Als die Syn­ap­sen-Bau­stei­ne knapp wurden

Die elek­tri­schen Syn­ap­sen in Wir­bel­tie­ren sind aus ande­ren, aber kei­nes­wegs lei­stungs­stär­ke­ren Pro­te­inen auf­ge­baut als die elek­tri­schen Syn­ap­sen in den weit­aus älte­ren wir­bel­lo­sen Tie­ren. Tier­phy­sio­lo­gen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth haben für die­ses Rät­sel der Evo­lu­ti­on jetzt erst­mals eine Erklä­rung gefun­den: In der Früh­pha­se der Wir­bel­tier­ent­wick­lung kam es zu einem Ver­lust der Viel­falt genau der­je­ni­gen Pro­te­ine, die in älte­ren wir­bel­lo­sen Tie­ren für die Signal­über­tra­gung ver­wen­det wur­den. In der Zeit­schrift eLi­fe haben die Wis­sen­schaft­ler ihre Ent­deckung veröffentlicht.

Elek­tri­sche Syn­ap­sen stel­len Ver­bin­dun­gen zwi­schen benach­bar­ten Zel­len her und sind für die Signal­über­tra­gung im Orga­nis­mus von zen­tra­ler Bedeu­tung. Vor der Evo­lu­ti­on der Wir­bel­tie­re wur­den sie aus Innexi­nen, einer Fami­lie von Pro­te­inen mit sehr ver­schie­den­ar­ti­gen Funk­tio­nen, gebil­det. So über­neh­men aus Innexi­nen bestehen­de Syn­ap­sen bei­spiels­wei­se wich­ti­ge Funk­tio­nen in den Ner­ven­schal­tun­gen im Gehirn von Insek­ten. In Wir­bel­tie­ren jedoch, so wur­de lan­ge Zeit ver­mu­tet, bestehen elek­tri­sche Syn­ap­sen nicht aus Innexi­nen, son­dern aus­schließ­lich aus Connexinen.

Die neue Stu­die der Bay­reu­ther Tier­phy­sio­lo­gen Dr. Georg Wel­zel und Prof. Dr. Ste­fan Schu­ster lie­fert für die­se Annah­me jetzt erst­mals eine umfas­sen­de wis­sen­schaft­li­che Bestä­ti­gung: Es gibt kei­ne wir­bel­lo­sen Tie­re, deren elek­tri­sche Syn­ap­sen Con­nexi­ne ent­hal­ten. Und umge­kehrt fin­den sich in Wir­bel­tie­ren kei­ne elek­tri­schen Syn­ap­sen, die aus den in wir­bel­lo­sen Tie­ren zur Signal­über­tra­gung ver­wen­de­ten Innexi­nen bestehen.

Die­ser Befund erscheint rät­sel­haft, weil die aus Con­nexi­nen bestehen­den Syn­ap­sen den Wir­bel­tie­ren kei­nen evo­lu­tio­nä­ren Vor­teil ver­schaf­fen. Hin­sicht­lich ihrer Funk­tio­nen bei der Signal­über­tra­gung sind sie den auf Innexi­nen basie­ren­den Syn­ap­sen nicht über­le­gen. Mehr noch: Wir­bel­tie­re pro­du­zie­ren nach wie vor Innexi­ne, set­zen sie aber nicht in elek­tri­schen Syn­ap­sen ein. Es muss daher einen ande­ren Grund dafür gege­ben haben, dass im Ver­lauf der Evo­lu­ti­on der Wir­bel­tie­re die Bau­stei­ne der Syn­ap­sen aus­ge­wech­selt wur­den. Die Erklä­rung haben die Bay­reu­ther Wis­sen­schaft­ler jetzt ent­deckt: In der Früh­pha­se der Wir­bel­tier­ent­wick­lung ist die Viel­falt der Innexi­ne dra­ma­tisch zurück­ge­gan­gen. Übrig blieb nur noch ein ein­zi­ges Innexin, das für die Ver­wen­dung in Syn­ap­sen unge­eig­net war und ande­re Funk­tio­nen im Orga­nis­mus der Wir­bel­tie­re – bei­spiels­wei­se die Frei­set­zung von Signal­mo­le­kü­len– über­neh­men muss­te. Nicht eine über­le­ge­ne Funk­tio­na­li­tät der Con­nexi­ne, son­dern ein Man­gel an Innexi­nen hat im Ver­lauf der Evo­lu­ti­on der Wir­bel­tie­re zu einem kom­plet­ten Aus­tausch der Syn­ap­sen-Pro­te­ine geführt. „Unse­re Befun­de legen nahe, dass ein soge­nann­ter gene­ti­scher Fla­schen­hals zu Beginn der Wir­bel­tie­re­vo­lu­ti­on zu dem mas­si­ven Ver­lust der Innexin-Viel­falt geführt hat“, sagt Dr. Georg Welzel.

Schon in den älte­ren wir­bel­lo­sen Tie­ren haben, wie die Stu­die eben­falls belegt, Innexi­ne wich­ti­ge Funk­tio­nen außer­halb der elek­tri­schen Syn­ap­sen. Bei Wir­bel­tie­ren haben sich aus dem ver­blie­be­nen Innexin drei hoch-kon­ser­vier­te For­men ent­wickelt, die aber als gly­ko­syl­ier­te Pro­te­ine vor­kom­men. Dies bedeu­tet, dass sie eine che­mi­sche Bin­dung mit Koh­len­hy­dra­ten ein­ge­gan­gen sind. Dadurch sind sie als Bau­stei­ne für Syn­ap­sen end­gül­tig unge­eig­net, gleich­zei­tig aber als Bau­stei­ne der Evo­lu­ti­on kon­ser­viert. „Die Fort­exi­stenz der Innexi­ne im Orga­nis­mus von Wir­bel­tie­ren und die extre­me Kon­ser­vie­rung wäh­rend der Evo­lu­ti­on deu­ten dar­auf hin, dass sie ganz ande­re sehr wich­ti­ge Funk­tio­nen haben. Trotz ihrer ver­mut­lich gro­ßen Bedeu­tung sind die­se Funk­tio­nen noch unbe­kannt, und es ist in Zukunft wich­tig, sie her­aus­zu­fin­den“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Schuster.

Ver­öf­fent­li­chung:

Georg Wel­zel, Ste­fan Schu­ster: Con­nexins evol­ved after ear­ly chor­da­tes lost innexin diver­si­ty. eLi­fe (2022), DOI: https://​doi​.org/​1​0​.​7​5​5​4​/​e​L​i​f​e​.​7​4​422