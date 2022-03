Hand­ball­bun­des­li­gist HC Erlan­gen hat nach der jüng­sten Über­nah­me der Chef­trai­ner­po­si­ti­on durch Sport­di­rek­tor Raúl Alon­so die Neu­struk­tu­rie­rung sei­nes Trai­ner­teams abge­schlos­sen. Ab sofort ergänzt der ehe­ma­li­ge islän­di­sche Natio­nal­spie­ler und 4‑fache Cham­pions­league Sie­ger Ólaf­ur Ste­fáns­son die Erlan­ger Trai­ner Raúl Alon­so und Tom Hank­el. Ólaf­ur Ste­fáns­son, der in sei­ner akti­ven Zeit 330-mal im rech­ten Rück­raum für die islän­di­sche Natio­nal­mann­schaft auf­lief und unter ande­rem für die dama­li­gen Welt­klas­se­teams Ciu­dad Real, AG Køben­havn, den SC Mag­de­burg und die Rhein-Neckar Löwen spiel­te, war zuletzt vie­le Jah­re in Island als Trai­ner tätig. Der 48-Jäh­ri­ge, der aus sei­ner Zeit in Mann­heim und Mag­de­burg per­fekt Deutsch spricht, soll mit sei­ner gro­ßen Erfah­rung gera­de die indi­vi­du­el­le Ent­wick­lung der Erlan­ger Spie­ler beglei­ten und Raúl Alon­so bei der täg­li­chen Trai­nings­ar­beit ergän­zen. Tom Hank­el bleibt unver­än­dert neben Ste­fáns­son Assi­stenz­trai­ner und wird sich über­dies auch noch stär­ker für den HC Erlan­gen ein­brin­gen. Sein Tätig­keits­spek­trum erwei­tert sich künf­tig um die Lei­tung im Nach­wuchs­lei­stungs­zen­trum des HC Erlan­gen. Dort wird Hank­el von HC-Urge­stein Tobi­as Wan­nen­ma­cher beglei­tet, der als Jugend­ko­or­di­na­tor und Trai­ner der Dritt­li­ga-Mann­schaft seit vie­len Jah­ren erfolg­reich in Erlan­gen wirkt. Flo­ri­an von Gruch­al­la wird den Nach­wuchs­be­reich des HC Erlan­gen hin­ge­gen ver­las­sen und in sei­ne west­deut­sche Hei­mat zurückkehren.

„Die Erwei­te­rung des Trai­ner­teams war ein bereits geplan­ter Schritt, um uns struk­tu­rell brei­ter auf­zu­stel­len und unse­ren Chef­trai­ner und Sport­di­rek­tor Raúl Alon­so in der Bewäl­ti­gung sei­ner Dop­pel­funk­ti­on opti­mal zu unter­stüt­zen. Mit Ólaf­ur Ste­fáns­son haben wir dabei den idea­len Kan­di­da­ten gefun­den, der auf­grund sei­ner beein­drucken­den Kar­rie­re und gro­ßen Erfah­rung auf höch­stem Niveau, eine sehr wert­vol­le Ver­stär­kung für unser Team sein wird. Von ihm wer­den nicht nur die jun­gen Spie­ler sehr viel ler­nen und pro­fi­tie­ren kön­nen.“ sagt HCE-Geschäfts­füh­rer René Selke.

Auch HCE-Coach Raúl Alon­so freut sich auf sei­nen neu­en Trai­ner­kol­le­gen, der jede men­ge Hand­bal­ler­fah­rung mit nach Fran­ken brin­gen wird: „Ólaf­ur ist eine Berei­che­rung für jede Mann­schaft. Er ver­fügt über ein her­vor­ra­gen­des Hand­ball­wis­sen, weiß wie Team-Pro­zes­se funk­tio­nie­ren und ist auch noch mensch­lich ein tol­ler Typ. Er wird uns in vie­len Aspek­ten hel­fen kön­nen, ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit ihm“, sagt der Chef­trai­ner der Erlanger.

Ólaf­ur Ste­fáns­son, der bereits in die­ser Woche zum Team stößt, blickt mit Vor­freu­de auf sei­ne neue Auf­ga­be: „Es freut mich sehr, dass es zu die­ser Ver­ein­ba­rung gekom­men ist. Ich hat­te zwei Wochen lang die Mög­lich­keit, die Mann­schaft und das Trai­ner­team ken­nen­zu­ler­nen und zu beob­ach­ten. Wäh­rend mei­ner Hospi­ta­ti­on konn­te ich auch tei­le eini­ger Trai­nings­ein­hei­ten lei­ten, sodass auch die Trai­ner und Spie­ler Gele­gen­heit hat­ten, mich ken­nen­zu­ler­nen. Ich dan­ke Raúl Alon­so und dem HCE für das Ver­trau­en und hof­fe, dass ich zur Mann­schafts­ent­wick­lung posi­tiv bei­tra­gen kann“.