Vor dem Hin­ter­grund der gras­sie­ren­den Coro­na-Wel­le sowie den anste­hen­den Faschings­fe­ri­en ist es wich­tig, dass gesun­de und nicht ver­rei­ste Lebens­ret­ter wei­ter­hin die ange­bo­te­nen Blut­spen­de­ter­mi­ne in den kom­men­den Tagen und Wochen wahr­neh­men. Um die aktu­ell noch rela­tiv sta­bi­le Ver­sor­gungs­la­ge inner­halb der andau­ern­den Pan­de­mie nicht zu einer Moment­auf­nah­me wer­den zu las­sen, bie­tet das Rote Kreuz im März 340 Gele­gen­hei­ten zur Blut­spen­de in ganz Bay­ern an. Eine ganz beson­de­rer Blut­spen­de­ter­min fin­det dabei am kom­men­den Faschings­diens­tag in der Lich­ten­fel­ser Stadt­hal­le statt.

Neben der übli­chen Spen­der­ver­pfle­gung gibt es bei die­sem Ter­min auch Pop­corn und Faschings­krap­fen. Dar­über hin­aus kön­nen alle Blutspender/​innen, die kostü­miert erschei­nen, an einer gro­ßen Faschings­ver­lo­sung mit attrak­ti­ven Sach­prei­sen teil­neh­men. „Für unse­re Spen­de­rin­nen und Spen­der wol­len wir unse­re Blut­spen­de­ter­mi­ne immer mög­lichst attrak­tiv gestal­ten. Mit einer Spen­de kön­nen bis zu drei Men­schen­le­ben geret­tet wer­den. Wir hof­fen des­halb, dass sich mög­lichst vie­le Men­schen von unse­rer Faschings­ak­ti­on ange­spro­chen füh­len und zu unse­rem när­ri­schen Ter­min kom­men. Gleich­zei­tig wol­len wir mit unse­rer Akti­on auch all unse­ren treu­en Spen­de­rin­nen und Spen­dern ein ganz herz­li­ches Dan­ke­schön für ihr tol­les Enga­ge­ment sagen“, erläu­tert Rose­ma­rie Göh­ring vom BRK-Kreis­ver­band Lich­ten­fels, die gemein­sam mit ihrem Team aus ehren­amt­li­chen Rot­kreuz-Hel­fe­rin­nen und ‑Hel­fern für die Spen­der-Betreu­ung zustän­dig ist. „Unser beson­de­rer Dank gilt natür­lich den ört­li­chen Fir­men durch deren Unter­stüt­zung unse­re Faschings­ver­lo­sung mög­lich gemacht wur­de“, so Rose­ma­rie Göh­ring wei­ter. Bei der Ver­lo­sung kön­nen ein 100-Euro-Gut­schein von Expert Lich­ten­fels, ein 50-Euro-Gut­schein vom Ristor­an­te Ros­si­ni und Kino-Gut­schei­ne der Neu­en Film­büh­ne Lich­ten­fels gewon­nen werden.

Der när­ri­sche Blut­spen­de­ter­min fin­det am kom­men­den Faschings­diens­tag, 01.03.2022, von 15 bis 20 Uhr in der Stadt­hal­le Lich­ten­fels statt. Blut spen­den kann jeder gesun­de Mensch ab dem 18. Geburts­tag bis einen Tag vor dem 73. Geburts­tag. Erst­spen­der kön­nen bis zum Alter von 64 Jah­ren Blut spen­den. Zwi­schen zwei Blut­spen­den muss ein Min­dest­ab­stand von 56 Tagen lie­gen. Zur Blut­spen­de mit­zu­brin­gen ist unbe­dingt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis wie Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass oder Füh­rer­schein (jeweils das Ori­gi­nal) und der Blut­spen­de­aus­weis. Bei Erst­spen­dern genügt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den und eine mög­lichst rei­bungs­lo­se Termin­durch­füh­rung zu ermög­li­chen, wer­den Spen­de­wil­li­ge um Online-Ter­min­re­ser­vie­rung auf www​.blut​spen​de​dienst​.com gebe­ten. Selbst­ver­ständ­lich ist die Blut­spen­de auch ohne vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung mög­lich, gege­be­nen­falls ist hier jedoch mit War­te­zei­ten zu rechnen.

Die Sicher­heit im Rah­men der Blut­spen­de hat wei­ter­hin ober­ste Prio­ri­tät. Zum Schutz aller Betei­lig­ten kön­nen daher aktu­ell aus­schließ­lich Per­so­nen Blut spen­den, die den Sta­tus geimpft, gene­sen oder nega­tiv gete­stet (offi­zi­el­ler Anti­gen-Schnell­test bzw. offi­zi­el­ler Test-Nach­weis des Arbeit­ge­bers nicht älter als 24 Stun­den oder PCR-Test nicht älter als 48 Stun­den) vor­wei­sen kön­nen. Auf allen ange­bo­te­nen Ter­mi­nen besteht FFP2-Maskenpflicht.

Die BRK-Blut­spen­de­ter­mi­ne im März im Land­kreis Lichtenfels:

Diens­tag, 01.03.2022: 96215 Lich­ten­fels, Schüt­zen­platz 10, Stadt­hal­le, 15:00 bis 20:00 Uhr,

Frei­tag, 04.03.2022: 96247 Michel­au, Anger 11, Anger Turn­hal­le, 15:30 bis 20:00 Uhr

Don­ners­tag, 10.03.2022: 96272 Hoch­stadt, Am Kat­zo­gel 6, Kat­zo­gel­hal­le, 17:00 bis 20:00 Uhr

Frei­tag, 18.03.2022: 96250 Ebens­feld, Rin­nig­stra­ße 5, Pater-Lun­ken­bein-Schu­le, 16:00 bis 20:30 Uhr

Frei­tag, 25.03.2022: 96231 Bad Staf­fel­stein, St.-Veit-Str. 10, Real­schu­le, 16:00 bis 20:30 Uhr