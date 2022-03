Der Land­kreis Kro­nach berei­tet sich auf mög­li­che Kriegs­flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne vor. „Wenn man die täg­li­chen Bil­der aus der Ukrai­ne sieht, ist das ein­fach nur erschreckend und furcht­bar zugleich. Ich hät­te nie gedacht, so etwas in fast schon unmit­tel­ba­rer Nähe zu uns mit­er­le­ben zu müs­sen“, betont Land­rat Klaus Löff­ler. Umso mehr sei es nicht nur eine Pflicht, son­dern dar­über hin­aus eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, vor dem Krieg flüch­ten­de Men­schen aus der Ukrai­ne in die­ser Not­si­tua­ti­on aufzunehmen.

Um nicht unvor­be­rei­tet zu sein, hat Land­rat Klaus Löff­ler bereits am Wochen­en­de sei­ne zustän­di­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Land­rats­amt zusam­men­ge­ru­fen, um die wei­te­re Vor­ge­hens­wei­se abzu­stim­men. „Es wäre fatal, dar­auf zu war­ten, bis die ersten Flücht­lin­ge hier ankom­men und dann erst aktiv zu wer­den. Des­halb müs­sen nun von allen Betei­lig­ten – Bund, Land, Land­krei­sen und auch Kom­mu­nen – Vor­keh­run­gen getrof­fen wer­den, um unbü­ro­kra­ti­sche und vor allem schnel­le Hil­fe zu lei­sten“, erklärt Klaus Löff­ler. Des­halb hat der Land­rat bereits am Sams­tag ein Schrei­ben an die Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster der 18 Kom­mu­nen mit der Bit­te um Prü­fung ver­an­lasst, inwie­weit es in ihrem jewei­li­gen Zustän­dig­keits­be­reich freie Objek­te gibt, die zur Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen genutzt wer­den kön­nen. Auch die Anmie­tung von Pen­sio­nen oder Feri­en­woh­nun­gen kann dabei in Betracht gezo­gen wer­den. „Wir müs­sen in vie­ler­lei Rich­tung den­ken, da aktu­ell nicht abschätz­bar ist, wie vie­le Flücht­lin­ge bei uns ankom­men wer­den“, unter­streicht Land­rat Klaus Löff­ler die für alle Sei­ten her­aus­for­dern­de Situa­ti­on und bit­tet zugleich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um Mithilfe.

Wer die Mög­lich­keit hat, ent­spre­chen­de Räum­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung zu stel­len, kann sich ger­ne im Rat­haus vor Ort oder aber direkt im Land­rats­amt unter Tele­fon 09261–678229 oder per Mail unter asylunterbringung@​lra-​kc.​bayern.​de mel­den. Dar­über hin­aus arbei­tet der Frei­staat gera­de mit Hoch­druck an einer web­ba­sier­ten Platt­form, auf der poten­zi­el­le Ver­mie­ter ihre Woh­nungs­an­ge­bo­te hin­ter­le­gen kön­nen, um eine bes­se­re Koor­di­na­ti­on aller Ange­bo­te ermög­li­chen zu kön­nen. Land­rat Klaus Löff­ler zeig­te sich dank­bar, dass sich bereits eini­ge Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­rats­amt gemel­det und ihre Unter­stüt­zung ange­bo­ten haben. „Es ist nun wich­tig, alles zu bün­deln und erfor­der­li­che Maß­nah­men zu koor­di­nie­ren. Da sind wir gera­de dabei, um mög­lichst effek­tiv agie­ren zu kön­nen“, betont Land­rat Klaus Löffler.