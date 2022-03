Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zwei 17-Jäh­ri­ge auf Diebestour

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag, kurz vor 17.00 Uhr, wur­den zwei Mäd­chen im Alter von 17 Jah­ren in einem Kauf­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von Par­fum ertappt. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass die Bei­den kurz vor­her in einem Beklei­dungs­ge­schäft eben­falls einen Dieb­stahl ver­übt hat­ten. Zudem waren sie davor schon in dem glei­chen Geschäft, wo sie eben­falls Par­fum ent­wen­de­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf etwa 760 Euro. Die bei­den Mäd­chen müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

35-Jäh­ri­ger schlägt Glas­schei­be kaputt

BAM­BERG. Am Mon­tag, gegen 18.45 Uhr, schlug ein 35-jäh­ri­ger Mann vor einem Restau­rant in der Rodez­stra­ße die Glas­schei­be einer Feu­er­stel­le kaputt. Anschlie­ßend flüch­te­te er, obwohl Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stan­den war. Die Per­so­na­li­en des Täters konn­ten aber ermit­telt wer­den, wes­halb er nun wegen Sach­be­schä­di­gung zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den kann.

Unbe­kann­te rich­ten hohen Sach­scha­den an

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass in der Trim­berg­stra­ße an meh­re­ren Autos die Außen­spie­gel feh­len. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe muss­te die­se fest­stel­len, dass an ins­ge­samt elf gepark­ten Fahr­zeu­gen der rech­te Außen­spie­gel weg war. An zwei wei­te­ren gepark­ten Autos wur­den die Spie­gel beschä­digt. Im Rah­men der Anzei­gen­auf­nah­me konn­ten dann in Tat­ort­nä­he sie­ben Spie­gel auf­ge­fun­den wer­den. Zudem wur­de noch zwei Blu­men­kü­bel gestoh­len sowie eine Rest­müll­ton­ne beschä­digt. In der Egel­see­stra­ße haben ver­mut­lich die glei­chen Täter dann noch einen Alt­klei­der­con­tai­ner umge­wor­fen. Der Gesamt­scha­den wird von der Poli­zei mit etwa 4000 Euro beziffert.

Die PI Bam­berg-Stadt sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die zwi­schen Mon­tag­abend, 19.30 Uhr und Diens­tag­früh ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, die in Zusam­men­hang mit den genann­ten Straf­ta­ten stehen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 20.000 Euro und ein leicht ver­letz­ter Auto­fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 14.00 Uhr, in der Hafen­stra­ße / Main­stra­ße ereig­net hat­te. Hier woll­te ein Mer­ce­des-Fah­rer nach links abbie­gen, wur­de aber von einem ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer über­holt, wes­halb bei­de Fahr­zeu­ge zusam­men­stie­ßen. Ein betei­lig­tes Fahr­zeug über­schlug sich außer­dem noch.

E‑S­coo­ter-Fah­rer stan­den unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­den zwei Män­ner im Alter von 27 und 31 Jah­ren in der Star­ken­feld­stra­ße auf dem Geh­weg mit einem E‑Scooter von einer zivi­len Poli­zei­strei­fe beob­ach­tet. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Kon­trol­le fiel den Beam­ten auf, dass die bei­den Per­so­nen unter Dro­gen­ein­fluss stan­den, was ein Vor­test bestä­tig­te. Des­halb muss­ten sich die E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen; die Wei­ter­fahrt wur­de ihnen unter­bun­den. Sie müs­sen mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rechnen.

Etha­nol-Fla­sche fängt Feuer

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 01.00 Uhr, fing in einer Woh­nung im Bam­ber­ger Nord-Osten eine Etha­nol-Fla­sche Feu­er. Die­ses woll­te die Mie­te­rin mit einer Gieß­kan­ne löschen, was aller­dings nicht gelang. Auf­grund der star­ken Rauch­ent­wick­lung flüch­te­te sich die Frau mit ihrer Toch­ter aus der Woh­nung und ver­stän­dig­te Feu­er­wehr und Poli­zei. Es muss­ten zwei Wohn­an­we­sen eva­ku­iert wer­den. Mut­ter und Toch­ter wur­den leicht ver­letzt und mit einer Rauch­gas­ver­gif­tung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei mit 25.000 Euro beziffert.

28-Jäh­ri­ge hat­te gestoh­le­nes Fahr­rad dabei

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 02.00 Uhr, wur­de in der Hain­stra­ße eine 28-jäh­ri­ge Frau dabei beob­ach­tet, wie sie auf ein Fahr­rad stei­gen woll­te und hier­bei stark schwank­te. Wäh­rend der Kon­trol­le der Frau zeig­te die­se dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen. Sie gab gegen­über den Poli­zei an, kurz vor­her Dro­gen kon­su­miert zu haben. Bei einer Über­prü­fung des Fahr­ra­des stell­te sich her­aus, dass die­ses in Nie­der­sach­sen als gestoh­len gemel­det wor­den war, wes­halb es von der Poli­zei sicher­ge­stellt wurde.

E‑Scooter hat kein Versicherungskennzeichen

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, gegen 04.45 Uhr, fiel in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein 25-jäh­ri­ger Mann auf einem E‑Scooter auf, der kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht hat­te. Er muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

RAT­TELS­DORF. Meh­re­re Dach­zie­gel eines Anwe­sens in der Orts­stra­ße „Brom­berg“ beschä­dig­te der Fah­rer eines aus­län­di­schen Lkw am Mon­tag­abend, gegen 18.25 Uhr. Obwohl ein Scha­den von ca. 300 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Die Unfall­flucht konn­te jedoch beob­ach­tet und der 44-jäh­ri­ge Lkw-Fah­rer gestoppt wer­den. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Unfallflucht.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dro­gen­ein­fluss festgestellt

Eggols­heim. Erkenn­bar unter Dro­gen­ein­fluss stand am Mon­tag­vor­mit­tag die 44jährige Fah­re­rin eines Renault, als sie auf der A 73, am Park­platz Reg­nitz­tal-West, von Schlei­er­fahn­dern der Auto­bahn­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Ein Dro­gen­test ver­lief zudem posi­tiv. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Buß­geld, Punk­te und Fahr­ver­bot wer­den folgen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bay­reuth. Rabia­ter Fahrgast

Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de im Stadt­bus ein 17jähriger Schü­ler von einem Kon­trol­leur einer Fahr­schein­kon­trol­le unter­zo­gen. Bereits als der Bedien­ste­te den jun­gen Bay­reu­ther anspre­chen woll­te, ergriff die­ser die Flucht. Obwohl der Kon­trol­leur den Flüch­ten­den im Rot­main­cen­ter ein­ho­len konn­te, gelang es ihm nicht, den rabia­ten Fahr­gast fest­zu­hal­ten. Der 17jährige stieß den Mann zu Boden, so dass die­ser sich Ver­let­zun­gen an Armen und Bei­nen zuzog. Ent­kom­men konn­te der 17jährige zwar, aber um eine Anzei­ge kommt er nicht her­um. Sein Pech war, dass er dem Kon­trol­leur per­sön­lich bekannt gewe­sen ist und wie es sich her­aus­stell­te, ist der jun­ge Mann auch bei der Bay­reu­ther Poli­zei kein Unbe­kann­ter, so dass sei­ne Iden­ti­tät sehr schnell ermit­telt wer­den konnte.

Bay­reuth. Tierquälerei

Am Sonn­tag, den 27.02.22, gegen 12.00 Uhr fan­den Besu­cher des Süd­fried­ho­fes auf dem Fried­hofs­ge­län­de ein fast luft­dicht ver­kleb­tes Paket. Als sie das Bün­del öff­ne­ten, bot sich ihnen ein trau­ri­ger Anblick. In dem Behält­nis befan­den sich zwei Kat­zen, die zwar noch am Leben waren, sich jedoch in einem erbärm­li­chen und kri­ti­schen Zustand befan­den. Die bei­den Tie­re wur­den umge­hend in vete­ri­när­me­di­zi­ni­sche Behand­lung gebracht. Sie befin­den sich zwar noch immer in einem lebens­be­droh­li­chen Zustand, sind aber auf dem Wege der Bes­se­rung. Die Poli­zei Bay­reuth Stadt hat nun die Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Tier­schutz­ge­setz auf­ge­nom­men. Um her­aus­zu­fin­den, wer den bei­den Kat­zen die­ses Leid zuge­fügt hat, ist sie aller­dings auf die Mit­hil­fe der Bevöl­ke­rung ange­wie­sen. Per­so­nen, die hier­zu sach­dien­li­che Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Inspek­ti­on Bay­reuth Stadt unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130 in Ver­bid­nung zu setzen.

Bay­reuth. Berauscht am Steuer

Am Mon­tag wur­den im Bay­reu­ther Stadt­ge­biet meh­re­re Ver­kehrs­kon­trol­len durch­ge­führt. Bereits am frü­hen Mor­gen wur­de ein 43jähriger Bay­reu­ther mit sei­nem Fiat in der Albrecht Dürer Stra­ße ange­hal­ten. Bei dem Mann wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Da ein durch­ge­führ­ter Schnell­test posi­tiv auf Amphet­ami­ne ver­lief, wur­de ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Bei ihm selbst wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Von deren Ergeb­nis hängt es nun ab, ob er wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz zur Anzei­ge gebracht wird. Im schlimm­sten Fal­le muss er mit einem Fahr­ver­bot, einer hohen Geld­bu­ße und mit Schwie­rig­kei­ten sei­tens der Fahr­erlaub­nis­be­hör­de rech­nen. In der Nacht erwisch­te es eine 47jährige Bay­reu­the­rin, die zunächst nur mit einer gerin­gen Über­schrei­tung in eine Laser­mes­sung der Poli­zei gera­ten war. Bei der anschlie­ßen­den Sach­be­ar­bei­tung fiel den Beam­ten jedoch deut­lich wahr­nehm­ba­rer Alko­hol­ge­ruch auf. Da ein Test am Alko­ma­ten einen Wert von 0,94 Pro­mil­le ergab, erhält die Frau nun eine Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge, die mit einem Fahr­ver­bot von einem Monat, einer Geld­bu­ße von 500 Euro und Punk­ten in Flens­burg ver­bun­den ist. Ihren Golf muss­te sie an Ort und Stel­le belassen.

Ein­bruch in Jugendeinrichtung

BAY­REUTH. Ein­bre­cher hat­ten es im Lau­fe des Wochen­en­des auf gela­ger­te Elek­tro­nik­ar­ti­kel in der Bay­reu­ther Scho­ko­fa­brik abge­se­hen. Gewalt­sam öff­ne­ten sie ein Fen­ster und dran­gen so in das Gebäu­de ein. Mit ihrer Beu­te mach­ten sie sich anschlie­ßend uner­kannt aus dem Staub.

Eine ange­stell­te Putz­frau bemerk­te Mon­tag­mit­tag, dass Unbe­kann­te gewalt­sam ein Fen­ster auf der Gebäu­de­rück­sei­te auf­ge­bro­chen hat­ten. Ein wei­te­rer Blick durch die Räum­lich­kei­ten bestä­tig­te den Ver­dacht: Ein­bre­cher waren am Werk gewe­sen und hat­ten es offen­bar gezielt auf meh­re­re Elek­tro­nik­ar­ti­kel sowie zwei Seg­ways im Gesamt­wert von zir­ka 600 Euro abge­se­hen. Die elek­tro­nisch betrie­be­nen Fahr­zeu­ge befan­den sich über das Wochen­en­de in einem Con­tai­ner im Gar­ten des Gelän­des. Auf ihrem Beu­te­zug hin­ter­lie­ßen die Die­be einen hohen Sach­scha­den von etwa 2.000 Euro und flüch­te­ten anschlie­ßend unerkannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth über­nahm die Ermitt­lun­gen und führ­te bereits umfang­rei­che Spu­ren­si­che­run­gen an der Tatört­lich­keit durch. Dar­über hin­aus erhof­fen sich die Beam­ten Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung und rich­ten fol­gen­de Fra­gen an Zeu­gen des Einbruchs:

Wer hat in der Zeit von Frei­tag­abend bis Mon­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Bereich der Scho­ko­fa­brik in der Gauß­stra­ße gemacht?

Wer hat die Ein­bre­cher wäh­rend der Tat­aus­füh­rung oder wäh­rend der Flucht beobachtet?

Wer bemerk­te zu besag­ter Zeit ent­spre­chen­de Ver­la­de­vor­gän­ge der Elek­tro­ar­ti­kel und ‑fahr­zeu­ge

Wer kann sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Hilt­polt­stein. Unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten von Mitt­woch, 23.02.22 auf Don­ners­tag, 24.02.22 ein Schild mit der Auf­schrift „Holz­fäl­lung“ und zuge­hö­ri­gem Dreibein­stän­der. Das Schild war auf einem Wald­stück zwi­schen Erlastrut und Wöl­fers­dorf („Ameisen­holz“) auf­ge­stellt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro und Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Über­mä­ßi­ger Alko­hol­kon­sum führ­te eine 15-jäh­ri­ge Jugend­li­che Mon­tag­nacht zu einem Auf­ent­halt ins Kli­ni­kum nach Bam­berg. Bei einem Sturz erlitt sie leich­te Verletzungen.

Gegen 23 Uhr befand sich eine 15-jäh­ri­ge Schü­le­rin allei­ne auf dem Weg nach Hau­se. Zuvor hat­te sie ver­mut­lich unter Gleich­ge­sinn­ten im pri­va­ten Umfeld wohl den Faschings­mon­tag gefei­ert. Im Bereich des Kir­chen­weh­res ver­lor sie die Kon­trol­le über sich selbst und stürz­te zu Boden. Über Han­dy konn­te sie noch ihre Freun­din ver­stän­di­gen, die sofort nach ihr such­te und sie schließ­lich in hilf­lo­ser Lage vor­fand. Gleich dar­auf setz­te die Freun­din einen Not­ruf ab. Ret­tungs­kräf­te tra­fen unmit­tel­bar danach am Ein­satz­ort ein und ver­sorg­ten die Ver­letz­te. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt nah­men bei der jun­gen Frau über­mä­ßi­gen Alko­hol­ge­ruch wahr. Ein Alko­test ergab einen Wert von über 2 Pro­mil­le. Wegen der Sturz­ver­let­zun­gen und der star­ken Alko­ho­li­sie­rung wur­de die Jugend­li­che in das Kli­ni­kum Bam­berg ver­bracht. Die Eltern wur­den in Kennt­nis gesetzt und eine Mit­tei­lung ergeht an das Jugend­amt Forch­heim. Wie die Schü­le­rin in Besitz des Alko­hols kam, ist Gegen­stand wei­te­rer Ermittlungen.

Streit­berg. Ein 21-jäh­ri­ger Auto­fah­rer wur­de Mon­tag­nacht einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen fest. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test schlug posi­tiv an. In sei­ner Klei­dung wur­de sowohl Mari­hua­na als auch Haschisch auf­ge­fun­den. Die Beam­ten ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an und die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Der jun­ge Mann muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss verantworten.

Göß­wein­stein. Bereits ver­gan­ge­ne Woche wur­den an der Stemp­fer­müh­le ein Bier­tisch und Holz­stücke in die Wie­sent gewor­fen. Im Zuge der Ermitt­lun­gen konn­ten nun drei Kin­der im Alter zwi­schen 7 und 11 Jah­ren als Täter ermit­telt wer­den. Sie gaben die Tat zu. Über den Vor­fall wird auch das Jugend­amt in Kennt­nis gesetzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Ein­bre­cher machen Beute

FORCH­HEIM. Im Ver­lauf des Mon­tags schlu­gen Ein­bre­cher in Forch­heim zu und flüch­te­ten uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Ver­mut­lich über eine gekipp­te Ter­ras­sen­tür ver­schaff­ten sich die Unbe­kann­ten Zutritt zu der Erd­ge­schoss­woh­nung. Mit Schmuck im Wert von meh­re­ren tau­send Euro such­ten sie das Weite.

Einen Sach­scha­den ver­ur­sach­ten sie nicht.

Zeu­gen, die am Mon­tag zwi­schen 11.30 Uhr und 18.15 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Hans-Sachs-Stra­ße wahr­ge­nom­men haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand. Am Sams­tag wur­de in einem Super­markt in der Wey­hau­sen­stra­ße einer 61-Jäh­ri­gen ihr schwar­zer Kunst­le­der­geld­beu­tel mit wich­ti­gen Doku­men­ten gestoh­len. Die­ser befand sich wäh­rend des Ein­kaufs in der Hand­ta­sche der Geschä­dig­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 150,– Euro.

Son­sti­ges

Hau­sen. In der Zeit von Sams­tag, ca. 19:00 Uhr bis Sonn­tag, ca. 09:30 Uhr ran­da­lier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Herolds­ba­cher Stra­ße. Dabei wur­den ein Holz­ge­län­der und ein pro­vi­so­ri­scher Later­nen­mast beschä­digt. Es ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von ca. 500,– Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer in die­sem Bereich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Auf ein Kabel und eine Lam­pe im Wert von über 100 Euro hat­te es ein drei­ster Laden­dieb ver­gan­ge­nen Mitt­woch in einem Bau­markt in der Main­au abge­se­hen. Der 39-Jäh­ri­ge nahm die Waren aus dem Regal und woll­te das Geschäft ohne zu bezah­len ver­las­sen. Im Aus­gangs­be­reich wur­de er vom Laden­de­tek­tiv auf­ge­hal­ten. Neben einem 10-jäh­ri­gen Haus­ver­bot erhält der Lich­ten­fel­ser eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en im Stadtgebiet

LICH­TEN­FELS. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de beschmier­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter ein Gara­gen­tor und eine Park­bank in der Stra­ße „Am Stadt­gra­ben“ mit Sprüh­far­be und einem was­ser­fe­sten Stift. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Audi A4 zerkratzt

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sonn­tag, 12.00 Uhr bis Mon­tag, 16.00 Uhr, zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter einen schwar­zen Audi A4, der zu die­ser Zeit in der Wen­den­stra­ße abge­stellt war. An dem Audi ent­stand ein Scha­den von etwa 1.500 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.