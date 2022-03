Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

VW-Fah­rer fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. Ein 34-jäh­ri­ger Cobur­ger war am Mon­tag­abend mit sei­nem VW unter dem Ein­fluss von Alko­hol im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

In der Cor­ten­dor­fer Stra­ße kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten den Mann um 20:30 Uhr mit sei­nem Auto. Der Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeu­g­inne­ren ver­an­lass­te die Beam­ten zur Durch­füh­rung eines Alko­test. Die­ser ergab bei dem 34-Jäh­ri­gen einen Wert von 1,22 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Den Füh­rer­schein des Man­nes stell­ten sie noch an Ort und Stel­le sicher. Gegen den 34-Jäh­ri­gen wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Fünf Leicht­ver­letz­te nach Verkehrsunfall

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Fünf leicht ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sen und min­de­stens 15.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mon­tag­mit­tag in Dörfles-Esbach.

Eine 53-Jäh­ri­ge aus Dörf­les-Esbach miss­ach­te­te um 12:15 Uhr an der Kreu­zung von der Wei­ma­rer Stra­ße in die Eis­fel­der Stra­ße mit ihrem Renault die Vor­fahrt eines 35-jäh­ri­gen VW-Fah­rers, der die Eis­fel­der Stra­ße in Rich­tung Eisen­acher Stra­ße befuhr. Im Kreu­zungs­be­reich galt für die Unfall­ver­ur­sa­che­rin die Vor­fahrts­re­ge­lung „Rechts vor links“. Die­se über­fuhr den Kreu­zungs­be­reich unge­bremst. Der vor­fahrts­be­rech­tig­te VW-Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen und prall­te mit der Fahr­zeug­front in die rech­te Fahr­zeug­sei­te des Autos der Unfall­ver­ur­sa­che­rin. Deren Renault kipp­te auf die lin­ke Fahr­zeug­sei­te und blieb schwer beschä­digt lie­gen. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te sich selbst aus ihrem Fahr­zeug befrei­en. Die Unfall­be­tei­lig­ten wur­den vor­sorg­lich vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Vor Ort waren zwei Not­ärz­te und drei Ret­tungs­wa­gen zur Ver­sor­gung der Fahr­zeug­insas­sen. Auf­grund der mas­si­ven Beschä­di­gung an bei­den Fahr­zeu­gen muss­ten die­se abge­schleppt wer­den. Für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me war der Kreu­zungs­be­reich gesperrt.

Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt gegen die 53-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mahn­schrei­ben erhalten

Wil­helmsthal: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich hat­te kürz­lich ein Mahn­schrei­ben erhal­ten, da er bei einem Online-Shop ein­ge­kauft und nicht bezahlt haben soll. Die For­de­run­gen des Ver­käu­fers belau­fen sich auf meh­re­re hun­dert Euro. Der Geschä­dig­te gibt jedoch an, dass er weder ein Kon­ten­kon­to, noch bei besag­ter Fir­ma etwas bestellt hat. Offen­sicht­lich sind die per­sön­li­chen Daten des Anzei­ge­er­stat­ters aus­ge­späht und miss­bräuch­lich ver­wen­det worden.