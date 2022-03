IHK-Gre­mi­um Bay­reuth unter­stützt Hilfs­kon­voi und koor­di­niert Unterstützung

„Die aktu­el­le Situa­ti­on in der Ukrai­ne stellt sich dra­ma­tisch dar und for­dert uns alle dazu auf, zu han­deln“, so Jörg Lich­ten­eg­ger, Vor­sit­zen­der des IHK-Gre­mi­ums Bay­reuth. Aus die­sem Grund hat der Vor­stand des IHK-Gre­mi­ums beschlos­sen, dass die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer in Stadt und Land­kreis Bay­reuth im Zuge der Ukrai­ne-Kri­se ihre Hil­fe anbie­ten wollen.

Kon­kret wird das IHK-Gre­mi­um Bay­reuth einen Hilfs­kon­voi in die Grenz­re­gi­on Polen/​Ukraine unter­stüt­zen. Mit Nico­lai Teu­fel, einem wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­ter an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, der inten­si­ve Bezie­hun­gen zur Ukrai­ne hat, steht dabei ein direk­ter Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung, der weiß, wel­ches Mate­ri­al benö­tigt wird. „Wir sind zudem in sehr engem Aus­tausch mit Frank Schmälz­le vom Kli­ni­kum Bay­reuth sowie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und ihrem Prä­si­den­ten Prof. Dr. Ste­fan Lei­ble, die bereits Akti­vi­tä­ten gestar­tet haben“, betont Lich­ten­eg­ger. Für das IHK-Gre­mi­um wird der stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de, Alex­an­der Zahn, die Koor­di­na­ti­on über­neh­men. Unter­stüt­zung hin­sicht­lich der Logi­stik haben Chri­sti­an Wed­lich und Frank Stein­bach von den gleich­na­mi­gen Spe­di­tio­nen angeboten.

Hilfs­mit­tel gesucht

Benö­tigt wer­den in erster Linie Gegen­stän­de, die zum Schutz von Dör­fern, Stadt­tei­len und zivi­len Objek­ten ein­ge­setzt wer­den kön­nen (z. B. Heiz­decken, Taschen­lam­pen, Bat­te­rien, Wär­me­bild­ka­me­ras, Fern­glä­ser, Funk­ge­rä­te, Erste-Hil­fe-Sets, Kör­per­schutz­aus­rü­stung, wie Hel­me, Westen oder Knie­schüt­zer, Boden­iso­la­ti­on, klei­ne Droh­nen mit Kame­ras, Tablets/​Telefone/​Laptops zur Kom­mu­ni­ka­ti­on, Radi­os, Power­banks, lee­re Säcke, die mit Sand gefüllt wer­den kön­nen, Ruck­säcke, Schutz­bril­len, Kara­bi­ner­ha­ken, etc.) sowie Hilfs­mit­tel für Logi­stik, Ver­sor­gung und für Kata­stro­phen­schutz vor Ort und für Geflüch­te­te in der Ukrai­ne und an ihren Gren­zen (z. B. Beleuch­tungs­an­la­gen, Kettensägen/​Motorsägen, klei­ne Gabel­stap­ler und Bag­ger, Trak­to­ren, Anhän­ger, Feld­kü­chen, Zel­te, Die­sel­ge­ne­ra­to­ren jeg­li­cher Grö­ße, etc.). Unter­neh­men, die aktiv unter­stüt­zen und Hilfs­gü­ter zur Ver­fü­gung stel­len kön­nen, möch­ten sich bit­te direkt an Alex­an­der Zahn (alexander.​zahn@​desko.​de) wen­den. „Wir wol­len die Hilfs­gü­ter schnell auf den Weg brin­gen und dafür sor­gen, dass sie dort ankom­men, wo sie jetzt drin­gend benö­tigt wird“, so Zahn.

Wei­ter will das Gre­mi­um alle Akti­vi­tä­ten von Unter­neh­men, die sich auf vie­len Ebe­nen rund um die Hilfs­ak­ti­vi­tä­ten für die Ukrai­ne ent­wickeln, sam­meln. Auch Geld­spen­den sind will­kom­men und kön­nen unter dem Ver­wen­dungs­zweck „Ukrai­ne-Hil­fe“ an das Rota­ry Hilfs­werk Bay­reuth e.V., IBAN DE70 7735 0110 0021 0270 57, Spar­kas­se Bay­reuth, gelei­stet wer­den. „Wir rufen alle Unter­neh­men in Stadt und Land­kreis Bay­reuth auf, sich nach Mög­lich­keit ein­zu­brin­gen. Wer kei­ne Sach­spen­den lei­sten kann, darf ger­ne mit Geld­spen­den unse­re Hilfs­ak­ti­vi­tä­ten unter­stüt­zen“, so Axel Gott­stein, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der IHK-Gre­mi­um Bayreuth.

Auf der Home­page der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth sind unter dem Stich­wort „Ukrai­ne – Situa­ti­on“ alle rele­van­ten Infor­ma­tio­nen ein­ge­stellt, die stän­dig aktua­li­siert wer­den. Dort wer­den auch Infor­ma­tio­nen aus ober­frän­ki­schen Unter­neh­men zu Hilfs­ak­tio­nen, Unter­stüt­zungs­auf­ru­fen, etc. ein­ge­stellt. Als Ansprech­part­ne­rin­nen ste­hen aus dem IHK-Bereich Inter­na­tio­nal Sara Fran­ke und Dr. Johan­na Hor­zetz­ky zur Verfügung.

Der Deut­sche Indu­strie- und Han­dels­kam­mer­tag (DIHK) hat inzwi­schen eine Taskfor­ce ein­ge­rich­tet, die sich kon­kret mit den Aus­wir­kun­gen des Krie­ges für die deut­sche Wirt­schaft beschäf­tigt. Infor­ma­tio­nen dazu gibt es auf der Home­page des DIHK unter https://​www​.dihk​.de/​r​u​s​s​l​a​n​d​-​k​r​ise. Dort ist auch ein Dos­sier zu fin­den, das den Mit­glieds­un­ter­neh­men u. a. einen Über­blick zum aktu­el­len Stand der Sank­tio­nen sowie zu Ansprech­part­nern im DIHK, dem Aus­wär­ti­gen Amt und ande­ren Insti­tu­tio­nen gibt.

Ansprech­part­ner:

Jörg Lich­ten­eg­ger (Vor­sit­zen­der IHK-Gre­mi­um Bayreuth)

Tel: 0921 76440–10 – Mobil: 0171 3364184

E‑Mail: lichtenegger@​gmk.​de