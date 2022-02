Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung auf offe­ner Straße

Bereits am Sams­tag kam es in der Kol­de­stra­ße zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, bei der ein 25-jäh­ri­ger Mann von meh­re­ren Per­so­nen ange­grif­fen und ver­letzt wurde.

Der 25-Jäh­ri­ge wur­de gegen 17 Uhr unweit sei­ner Woh­nung von min­de­sten fünf Per­so­nen ange­gan­gen. Einer der Täter schlug ihn hier­bei von hin­ten zu Boden. Als der jun­ge Mann auf dem Boden lag trak­tier­ten ihn die Angrei­fer mit Schlä­gen und Trit­ten. Als Pas­san­ten auf den Vor­fall auf­merk­sam wur­den, ergrif­fen die Angrei­fer die Flucht.

Der 25-Jäh­ri­ge erlitt Ver­let­zun­gen am Ober­kör­per und im Gesicht und muss­te vom Ret­tungs­dienst zur Behand­lung in eine Kli­nik gebracht werden.

Die Erlan­ger Poli­zei hat Ermitt­lun­gen gegen die bis­lang unbe­kann­ten Täter wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zun­gen auf­ge­nom­men und geht davon aus, dass es sich hier­bei um eine Bezie­hungs­tat handelt.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Klä­rung des Vor­fal­les geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Auto­fah­re­rin erlitt Herzattacke

Eine Herz­at­tacke einer 70-jäh­ri­gen Pkw-Fah­re­rin dürf­te die Ursa­che für einen Ver­kehrs­un­fall sein, der sich am Mon­tag, gegen 00:20 Uhr, auf der Äuße­ren-Brucker-Stra­ße zuge­tra­gen hat.

Auf Höhe des Neu­städ­ter Fried­ho­fes roll­te der Audi der 70-Jäh­ri­gen laut Zeu­gen­aus­sa­gen in Schritt­ge­schwin­dig­keit zunächst über den Bord­stein auf den Geh­weg. Ein nach­fol­gen­der Fahr­zeug­füh­rer fuhr an die Unfall­stel­le her­an, als der Audi wie­der rück­wärts auf die Fahr­bahn roll­te und dabei den Küh­ler­grill sei­nes Pkw tou­chiert. Schließ­lich roll­te der Audi rück­wärts in die Bahn­un­ter­füh­rung, wo das Auto zum Ste­hen kam. Anschlie­ßend fuhr die Fah­re­rin mit lang­sa­mer Geschwin­dig­keit wie­der in Rich­tung Äuße­re-Brucker-Stra­ße, wo der Audi gegen einen Weg­wei­ser stieß und end­gül­tig ste­hen blieb. Die Fah­re­rin saß zusam­men­ge­kau­ert hin­ter dem Steu­er. Die erst­ein­tref­fen­den Poli­zei­be­am­ten muss­ten eine Sei­ten­schei­be des Fahr­zeu­ges ein­schla­gen, um die Frau aus ihrem Auto zu ber­gen. Die Beam­ten began­nen unver­züg­lich mit Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men. Nach Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes wur­de die 70-Jäh­ri­ge in eine Kli­nik eingeliefert.

Nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass die Fahr­zeug­füh­re­rin eine Herz­at­tacke am Steu­er erlit­ten hat, den­noch wur­de ein Gut­ach­ter zur Klä­rung des Unfall­ge­sche­hens hinzugezogen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -