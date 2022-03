Letz­tes Wochen­en­de ging es für Anna und Simon Brug­ger wie­der nach Würz­burg um bei den 32. Süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten lan­ge Strecke im Schwim­men teil­zu­neh­men. Bei­de Ath­le­ten gin­gen über 1500 und 800 m Frei­stil an den Start.

Über die 1500 m Frei­stil und mit einer Zeit von 18:34,63 ver­pass­te Simon am Sams­tag sei­ne per­sön­li­che Best­mar­ke nur knapp und wur­de sech­ster in sei­nem Jahr­gang 2009. Am Sonn­tag jedoch lie­fer­te sich Simon ein beherz­tes Ren­nen über die 800 m Frei­stil und muss­te sich mit einer star­ken Zeit von 9:16,41 nur Josef Stro­halm aus Frank­furt mit gera­de ein­mal 18 Hun­dert­stel­se­kun­den Rück­stand geschla­gen geben. Für Simon war es der erste gro­ße Erfolg in sei­ner Alters­klas­se außer­halb von Bayern.

Sei­ne Schwe­ster Anna bestä­tig­te ihre bereits star­ken per­sön­li­chen Best­mar­ken und wur­de jeweils über 1500 m (18:28,22) und 800 m Frei­stil (9:39,23) ach­te in ihrem Jahr­gang 2007.

Herz­li­chen Glück­wunsch an die Geschwister!