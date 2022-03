Koor­di­nie­rungs­grup­pe ein­ge­rich­tet / Auf der Home­page des Land­krei­ses erfah­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wie sie hel­fen kön­nen / Woh­nun­gen zur Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen gesucht

„Wir wer­den alles tun, um den Men­schen, die jetzt infol­ge des Kriegs in der Ukrai­ne zu uns kom­men, in jeg­li­cher Hin­sicht hel­fend zur Sei­te zu ste­hen“, betont Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Am Mon­tag hat im Land­rats­amt Lich­ten­fels erst­mals die neu ein­be­ru­fe­ne Koor­di­nie­rungs­grup­pe „Ukrai­ne“ getagt. Auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels wur­de eine Sei­te zur Ukrai­ne-Hil­fe (www​.lkr​-lif​.de/​u​k​r​a​ine) ein­ge­rich­tet.

In einem Video-Auf­ruf, der eben­falls unter die­sem Link zu fin­den ist, wen­det sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und erläu­tert, wie sie jetzt hel­fen kön­nen. „Wir haben dies­be­züg­lich aktu­ell vie­le The­men, die wir koor­di­nie­ren und orga­ni­sie­ren müs­sen. Die Koor­di­nie­rungs­grup­pe Ukrai­ne wird künf­tig immer im Anschluss an die ‚Gro­ße Lage­be­spre­chung Coro­na‘ tagen. In der Anfangs­pha­se wer­den häu­fi­ge­re Tref­fen not­wen­dig sein“, so Land­rat Meiß­ner weiter.

„Der­zeit berei­ten wir im Land­kreis die Auf­nah­me von Men­schen vor, die aus der Ukrai­ne geflo­hen sind. Aber wir wis­sen nicht, wann wie vie­le von ihnen und auf wel­chen Weg sie zu uns kom­men. Wir haben der­zeit kei­ner­lei Infor­ma­tio­nen, wie und ob die Ver­tei­lung euro­pa-/deutsch­land- und bay­ern­weit orga­ni­siert wird. Somit wis­sen wir auch aktu­ell nicht, wie vie­le Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne wir auf­neh­men müs­sen. Doch wir wol­len vor­be­rei­tet sein und ihnen helfen.“

Einer der wich­tig­sten Punk­te ist aktu­ell die Unter­brin­gung der Flücht­lin­ge. Dabei wird der Schwer­punkt zunächst auf dezen­tra­len Unter­künf­ten lie­gen. Hier sind aktu­ell grund­sätz­lich noch Kapa­zi­tä­ten frei. Gleich­zei­tig läuft par­al­lel aber auch die Suche nach wei­te­ren Unter­künf­ten. Auch berei­tet sich der Land­kreis auf eine (vor­über­ge­hen­de) Unter­brin­gung in einer Turn­hal­le vor mit einer spä­te­ren Ver­tei­lung der Flücht­lin­ge auf dezen­tra­le Unter­künf­te. „Wir son­die­ren gera­de die Lage und die mög­li­chen ver­füg­ba­ren Unter­künf­te. Hier­zu wird es aber sicher­lich noch bay­ern­weit ein­heit­li­che Rege­lun­gen geben, auf die wir der­zeit war­ten“, so der Landrat.

Sein Auf­ruf: „Wer jetzt hel­fen möch­te, der fin­det aktu­el­le Infor­ma­tio­nen auf unse­rer Home­page unter www​.lkr​-lif​.de/​u​k​r​a​ine, die nach und nach ent­spre­chend unse­re Infor­ma­ti­ons­stan­des wei­ter ergänzt wer­den. Wer Wohn­raum für Geflüch­te­te zur Ver­fü­gung stel­len kann, kann dies dort über ein Kon­takt­for­mu­lar mel­den. Wir freu­en uns über jede Unterstützung.