Am Mitt­woch, 02.03.2022, wur­den wei­te­re 202 Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Da den am ver­gan­ge­nen Mitt­woch von den beauf­trag­ten Labo­ren hohe Zahl an Nach­mel­dun­gen nicht mehr in der 7‑Ta­ge-Inzi­denz berück­sich­tigt wer­den, fal­len von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len 996 in die letz­ten 7‑Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach sinkt damit spür­bar auf 1394,41.

Bedau­er­li­cher­wei­se ist aber eine wei­te­re Per­son in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus im Land­kreis Kulm­bach ver­stor­ben. Die Zahl der Ver­stor­be­nen steigt damit auf 136.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 1.341

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 996

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 1.394,41

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 20 (9 | 1)

in Qua­ran­tä­ne: 1.547

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 12.671 (+ 202)

Gene­se­ne: 11.122 (+ 129)

Ver­stor­be­ne: 136 (+ 1)

Imp­fun­gen (Stand 02.03.2022):

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 54.125 (75,78%)

Voll­stän­dig Geimpf­te (Impf­quo­te): 52.872 (74,02%)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 42.288 (59,20%)

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.