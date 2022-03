„Alle sind gleich, aber man­che sind gleicher!“

Wird im Bay­reu­ther Rat­haus bei der Behand­lung von Anträ­gen mit zwei­er­lei Maß gemes­sen? Grü­ne monie­ren Ungleichbehandlung.

Sabi­ne Stei­nin­ger, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de von BÜND­NIS 90/DIE GRÜ­NEN und UNAB­HÄN­GI­GEN fühlt sich an „Ani­mal Farm“ von Geor­ge Orwell erin­nert: „Sind bei OB Ebers­ber­ger man­che glei­cher als ande­re? Nutzt Bür­ger­mei­ster Zip­pel sei­ne her­aus­ge­ho­be­ne Stel­lung, um sich auf Kosten ande­rer mit eige­nen Anträ­gen zu pro­fi­lie­ren? Wird im Rat­haus Demo­kra­tie nach Guts­her­ren­art betrie­ben?“ Was ist passiert?

Xha­vit Musta­fa und Filiz Durak sind in der GRÜ­NEN Frak­ti­on die Spezialist*innen für alle Fra­gen rund um Migra­ti­on und Inte­gra­ti­on. Am 18. Mai 2021 haben die bei­den einen Antrag zur „Schaf­fung eines neu­en Amtes für Inte­gra­ti­on, Inklu­si­on und Viel­falt und Instal­la­ti­on eines/​r Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten“ gestellt. „Die­ses The­ma liegt uns schon allein des­we­gen am Her­zen, weil wir bei­de aus ande­ren Kul­tur­krei­sen kom­men“, so die bei­den Verfasser*innen.

Besag­tem Antrag wur­de sei­ner­zeit die Behand­lung in den städ­ti­schen Gre­mi­en ver­wei­gert. Das sei, so hieß es in der von Bür­ger­mei­ster Zip­pel unter­zeich­ne­ten Ein­gangs­be­stä­ti­gung, eine so genann­te lau­fen­de Ver­wal­tungs­an­ge­le­gen­heit. All­tags­ge­schäft gewis­ser­ma­ßen, das es nicht loh­ne, in einem Stadt­rats­gre­mi­um zu dis­ku­tie­ren. Die­se Aus­sa­ge wur­de zwar mit Ver­wun­de­rung zur Kennt­nis genom­men, im Dienst an der Sache jedoch akzeptiert.

Nun aller­dings rei­ben sich die Antragssteller*innen ver­wun­dert die Augen. Denn wäh­rend in besag­ter Sache außer „Prü­fun­gen“, „Gesprä­chen“ und „Über­le­gun­gen“ sowie eini­gen räum­lich ver­leg­ten Arbeits­plät­zen nichts pas­siert ist, soll ein Antrag von Bür­ger­mei­ster Zip­pel, der im Grun­de die glei­chen For­de­run­gen auf­stellt, dem Sozi­al­aus­schuss in sei­ner näch­sten Sit­zung zur Bera­tung vor­ge­legt wer­den. Dabei ist Zip­pels Antrag deut­lich weni­ger umfäng­lich als der älte­re Antrag der Grü­nen. Zudem glei­chen eini­ge For­mu­lie­run­gen des Antra­ges in auf­fäl­li­ger Wei­se den For­mu­lie­run­gen des sei­ner­zei­ti­gen Antra­ges von Xha­vit Musta­fa und Filiz Durak. Auf eine schrift­li­che Nach­fra­ge mit der Bit­te um Klä­rung des Sach­ver­halts gab es bis­lang von Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger noch kei­ne Reaktion.