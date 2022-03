Mit guter Abwehr­lei­stung und kon­se­quen­tem Angriff zum soli­den Sieg gegen die HSG Pyrbaum/​Seligenporten (29:24)

Seit Beginn des Jah­res zei­gen die HG Mädels, dass sie nicht nur eine gute Abwehr stel­len, son­dern auch Tore wer­fen kön­nen – wenn sie zur Abwechs­lung halt nur mal wol­len. . So gewin­nen die Ecken­ta­le­rin­nen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de zuhau­se gegen die HSG Pyr­baum-Seli­gen­por­ten mit einer per­sön­li­chen Angriffs-best-Lei­stung von 29:24.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag tra­fen unse­re Damen nach zwei­wö­chi­ger Pau­se gleich wie­der auf die HSG Pyrbaum/​Seligenporten. Hat­te man die letz­te Par­tie knapp in den letz­ten Minu­ten für sich ent­schei­den kön­nen, woll­ten sich die Gäste ent­spre­chend revan­chie­ren und Wie­der­gut­ma­chung lei­sten. „Wir kön­nen das Spiel nur aus einer sta­bi­len, soli­den Abwehr her­aus gewin­nen“, moti­vier­te Trai­ner Micha W. sei­ne Mann­schaft zur Spiel­be­ginn, „… erst, wenn wir uns den Ball sau­ber erkämpft haben, kön­nen und vor allem müs­sen wir uns im Angriff beloh­nen.“ Gesagt, getan.

Die Gast­ge­be­rin­nen star­ten ohne Hän­ger, ohne „berühmt-berüch­tig­te 10 Minu­ten“, ein­fach ruhig und über­legt in die Par­tie und zogen vom 2:1 (4. Minu­te) über schö­ne zwei­te-Wel­le-Aktio­nen zum 7:3 (11. Minu­te) davon, was das erste Team-Time-Out der Gäste for­der­te. Doch die Füh­rung wur­de auch nach der kur­zen Pau­se nicht abge­ge­ben. Zwar gelang der HSG nun etwas öfter ein Durch­bre­chen, näher als zum 9:6 (17.) kamen sie jedoch an die Ecken­ta­le­rin­nen nicht her­an. So zogen die HG Damen wei­ter zum 12:7 nach 20 Spiel­mi­nu­ten davon.

Ein wenig unnach­läs­si­ger gestal­te­ten sich die ver­blei­ben­den zehn Minu­ten der ersten Halb­zeit. Hier schli­chen sich nun ver­mehrt tech­ni­sche Feh­ler ein und in der Abwehr zeig­te man ein paar Ermü­dungs­er­schei­nun­gen beim Ver­schie­ben zur Ball­sei­te. So kamen die Damen der Spiel­ge­mein­schaft zwar noch ein­mal auf zwei Tore zum 13:11 (28. Minu­te) her­an, konn­ten aber der Füh­rung der Heim­mann­schaft zum Sei­ten­wech­sel nichts mehr anha­ben. Die Mann­schaf­ten trenn­ten sich somit mit einem Stand von 14:11 zur Halbzeit.

„Vol­le Kon­zen­tra­ti­on wie in den ersten 20 Minu­ten – jetzt aber über die gan­ze Halbzeit!“

Kla­re Ansa­ge des Trai­ners in der Kabi­ne. Die gewünsch­ten schnel­len und ein­fa­chen Tore hat­ten die HG Mädels in der ersten Halb­zeit gut umge­setzt und durch zügi­ges Nach­rücken die geg­ne­ri­sche Abwehr ein ums ande­re Mal in Bedräng­nis gebracht. „Genau­so machen wir auch wei­ter! Jetzt nur ohne die tech­ni­schen Feh­ler am Ende.“, mahnt der Coach. Und auch wie in der ersten Halb­zeit setz­ten die Mädels genau das um, was von ihnen ver­langt wurde.

Zwei schön her­aus­ge­spiel­te Tor­chan­cen nut­ze Chri­sta S. und brach­te die HGE damit gleich zu Beginn erneut zu einer vier-Tore-Füh­rung (16:11, 33. Minu­te). Noch­mal eins drauf setz­te Rück­raum-Shoo­te­rin Sarah v.N., die den Ball inner­hal­be von ein­ein­halb Minu­ten gleich vier Mal an der geg­ne­ri­schen Tor­hü­te­rin vor­bei ein­netz­te (20:14, 38. Minu­te). Grund genug, von da an mann­ge­deckt zu wer­den. Doch auch das stör­te unse­re Sarah nicht, die ins­ge­samt 11 Tore aufs Kon­to der HG Ecken­tal verbuchte.

Der gute Puf­fer von min­de­stens vier, teil­wei­se sogar sechs Toren (21:15, 43. Minu­te) ermög­lich­te der HG Ecken­tal gut durch zu wech­seln – erfreu­li­cher­wei­se ohne grö­ße­re Ein­brü­che in Abwehr oder Angriff. So erhöh­te sich der Stand bis zur letz­ten Spiel­mi­nu­te auf bei­den Sei­ten im Wech­sel und die Gast­ge­be­rin­nen konn­ten sich letzt­lich über einen „tor­rei­chen“ Sieg von 29:24 und zwei wei­te­re Punk­te auf dem Plus­kon­to freuen!

Und so geht´s weiter:

Das näch­ste Spiel steht bereits am kom­men­den Sonn­tag an. Hier sind die HG Mädels um 15.30 Uhr zu Gast beim SC Elters­dorf. Steht der Geg­ner zwar auf dem letz­ten Platz, kann dar­aus noch lan­ge kei­ne feste Schluss­fol­ge­rung gezo­gen wer­den, hat­ten die Damen aus Elters­dorf erst drei Begeg­nun­gen in der Sai­son. Fest steht nur ein: Bis Sonn­tag wol­len die Ecken­ta­le­rin­nen an der tech­ni­schen Feh­ler­quo­te, Fehl­päs­sen sowie der Wurf­aus­beu­te noch etwas fei­len. Mit guter Vor­be­rei­tung und dem­sel­ben Enga­ge­ment wie letz­ten Sams­tag sind auch hier zwei Punk­te sicher­lich drin!