en Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Kulm­bach so sehr seh­nen: ein Live-Kon­zert. Sie holen Her­wig Zamer­nik ali­as „Fuz­z­man“ und sei­ne „Sin­gin Rebels“ nach Kulm­bach. Fuz­z­man macht exi­sten­zia­li­sti­schen Schla­ger­folk, „kein Gramm Fett oder Pathos ist zu viel“, „zwi­schen hoff­nungs­froh und weh­mü­tig“ – so steht es im Pro­mo­tion­text über die jüng­ste Plat­te des Österreichers.

Einer der Orga­ni­sa­to­ren, Simon Reit­mei­er vom Clu­ster Ernäh­rung in Kulm­bach, zu den Beweg­grün­den der Ver­an­stal­tung: „Die Stu­die­ren­den wüschen sich nach der pan­de­mie­be­ding­ten Durst­strecke Kul­tur und Nacht­le­ben – wie ganz Kulm­bach auch. Fuz­z­man ist der Auf­takt zur Ver­an­stal­tungs­rei­he „KUlt Kon­zer­te“, wel­che den Hun­ger nach Live-Musik und Nacht­le­ben stil­len soll. Wei­te­re Kon­zer­te fol­gen im April und Mai. Zum Auf­takt ist jedoch nie­mand bes­ser geeig­net als Fuz­z­man: Er ist eine ech­te Grö­ße der ange­sag­ten Wie­ner Band­sze­ne mit unglaub­li­cher Bühnenpräsenz.“

Außer­dem mit dabei ist Ansa Sauer­mann, mit sei­nem neu­en Album „Trüm­mer­lot­te“. Laut der Bayern2 Kul­tur­Welt sind das „… Lie­der vol­ler Sturm und Drang, hohes Tem­po und der Gesang im per­ma­nen­ten Grenz­be­reich zur Hei­ser­keit.“ „… Vie­le der Lie­der sind live ein­ge­spielt – mit einer Inbrunst, als gin­ge es gera­de um sein Leben.“