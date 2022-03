Par­tei-Chef Rech­holz (Erlan­gen): „Ver­zicht kann Men­schen vor Krieg und zugleich Kli­ma schützen“

„Wir müs­sen end­lich kon­se­quent auf den Ein­marsch von Putins Sol­da­ten in die Ukrai­ne reagie­ren“, for­dert der Bun­des­chef der ÖDP ange­sichts der anhal­ten­den Kämp­fe und vor dem Hin­ter­grund der viel zu inkon­se­quen­ten Maß­nah­men der Bun­des­re­gie­rung gegen Russ­land. „Wir müs­sen Putin und sei­ne Cla­queu­re vom inter­na­tio­na­len Zah­lungs­ver­kehr kon­se­quent und kom­plett abschnei­den – nicht wie bis­lang mit Hin­ter­tür­chen, um unse­re Wirt­schaft bloß nicht zu schwächen.“

Der Bun­des­vor­sit­zen­de der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen Par­tei ist sich bewusst, dass dies auch für die Men­schen in Deutsch­land Fol­gen haben wird. Vie­le kla­gen schon jetzt über hohe Ener­gie­prei­se. Die wer­den ver­mut­lich durch einen SWIFT-Boy­kott und die Ein­stel­lung aller Kohle‑, Gas- und Öl-Käu­fe in Russ­land wei­ter klet­tern. „Aber das ist der Preis, den wir für ein Leben in Frie­den und Frei­heit zu zah­len bereit sein soll­ten“, mahnt Chri­sti­an Rech­holz. Er erin­nert die Men­schen in Deutsch­land dar­an, wie auch ihren Fami­li­en nach dem Zwei­ten Welt­krieg die Men­schen aus ande­ren Län­dern beim Wie­der­auf­bau und zur Siche­rung der Demo­kra­tie Unter­stüt­zung gewähr­ten. Rech­holz: „Jetzt ist der rich­ti­ge Anlass: Wir kön­nen als Wohl­stands­ge­sell­schaft Opfer ver­kraf­ten. Wir soll­ten sie tra­gen, wenn wir damit den Men­schen in der Ukrai­ne helfen.“

Für die ÖDP ist ein solch kon­se­quen­tes Ein­schrei­ten der ein­zi­ge Weg, um Russ­land mit nicht-mili­tä­ri­schen Mit­teln in die Schran­ken zu wei­sen, erläu­tert der Stell­ver­tre­ten­de ÖDP-Vor­sit­zen­de Dr. Peter Schnei­der: „Nur wirk­lich har­te Sank­tio­nen wir­ken gegen den Aggres­sor Putin.“ Zugleich, da ist sich die ÖDP einig, stellt ein solch kon­se­quen­tes Vor­ge­hen im eige­nen Land die Wei­chen, um dem Kli­ma­wan­del zu begeg­nen: „Je rascher wir uns von Kohle‑, Gas- oder Öl-Lie­fe­run­gen aus Russ­land abna­beln, desto resi­li­en­ter kann unse­re post­fos­si­le Gesell­schaft sein und eine de-kar­bo­ni­sier­te Wirt­schaft wachsen“.

Die­ser Kampf gegen den Kli­ma­wan­del, dem sich alle Men­schen im Land gemein­sam stel­len müs­sen, bleibt für die ÖDP eine der wich­tig­sten poli­ti­schen Zukunfts­auf­ga­ben. „Die Ener­gie­wen­de aber muss sozi­al abge­fe­dert sein“, for­dert Peter Schnei­der. Dann kön­ne auch jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger mit ganz ein­fa­chen Mit­teln hel­fen: Die Par­tei schlägt allen Men­schen in Deutsch­land, die Kli­ma­schutz ernst neh­men, vor, ihre Hei­zun­gen zu dros­seln und die Woh­nun­gen um ledig­lich ein ein­zi­ges Grad Cel­si­us weni­ger zu hei­zen. „Damit spa­ren wir Kosten und schüt­zen das Kli­ma – und im Ver­gleich mit dem, was die Men­schen in der Ukrai­ne zur­zeit an Lasten für die Frei­heit schul­tern, wäre ein solch gerin­ger Kom­fort­ver­lust nur eine klei­ne Bür­de und völ­lig ver­tret­bar“, glaubt auch Rech­holz. Es gibt aber Men­schen, für die sind die hohen Ener­gie­prei­se und die Infla­ti­ons­ra­te der letz­ten Mona­te schon jetzt ein rie­si­ges Pro­blem, sie rut­schen dadurch in die Armut. „Wir müs­sen die­se Men­schen schnell­stens ent­la­sten und den stär­ke­ren Schul­tern mehr abver­lan­gen“, for­dert Rechholz,

Der Vor­schlag, weni­ger zu hei­zen, kann ledig­lich ein Zwi­schen­schritt zum Ziel sein, ist sich der Par­tei­chef bewusst. „Aber er dämpft zu hohe Kosten, ohne das Ziel aus den Augen zu ver­lie­ren – dar­auf kommt es in die­sen beson­ders schwie­ri­gen Zei­ten an.“ Vor dem Hin­ter­grund des Ukrai­ne-Kriegs gewinnt der Plan dop­pelt an Bedeu­tung: „In Deutsch­land kom­men wir damit einen Schritt gegen den Kli­ma­wan­del vor­an und den Men­schen in Ukrai­ne sichern wir unse­re Soli­da­ri­tät, wenn wir damit Putins System schwächen.“