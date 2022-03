Macht Bier auch Bio­kunst­stof­fe dicker – und ist Wein viel­leicht doch gesünder?

Inno­va­ti­ve For­schung für Indu­strie, Wis­sen­schaft und für die Nach­hal­tig­keit im All­tag sind Kern­merk­ma­le der Hoch­schu­le Hof. Zum zwei­ten Mal ver­an­stal­te­te das Insti­tut für ange­wand­te Bio­po­ly­mer­for­schung der Hoch­schu­le Hof (ibp) nun die Fach­ta­gung „Bio­pla­stics – Sci­en­ti­fic and indu­stri­al Trends“, um die neue­sten Ent­wick­lun­gen im Bereich der Bio­kunst­stof­fe einem grö­ße­ren Publi­kum zugäng­lich zu machen. Dank der För­de­rung des Euro­päi­schen Sozi­al­fonds (EFS), der Ober­fran­ken­stif­tung und der Gesell­schaft der Freun­de und För­de­rer der Hoch­schu­le Hof e.V. war die Teil­nah­me für die etwa 180 Zuse­he­rin­nen und Zuse­her der Online-Tagung ein­mal mehr kostenlos.

Neben Vor­trä­gen aus Wis­sen­schaft und Indu­strie beschäf­tig­te sich eine Exper­ten­run­de mit der Fra­ge nach der effek­ti­ven Lebens­dau­er von Bio­po­ly­me­ren und ihrer Abbau­bar­keit in der Umwelt. Die besten Vor­trä­ge und Arbei­ten des Tages wur­den ausgezeichnet.

Die Tagung wur­de durch Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann und Prof. Dr. Micha­el Nase, Lei­ter der Insti­tuts für ange­wand­te Bio­po­ly­mer­for­schung der Hoch­schu­le Hof (ibp), eröff­net und durch die Mode­ra­to­ren Kübra Aslan und Lucas Groß­mann sou­ve­rän begleitet.

Was ist bes­ser für Bio­kunst­stof­fe: Bier- oder Weinrestoffe?

Bereits zu Beginn der Tagung zeich­ne­te sich neben hoch­in­ter­es­san­ten Bei­trä­gen zur Syn­the­se, Ver­ar­bei­tung, Anwen­dung, Recy­cling, Kom­po­stie­rung sowie dem Abbau von Bio­kunst­stof­fen ein wei­te­res inter­es­san­tes The­ma ab: Erwei­sen sich Rest­stof­fe aus dem Wein als bes­ser für die Anrei­che­rung von Bio­kunst­stof­fen als jene aus Bier? Hier­zu muss man wis­sen: Der­ar­ti­ge Rest­stof­fe wer­den in den mei­sten Fäl­len zuerst getrock­net, gemah­len und anschlie­ßend in Pul­ver­form dem Aus­gangs­kunst­stoff bei der Ver­ar­bei­tung hin­zu­ge­ge­ben, um gewis­se Eigen­schaf­ten der Bio­kunst­stof­fe zu erhal­ten. Nicht nur Prä­si­dent Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann stell­te sich bei die­ser Fra­ge klar auf die Sei­te des Weins, wer­den doch Rest­stof­fe aus Bier für die Her­stel­lung von Bio­kunst­stof­fen bis­lang ein­zig als Füll­stof­fe am ibp betrach­tet. Auch die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Tagung wähl­ten aus ins­ge­samt 14 Vor­trä­gen jenen über den Ein­satz von Weintre­bern (Press­rück­stän­den der Trau­ben) in Bio­kunst­stof­fen zu ihrem Vor­trags­fa­vo­ri­ten. „Ein Drit­tel jeder Wein­trau­be bleibt bei der Wein­pro­duk­ti­on bis­lang unge­nutzt und wird nicht für den eigent­li­chen Wein ver­wen­det. Des­we­gen ist es nicht ver­wun­der­lich, dass es bereits Ver­su­che gibt, die­ses Neben­pro­dukt als Zusatz­stoff in Bio­po­ly­me­re zu inte­grie­ren“, erklär­te Refe­rent Bene­dikt Hil­ler in sei­nem Vor­trag. Ein beson­de­rer Vor­teil der Wein-Rest­stof­fe: Im Weintre­ber befin­den sich soge­nann­te Fla­vo­no­ide, also Stof­fe, die anti­oxi­da­ti­ve Eigen­schaf­ten besit­zen und somit die Alte­rung beein­flus­sen kön­nen. Die­se Stof­fe sind z.B. auch in Kaf­fee, Wein, Grü­ner Tee und Apfel­scha­len ent­hal­ten und gel­ten somit im Volks­mund oft auch als gesund­heits­för­dernd. „Dies ist hat auch Ein­fluss auf die Lebens­dau­er von Bio­kunst­stof­fen“, so Hil­ler wei­ter. Zudem könn­ten die bis­lang unge­nutz­ten Trau­ben-Abfäl­le eine posi­ti­ve Wir­kung auf die Her­stel­lungs­ko­sten der Bio­po­ly­me­re entfalten.

Inter­ak­ti­ve Betei­li­gung der Teilnehmenden

Auch bei der Podi­ums­dis­kus­si­on mit den Exper­ten Jör­an Res­ke (INTER­SE­ROH Dienst­lei­stungs GmbH), Chri­sti­an Eder (BBG Donau-Wald KU) und Nico Arbeck (C.A.R.M.E.N. e.V.) waren die Teil­neh­men­den der Tagung aktiv gefor­dert: Zu den The­men „Recy­cling“, „Kom­po­stie­rung“ und „Ein­satz von Bio­kunst­stoff­beu­teln“ konn­ten sie leb­haft dis­ku­tie­ren. Dabei wur­de deut­lich, dass es noch eini­ges an Auf­klä­rungs­be­darf zur rich­ti­gen Ver­wen­dung und dem Recy­cling bzw. zur Kom­po­stie­rung von Bio­kunst­stof­fen gibt.

„In den Vor­trä­gen konn­te ein Ein­blick in die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen aus Indu­strie und For­schung zu den unter­schied­lich­sten The­men aus der Welt der Bio­kunst­stof­fe gege­ben wer­den“, so Insti­tuts­lei­ter Prof. Dr. Micha­el Nase abschlie­ßend. Dabei lag der Fokus auf der Addi­ti­vie­rung der Bio­kunst­stof­fe (u.a. mit Weintre­bern), aber auch auf der Gestal­tung von Pro­duk­ten mit Bio­po­ly­me­ren und dem Lebens­zy­klus der ent­spre­chen­den Bio­kunst­stoff­pro­duk­te. Eben­falls lie­fer­ten wei­te­re Ple­nar­vor­trä­ge einen wich­ti­gen Ein­blick in die Ent­wick­lung der Bio­po­ly­me­re und in die Ver­wen­dung von Kunst­stoff­re­zy­kla­ten im Automobilbereich.

Statt eine end­gül­ti­ge Ent­schei­dung zwi­schen Bier und Wein zu tref­fen, wur­de bei der Preis­ver­lei­hung zum Ende der „Bio­pla­stics 2022“ Sit Hajar Oth­man mit dem Preis für das beste Poster aus­ge­zeich­net. Der Preis für den ins­ge­samt besten Vor­trag im Rah­men der Fach­ta­gung ging an Ben­ja­min Rodri­guez Her­nan­dez. Letz­te­rer beschäf­tig­te sich mit der Modi­fi­ka­ti­on des Bio­kunst­stof­fes PLA. Der sonst sehr sprö­de Bio­kunst­stoff konn­te durch eine che­mi­sche Modi­fi­ka­ti­on deut­lich fle­xi­bler gestal­tet wer­den. Aus dem modi­fi­zier­ten Werk­stoff konn­ten fle­xi­ble Foli­en her­ge­stellt wer­den, die als poten­zi­el­le Alter­na­ti­ve zu her­kömm­li­chen PE-Foli­en genutzt wer­den könnten.

Die Fach­ta­gung „Bio­pla­stics – Sci­en­ti­fic and indu­stri­al Trends” wird im zwei­jäh­ri­gen Tur­nus durch die Hoch­schu­le Hof ver­an­stal­tet und fin­det im Früh­jahr 2024 das näch­ste Mal statt.