EC Bad Nau­heim vs. Sel­ber Wöl­fe 5:2 (2:2; 2:0; 1:0)

Unse­re Sel­ber Wöl­fe kamen gut ins Spiel und schos­sen qua­si mit den ersten bei­den Tor­schüt­zen eine 2:0- Füh­rung her­aus. Nau­heim ant­wor­te­te mit wüten­den Angrif­fen, doch Thomp­son erziel­te fast noch das 0:3.

Den­noch konn­ten die Gast­ge­ber noch inner­halb der ersten 20 Minu­ten den Aus­gleich her­stel­len und im Mit­tel­ab­schnitt sogar auf 4:2 davon­zie­hen. Bis zwei Minu­ten vor Ende hiel­ten sich unse­re Wöl­fe in Schlag­di­stanz, doch Keck mach­te mit sei­nem 5:2 den Deckel auf die Partie.

Furio­ser Auftakt

Unse­re Sel­ber Wöl­fe agier­ten wie gewohnt gut in der Defen­si­ve und lau­er­ten auf Kon­ter. Und die­se Tak­tik soll­te zunächst ein­mal auf­ge­hen. Bereits in der 2. Minu­te erober­te Gel­ke hin­ter dem geg­ne­ri­schen Tor die Schei­be, über Schwam­ber­ger kam der Puck zu Van­tuch, der Bick im Nau­hei­mer Tor kei­ne Chan­ce ließ. Die Roten Teu­fel ant­wor­te­ten mit wüten­den Angrif­fen, denen unse­re Wöl­fe jedoch stand­hal­ten konn­ten. In der 9. Minu­te gelang Schwam­ber­ger gar das 0:2. Kurz dar­auf hät­te Thomp­son fast auf 0:3 erhöht, doch Bick konn­te mit etwas Glück die Schei­be von der Linie krat­zen. Der Spiel­ver­lauf bis hier­hin war so gar nicht nach dem Geschmack der Kur­städ­ter, die ihr Team mit einem lei­sen Pfeif­kon­zert wäh­rend der Power­b­reak zu wecken ver­such­ten. Und das schien Wir­kung zu zei­gen: Nau­heim fuhr wei­ter Angriff auf Angriff auf Bit­zers Tor und Rei­ter war in der 11. sowie in der 18. Minu­te erfolg­reich und konn­te den Aus­gleich herstellen.

Nau­heim nimmt das Heft in die Hand

Eine Rest­stra­fe gegen Ondrusch­ka aus dem ersten Drit­tel nutz­ten die Roten Teu­fel durch Pol­la­s­tro­ne zur erst­ma­li­gen Füh­rung für die Gast­ge­ber an die­sem Abend. Nau­heim brach­te wei­ter viel Tem­po aufs Eis und hat­te mehr vom Spiel, wenn auch unse­re Sel­ber Wöl­fe sich den Hes­sen mit allen Mit­teln entgegenstemmten.

Mehr Glück als Thomp­son im ersten Spiel­ab­schnitt hat­te M. Köh­ler auf Nau­hei­mer Sei­te, der mit sei­nem Bau­ern­trick Bit­zers Bein­schie­ne erwisch­te und der Puck von dort zum 4:2 über die Linie trudelte.

Wöl­fe blei­ben lan­ge in Schlagdistanz

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt ver­such­ten die Gast­ge­ber mit einer kon­trol­lier­ten Offen­si­ve den Vor­sprung über die 60 Minu­ten zu ret­ten. Das gelang ihnen auch über wei­te Strecken gut, wenn­gleich sie nur noch sehr sel­ten rich­tig gefähr­lich vor Bit­zer auf­tauch­ten. Thomp­son und Sil­ber­mann hat­ten noch Chan­cen, den Spiel­stand für unse­re Far­ben zu ver­kür­zen, hat­ten aber kein Glück im Abschluss. Zwei Minu­ten vor Schluss war es dann dem Nau­hei­mer Top-Tor­schüt­zen Keck vor­be­hal­ten mit dem 5:2 den Deckel end­gül­tig auf die Par­tie zu machen.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik