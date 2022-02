Letz­te Woche wur­de eine völ­lig neu sanier­te Sta­ti­on am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg in Betrieb genom­men. Fei­er­lich durch­trenn­ten REGIO­MED-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Alex­an­der Schmidt­ke und Chef­arzt Dr. Chri­sti­an Mahn­kopf das rote Band für die Kar­dio­lo­gi­sche Wahl­lei­stungs­sta­ti­on am Kli­ni­kum Coburg. Mit der Eröff­nung agiert das Kli­ni­kum Coburg auf eine gestie­ge­ne Nach­fra­ge nach kom­for­ta­blen Zim­mern und einem hotel­ähn­li­chen Ser­vice, gera­de auch als Selbst­zah­ler­lei­stung. Vie­len Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ist ein wohn­li­ches Ambi­en­te einen Auf­preis wert. Mit Holz­ver­tä­fe­lun­gen, regio­na­len Foto­mo­ti­ven, einer moder­nen Bad­aus­stat­tung sowie einer Tee­kü­che samt Auf­ent­halts­be­reich will das Kli­ni­kum gera­de auch wäh­rend der Sanie­rungs­pha­se Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit einem Wunsch nach mehr Kom­fort­lei­stun­gen bin­den. „Die medi­zi­ni­sche, pfle­ge­ri­sche sowie the­ra­peu­ti­sche Ver­sor­gung wird in allen Abtei­lun­gen stets auf höch­stem Niveau ange­bo­ten. Mit dem Zusatz­an­ge­bot kön­nen wir einen höhe­ren Kom­fort­an­spruch an Wohl­fühl- und Lebens­qua­li­tät erfül­len“ bestä­tigt Robert Wie­land, Geschäfts­füh­rer der Baye­ri­schen Ein­rich­tun­gen im REGIO­MED Verbund.

Aber auch im gesam­ten Kli­ni­kum bemü­hen sich die Ver­ant­wort­li­chen um ein Plus an Tech­nik, Lebens­qua­li­tät, Kom­fort und Gemüt­lich­keit. Zusam­men mit dem Bereich Design der Hoch­schu­le Coburg erfolgt gera­de eine Befra­gung, so dass es auch in ande­ren Berei­chen Ideen für eine zeit­ge­mä­ße Aus­stat­tung erar­bei­tet wer­den kön­nen. Denn den Ver­ant­wort­li­chen ist klar, dass bis zum Umzug in den Neu­bau noch eini­ge Zeit ver­strei­chen wird. „Manch­mal genü­gen schon klei­ne­re Ver­än­de­run­gen für eine bes­se­re Auf­ent­halts­qua­li­tät. Bei­spiels­wei­se wur­den die roten Back­stein­wän­de in eini­gen Berei­chen gewei­ßelt und Zim­mer optisch neu gestaltet.

„Wir haben dazu sehr vie­le posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen erhal­ten – von Pati­en­ten wie auch von Beschäf­tig­ten. Vie­le die­ser Lei­stun­gen erbrin­gen wir in Eigen­lei­stung durch die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen der Tech­ni­schen Abtei­lung.“ führt Robert Wie­land zu den wei­te­ren Pla­nun­gen im Kli­ni­kum aus. Auf­ge­scho­be­ne Umbau- und Sanie­rungs­pro­jek­te sowie Ideen der Hoch­schul­stu­die­ren­den sol­len dann Zug um Zug wei­ter aus­ge­führt und umge­setzt wer­den und so dass der bau­li­chen Zustand des Kli­ni­kums bis zum Umzug wei­ter intakt und gesi­chert bleibt.