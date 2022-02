Ein musi­ka­li­sches Kinderstück

„Mei­ne Frau, die Ilse­bill, will nicht so, wie ich wohl will. “In einer win­zi­gen Hüt­te an der Küste hau­sen ein Fischer und sei­ne Frau in Armut und Hun­ger. Eines Tages angelt der Fischer einen ver­zau­ber­ten Butt aus dem Meer, der ihm zum Dank für sein Leben einen Wunsch erfüllt: ein schö­nes neu­es Haus! Doch der Frau des Fischers ist das nicht genug. Sie ver­langt von ihrem Mann, sich von dem magi­schen Fisch immer grö­ße­re Din­ge zu wün­schen: Häu­ser, Schlös­ser, Titel. Bis sie schließ­lich zu weit geht… Mit ein­fa­chen Thea­ter­mit­teln und viel Live­mu­sik und Gesang brin­gen vier Dar­stel­le­rin­nen und Dar­stel­ler das berühm­te Mär­chen vom Butt und dem Fischer­paar leben­dig und kurz­wei­lig auf die Bühne.

Auf­füh­rungs­ter­mi­ne:

13., 20., 27. März 2022 jeweils um 15.00 Uhr – Regie: Domi­nik Kern – Kostü­me: Hei­ke Betz – Büh­ne: Hei­ke Betz, Domi­nik Kern – Mas­ke: Andrea Fer­ri – Tech­nik: Ronald Kropf

Es spie­len und musi­zie­ren: Alix Labuhn, Johan­na Rönsch, Ute Schlüch­ter­mann, Jür­gen Skambraks

Spiel­dau­er 50 Minu­ten. Kei­ne Pause.