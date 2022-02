Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­sperr­tes Fahr­rad entwendet

COBURG. Ein Moun­tain­bike im Wert von 150 Euro ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Nacht zum Sams­tag von einem Fahr­rad­stän­der in der Innenstadt.

Eine 16-Jäh­ri­ge hat­te ihr Moun­tain­bike in der Zeit von Frei­tag, 18:30 Uhr bis Sams­tag, 9 Uhr an einem Fahr­rad­stän­der unweit des Cobur­ger Bahn­hofs abge­stellt. Das Fahr­rad hat­te sie mit einem Schloss am Fahr­rad­stän­der gesi­chert. Am Sonn­tag­mor­gen muss­te sie fest­stel­len, dass das beschä­dig­te Schloss noch vor Ort lag, das Fahr­rad aller­dings ent­wen­det wur­de. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen Fahr­rad­dieb­stahls und bit­tet unter der Ruf­num­mer 09561–645 0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Über­lau­tes Leicht­kraft­rad sichergestellt

COBURG. Eine deut­li­che Über­schrei­tung des maxi­mal zuläs­si­gen Lärm­pe­gels stell­ten Cobur­ger Poli­zi­sten in der Nacht zu Mon­tag am Leicht­kraft­rad eines 17-Jäh­ri­gen wäh­rend einer Kon­trol­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet fest.

Um 23:15 Uhr unter­zog eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on den 17-Jäh­ri­gen samt Moped in der Los­sau­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Grund hier­für war das äußerst lau­te Aus­puff­ge­räusch des Zwei­rads. Bei einer Lärm­mes­sung war das Aus­puff­ge­räusch um mehr als 20 Dezi­bel zu hoch. Die Beam­ten stell­ten das Kraft­rad sicher. Die­ses wird im Lau­fe der Woche einem Kfz-Sach­ver­stän­di­gen zur tech­ni­schen Beur­tei­lung über­ge­ben. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den 17-Jäh­ri­gen wegen Erlö­schen der Betriebserlaubnis.

Anzei­ge wegen Ruhestörung

COBURG. Mit einer Ket­ten­sä­ge mit Ver­bren­nungs­mo­tor schnitt am Sonn­tag­mit­tag ein 45-Jäh­ri­ger Brenn­holz auf einem Grund­stück in der Cal­len­ber­ger Straße.

In der Zeit von 11:40 Uhr bis 12 Uhr war die Lärm­be­lä­sti­gung für die Nach­bar­schaft der­art mas­siv, dass die­se die Cobur­ger Poli­zei ver­stän­dig­te. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe um kurz nach 12 Uhr am Ein­satz­ort war der 45-Jäh­ri­ge immer noch mit dem Sägen von Brenn­holz beschäf­tigt. Die Beam­ten unter­ban­den sofort die laut­star­ke Arbeit wofür der Mann aller­dings nur wenig Ver­ständ­nis zeig­te. Gegen den Ruhe­stö­rer ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit wegen unzu­läs­si­gen Lärms.

Links­mo­ti­vier­te Schmie­re­rei­en in Cobur­ger Innenstadt

COBURG. Erneut trie­ben bis­lang Unbe­kann­te ihr Unwe­sen in der Cobur­ger Innen­stadt. An diver­sen Strom­ver­tei­ler­kä­sten, Tele­fon­säu­len sowie Park­schein­au­to­ma­ten hin­ter­lie­ßen sie ihre Schmie­re­rei­en mit links­mo­ti­vier­ten Äuße­run­gen und Zei­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

In den ver­gan­ge­nen Wochen kam es ver­mehrt zu der­ar­ti­gen Sach­be­schä­di­gun­gen, bei denen die Unbe­kann­ten ihre Schmier­schrif­ten an meh­re­ren öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen und Gegen­stän­den anbrach­ten. Mit magen­ta­far­be­nen Schrift­zü­gen ver­un­stal­te­ten sie auch dies­mal zwi­schen der Vik­to­ria­stra­ße und der Stra­ße „Unte­rer Bür­g­laß“ das Stadt­bild und beschmier­ten ins­be­son­de­re Strom­ver­tei­ler­kä­sten und Park­schein­au­to­ma­ten. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen waren die Schmier­fin­ken dort offen­bar bereits in der Woche vom 11. Febru­ar bis 18. Febru­ar 2022 aktiv. Als räum­li­cher Schwer­punkt ist hier die Innen­stadt zu nen­nen, unter ande­rem die Juden­gas­se, der Stein­weg sowie die Weber­gas­se. Es ent­stand dabei ein Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg erhofft sich Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung und bit­tet Zeu­gen der­ar­ti­ger Vor­fäl­le, ihre Wahr­neh­mun­gen und Hin­wei­se den Beam­ten mit­zu­tei­len. Die Kri­po ist unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 erreichbar.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Bei Kon­trol­le und Woh­nungs­durch­su­chung Rausch­gift entdeckt

A93 / GAT­TEN­DORF, LKR. HOF. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Frei­tag­vor­mit­tag auf der Auto­bahn A93 bei Gat­ten­dorf fan­den die Poli­zi­sten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na im Auto eines 23-Jäh­ri­gen und stell­ten es sicher. Die anschlie­ßen­de Woh­nungs­durch­su­chung brach­te wei­te­res Betäu­bungs­mit­tel zu Tage. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Gegen 10 Uhr stopp­ten die Ver­kehrs­po­li­zi­sten den BMW des Man­nes aus Nie­der­bay­ern an der Rast­an­la­ge Bären­holz Ost. Bei der Kon­trol­le ent­deck­ten sie unter dem Bei­fah­rer­sitz des Fahr­zeugs eine Bauch­ta­sche mit weni­gen Gramm Mari­hua­na sowie einen Crus­her. Im Rah­men der Woh­nungs­durch­su­chung im Land­kreis Kel­heim, fan­den die Beam­ten aus Nie­der­bay­ern neben zahl­rei­chen LSD-Trips und einer Schreck­schuss­waf­fe, wei­te­res Rausch­gift in gerin­ger Men­ge und stell­ten es sicher.

Anschlie­ßend über­ga­ben die Fahn­der die sicher­ge­stell­ten Gegen­stän­de für die wei­te­ren Ermitt­lun­gen an die Kri­po Hof. Der 23-Jäh­ri­ge muss sich nun nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Nach­richt vom Bezahl­dienst erhalten

Wei­ßen­brunn: Ein Mann aus dem Raum Wei­ßen­brunn hat­te kürz­lich Post vom Bezahl­dienst Klar­na erhal­ten. Der Geschä­dig­te wur­de zur Zah­lung von rund 205,- Euro auf­ge­for­dert, da er bei einer „Shop-Apo­the­ke“ ein­ge­kauft haben soll. Der Anzei­ge­er­stat­ter hat jedoch eine der­ar­ti­ge Bestel­lung nicht getä­tigt und sich des­halb zur Anzei­ge­er­stat­tung entschlossen.