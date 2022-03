Der CSU Kreis­ver­band Bay­reuth-Stadt, der FU Bezirks­ver­band Ober­fran­ken und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Lau­nert laden ein zu einem Aus­tausch via Video­kon­fe­renz zum The­ma „Ukrai­ne ‑Spiel­ball Putins“ am Mitt­woch, 02.03.2022, um 19:00 Uhr. Jür­gen Hardt, außen­po­li­ti­scher Spre­cher der CDU/C­SU-Bun­des­tags­frak­ti­on, wird zusam­men mit Dr. Lau­nert einen Über­blick und eine Eischät­zung der aktu­el­len Ereig­nis­se geben. Eine Anmel­dung ist über die CSU per E‑Mail an bayreuth@​csu-​bayern.​de oder tele­fo­nisch unter 0921/764300 mög­lich. Die Ein­wahl­da­ten gehen nach Anmel­dung bis zum 02.03.2022 per E‑Mail zu.