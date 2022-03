Im Rah­men einer schlich­ten Zere­mo­nie hat Bür­ger­mei­ster Bert Horn die­ser Tage das neue Feu­er­wehr- und Dorf­ge­mein­schafts­haus in Carls­grün (Orts­teil von Bad Ste­ben) in die Obhut der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Carls­grün über­ge­ben. Vor­aus­ge­gan­gen war die Unter­zeich­nung einer Nut­zungs- und Betreu­ungs­ver­ein­ba­rung zwi­schen dem Feu­er­wehr­ver­ein und der Markt­ge­mein­de wel­cher die zu über­neh­men­den Auf­ga­ben regelt. In Anwe­sen­heit von 2.Vorstand Gün­ther Hagen, Hil­mar Horn­feck und Els­beth Spörl von der Feu­er­wehr sowie 2.Bürgermeister Wolf­gang Gärt­ner, 3. Bür­ger­mei­ster Maxi­mi­li­an Stöckl und der Carls­grü­ner Markt­ge­mein­de­rä­tin Gud­run Spörl setz­ten Bür­ger­mei­ster Bert Horn und Feu­er­wehr­vor­stand Roland Spörl ihre Unter­schrif­ten unter das Vertragswerk.

Horn dank­te in einer kur­zen Anspra­che dem Feu­er­wehr­ver­ein für sei­ne Bereit­schaft sich auch um das neue Gebäu­de zu küm­mern und zusätz­lich die Orga­ni­sa­ti­on des Dorf­ge­mein­schafts­rau­mes in Bezug auf die Bele­gung und Durch­füh­rung von Ver­an­stal­tun­gen zu über­neh­men. „Der Dorf­ge­mein­schafts­raum kann künf­tig ins­be­son­de­re von den Carls­grü­ner Ver­ei­nen aber auch von Pri­vat­leu­ten genutzt wer­den“, so der Bür­ger­mei­ster. Die Idee für das Gebäu­de in der Dop­pel­funk­ti­on als Feu­er­wehr­haus und Dorf­ge­mein­schafts­haus wur­de im Rah­men der Arbeits­krei­se zur Dorf­er­neue­rung in Carls­grün gebo­ren und von der Wun­sied­ler Archi­tek­ten Peter Kuchen­reu­ther archi­tek­to­nisch umge­setzt. Es stellt somit den kon­kre­ten Beginn von Maß­nah­men zur Dorf­er­neue­rung Carls­grün dar bei wel­chen die Neu­ge­stal­tung des Dorf­plat­zes eine zen­tra­le Rol­le spielt. Eine offi­zi­el­le Ein­wei­hung mit Tag der offe­nen Tür soll in Abstim­mung zwi­schen Markt­ge­mein­de und Feu­er­wehr fol­gen sobald es die Coro­na-Situa­ti­on zulässt. Abschlie­ßend stie­ßen die Anwe­sen­den mit einem Gläs­chen Sekt auf eine wei­ter­hin gute Zusam­men­ar­beit an.