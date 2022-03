„Aus Geschäfts­part­nern Freun­de geworden“

„Etli­che Unter­neh­men aus Ober­fran­ken haben teil­wei­se enge Wirt­schafts­be­zie­hun­gen nach Russ­land und in die Ukrai­ne und ken­nen des­halb Unter­neh­mer und Mit­ar­bei­ter vor Ort“, so IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin Gabrie­le Hohen­ner. „Aus Geschäfts­part­nern sind oft auch Freun­de gewor­den. Die per­sön­li­che Betrof­fen­heit lässt sie um Leib und Leben der Men­schen in der Ukrai­ne beson­ders bangen.“

Die Wirt­schaft wird dabei oft als Brücken­bau­er gese­hen, die zur gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Ver­stän­di­gung bei­trägt. Hohen­ner: „Die IHK-Orga­ni­sa­ti­on unter­stützt alle Ent­schei­dun­gen und Maß­nah­men der Bun­des­re­gie­rung und der inter­na­tio­na­len Gemein­schaft, um die­sen Krieg so schnell wie mög­lich zu beenden.“

Die Außen­han­dels­kam­mern in der Ukrai­ne, in Russ­land und in Weiß­rus­s­land sind wei­ter­hin voll arbeits­fä­hig, die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus der Ukrai­ne im deut­schen Home­of­fice. „Für betrof­fe­ne Unter­neh­men haben wir auch in Bay­reuth eine Hot­line ein­ge­rich­tet und etli­che Infor­ma­tio­nen auf unse­rer Home­page zusam­men­ge­stellt“, so Hohen­ner. Zahl­rei­che Infor­ma­tio­nen fin­den Unter­neh­men auf der Start­sei­te der IHK-Home­page www​.bay​reuth​.ihk​.de und unter der Hot­line 0921 886–462.

Ansprech­part­ner:

Sarah Fran­ke (Inter­na­tio­nal)

Tel.: 0921 886–158

E‑Mail: franke@​bayreuth.​ihk.​de