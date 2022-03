Das Pro­gramm Smart City Bam­berg sorgt für draht­lo­sen Inter­net­zu­gang für Jugend­li­che in der Gereuth

Bereits im För­der­an­trag stand fest: Smart City Bam­berg will WLAN dort­hin brin­gen, wo Jugend­li­che sind. Also auch in den Jugend­treff „Bas­KID­hall“. Im Janu­ar 2022 wur­de das Vor­ha­ben nun in die Tat umge­setzt. Seit­dem wird das baM­bit-WLAN gern und oft von den Kids und Jugend­li­chen dort genutzt. Dr. Ste­fan Gol­ler, Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent der Stadt Bam­berg, und Netz­werk­ma­na­ge­rin Nina Stapf des Pro­gramms Smart City waren vor Ort, um sich selbst davon zu überzeugen.

Mobi­les Inter­net gehört gera­de für Jugend­li­che ein­fach dazu. An einem Ort an dem sie sich aus­tau­schen, mit Freun­den tref­fen und Spaß haben wol­len, ist WLAN des­halb beson­ders wich­tig. Das sieht auch die Stadt­teil­ma­na­ge­rin und Lei­te­rin der Bas­KID­hall Jan­na Wolf von iSo e.V. so: „Frei­es WLAN ist ein wich­ti­ger Schritt im Digi­ta­li­sie­rungs­pro­zess der auch immer mehr Ein­fluss auf unse­re Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen, aber auch genera­tio­nen­über­grei­fend nimmt“. Dank „Smart City ver­fügt die Bas­KID­hall über ein sta­bi­les und flä­chen­decken­des WLAN in allen Räum­lich­kei­ten, auch in der gro­ßen Sport­hal­le. Hier freu­en sich die Jugend­li­chen beson­ders, ihre Musik beim Sport selbst über ihr eige­nes Han­dy steu­ern zu kön­nen. Aber auch für (Medi­en-) päd­ago­gi­sche Projekte/​Angebote ist ein frei­es WLAN unab­ding­bar und ein­fach unkomplizierter.“

Auch eini­ge Kids waren beim Ter­min dabei und hal­ten stolz die Tablets und Gerä­te in der Hand mit denen sie bequem im Inter­net sur­fen kön­nen. „Cool, dass wir jetzt frei­es WLAN in der Bas­KID­hall haben, aber könn­te es das nicht auch noch über­all oder an ande­ren Orten in der Gereuth geben?“, fra­gen die Kids.

„Der Aus­bau an ande­ren punk­tu­el­len Orten in Bam­berg im Rah­men des Pro­gramms Smart City ist ange­dacht und wir möch­ten natür­lich dort begin­nen, wo vor allem Jugend­li­che davon pro­fi­tie­ren kön­nen. So ste­hen bereits gemein­sa­me Über­le­gun­gen mit iSo e.V. an, in wel­cher Ein­rich­tung oder an wel­chem Ort der Aus­bau als näch­stes statt­fin­den kann“, ver­si­chert Dr. Ste­fan Goller.

Durch Smart City kann zwar kei­ne flä­chen­decken­de WLAN-Ver­sor­gung in ganz Bam­berg gewähr­lei­stet wer­den, da ein all­ge­mei­ner Aus­bau nicht för­der­fä­hig ist, den­noch ver­sucht das Pro­gramm punk­tu­ell zu hel­fen, wo immer es geht.