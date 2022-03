Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Rad­fah­rer hat­te Dro­gen ein­stecken – Fahr­rad war gestohlen

Bei der Kon­trol­le eines 19-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rers fan­den Poli­zei­be­am­te gerin­ge Men­gen Cry­s­tal auf und stell­ten zudem fest, dass sein Fahr­rad ent­wen­det war.

Am frü­hen Mon­tag­abend erweck­te der 19-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer das Auf­se­hen einer Poli­zei­strei­fe, als er mit einer Fla­sche Bier in der Hand in der Innen­stadt umher­fuhr. Die Beam­ten ent­schlos­sen sich den Fahr­rad­fah­rer einer Kon­trol­le zu unterziehen.

Dabei hän­dig­te der jun­ge Mann den Beam­ten frei­wil­lig ein Tüt­chen mit Betäu­bungs­mit­tel aus, es han­del­te sich um eine gerin­ge Men­ge der Dro­ge Cry­s­tal. Im wei­te­ren Ver­lauf der Kon­trol­le erga­ben sich Hin­wei­se dar­auf, dass das mit­ge­führ­te Fahr­rad ent­wen­det wur­de. Auch die­sen Umstand räum­te der 19-Jäh­ri­ge gegen­über den Poli­zei­be­am­ten ein.

Der jun­ge Mann muss­te im Anschluss an die Kon­trol­le sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen, da die Beam­ten das Fahr­rad sowie die Betäu­bungs­mit­tel sicherstellten.

Streit unter Knei­pen­be­su­cher eska­lier­te Der Streit zwi­schen zwei Knei­pen­be­su­chern ende­te am frü­hen Diens­tag­mor­gen in einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung mit zwei ver­letz­ten Per­so­nen. Ein 23-jäh­ri­ger Besu­cher einer Innen­stadt­knei­pe geriet mit einem frem­den Gast in Streit. Die bei­den Kon­tra­hen­ten setz­ten ihre Mei­nungs­ver­schie­den­heit vor dem Lokal fort. Als der Unbe­kann­te den 23-Jäh­ri­gen kör­per­lich attackier­te, setz­te sich die­ser zur Wehr. Dies ver­an­lass­te die Beglei­ter des Angrei­fers in die Aus­ein­an­der­set­zung ein­zu­grei­fen. Meh­re­re Per­so­nen trak­tier­ten den jun­gen Mann mit Faust­schlä­gen ins Gesicht. Als des­sen Bekann­ter schlich­tend ein­grei­fen woll­te, wur­de auch er noch aus der Per­so­nen­grup­pe her­aus ange­grif­fen und geschlagen.

Die Grup­pe der Angrei­fer flüch­te­te noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen vom Tat­ort. Im Zuge der ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten drei Jugend­li­che ange­trof­fen wer­den, die mög­li­cher­wei­se als Tat­ver­däch­ti­ge in Fra­ge kom­men. Die Ermitt­lun­gen hier­zu wur­den aufgenommen.

Wäh­rend sein Beglei­ter nur leich­te Ver­let­zun­gen davon­trug, wur­de der 23-jäh­ri­ge Knei­pen­be­su­cher vor­sorg­lich vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eingeliefert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

21-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer unter Drogeneinfluss

Ecken­tal / Eschen­au. Am 28.02.2022 wur­de ein 21-Jäh­ri­ger in den frü­hen Abend­stun­den einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Wäh­rend die­ser konn­ten die Beam­ten bei dem Pkw­Füh­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­stel­len. Nach­dem ein frei­wil­li­ger Dro­gen­vor­test posi­tiv auf THC ver­lief, wur­de eine Blut­ent­nah­me beim ver­ant­wort­li­chen Fah­rer ver­an­lasst und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Den 21-Jäh­ri­gen erwar­tet bei Bestä­ti­gung des Test­ergeb­nis­ses ein Buß­geld­be­scheid mit Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Getun­ter Motorroller

Her­zo­gen­au­rach. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de ein 17-jäh­ri­ger Herr aus Puschen­dorf mit­samt sei­nem Motor­rol­ler einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Schon zuvor war das Gefährt auf­grund sei­ner hohen Geschwin­dig­keit auf­ge­fal­len. Es wur­de fest­ge­stellt, dass das Klein­kraft­rad ca. 75 km/​h fuhr, der Fah­rer des „Feu­er­stuhls“ jedoch eine unge­nü­gen­de Fahr­erlaub­nis hat­te. Der Motor­rol­ler wur­de sicher­ge­stellt, der Fah­rer muss sich folg­lich straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Grund­sätz­lich hät­te das modi­fi­zier­te Fahr­zeug nur 45 km/​h fah­ren dürfen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Lon­ner­stadt – Poli­zei­hub­schrau­ber fand Vermissten

Am Mon­tag­vor­mit­tag ist ein 65 jäh­ri­ger Mann von sei­nen Ange­hö­ri­gen bei der Poli­zei Höchstadt als ver­misst gemel­det wor­den. Augen­schein­lich war die­ser nach einem Aus­flug am Sonn­tag nicht mehr zurück­ge­kehrt. Daher lief unver­züg­lich eine Fahn­dung mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen der Poli­zei Höchstadt nörd­lich von Lon­ner­stadt an. Zudem unter­stütz­te ein Poli­zei­hub­schrau­ber bei der Suche nach dem Mann. Die­ser konn­te den Ver­miss­ten letzt­lich bei Ails­bach in unweg­sa­men Gelän­de fest­stel­len. Der Mann war mit sei­nem elek­tri­schen Kran­ken­fahr­stuhl gestürzt und dadurch in eine hilf­lo­se Lage gera­ten. Das BRK brach­te den Mann zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum. Die Poli­zei Höchstadt bedankt sich zudem bei den Anwoh­nern von Ails­bach für die Unter­stüt­zung der Einsatzkräfte.