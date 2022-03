Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg und des Poli­zei­prä­si­di­ums Oberfranken

LIT­ZEN­DORF, LKR. BAM­BERG. Poli­zei­kräf­te konn­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen mut­maß­li­chen Ein­bre­cher fest­neh­men und ihn dadurch an der Flucht hin­dern. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sitzt der Tat­ver­däch­ti­ge nun in Unter­su­chungs­haft. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt die wei­te­ren Ermittlungen.

Auf­merk­sa­me Anwoh­ner beob­ach­te­ten wie ein zunächst Unbe­kann­ter gegen 15.30 Uhr die Fen­ster­schei­be zum Nach­bar­an­we­sen ein­ge­schla­gen hat­te und anschlie­ßend in das Gebäu­de einstieg.

Kräf­te der Bam­ber­ger Poli­zei­in­spek­tio­nen und der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste eil­ten sofort zum Tat­ort und umstell­ten das Gebäude.

Als der 27-Jäh­ri­ge ver­such­te durch ein Fen­ster zu flüch­ten, lief er den Beam­ten direkt in die Arme. Nach­dem den Ord­nungs­hü­tern die Fest­nah­me gelun­gen war, fan­den sie bei der anschlie­ßen­den Per­so­nendurch­su­chung Schmuck und meh­re­re hun­dert Euro Bar­geld. Er ver­ur­sach­te außer­dem einen Sach­scha­den von etwa 250 Euro.

Am Fol­ge­tag wur­de der rumä­ni­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ Unter­su­chungs­haft­be­fehl. Der Tat­ver­däch­ti­ge befin­det sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.