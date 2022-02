Rund 6.300 Mit­ar­bei­ten­de und Ehren­amt­li­che sind in den ver­gan­ge­nen Jah­ren im Erz­bis­tum Bam­berg zur Prä­ven­ti­on sexu­el­ler Gewalt und Miss­brauch geschult wor­den. In den näch­sten Wochen star­tet in den zehn Deka­na­ten die Ver­tei­lung der Unter­la­gen für wei­te­re Schu­lun­gen von Ehren­amt­li­chen. Zu die­sen drei­stün­di­gen Schu­lun­gen sind alle ehren­amt­li­chen Erwach­se­nen in den Gemein­den ver­pflich­tet, die gele­gent­li­chen Kon­takt zu Kin­dern und Jugend­li­chen haben.

Für Mit­ar­bei­ten­de mit regel­mä­ßi­gem Kon­takt zu Kin­dern und Jugend­li­chen sind sechs­stün­di­ge Prä­ven­ti­ons­schu­lun­gen vor­ge­se­hen, wie der Prä­ven­ti­ons­be­auf­trag­te Micha­el Reis­beck erläu­ter­te. Für Per­so­nen mit viel Kon­takt, zum Bei­spiel Erzie­her­in­nern oder Per­so­nal in Jugend­häu­sern, sind zwölf Stun­den Schu­lung vor­ge­se­hen. Bis Ende des Jah­res müs­sen in allen Seel­sor­ge­be­rei­chen Insti­tu­tio­nel­le Schutz­kon­zep­te erstellt und die Schu­lun­gen zumin­dest ange­lau­fen sein. 2019 wur­de dazu bereits eine Arbeits­hil­fe mit dem Titel „Kul­tur der Acht­sam­keit“ erstellt.

Ordi­na­ri­ats­di­rek­to­rin Jut­ta Schmitt beton­te, die Prä­ven­ti­ons­ar­beit müs­se in allen kirch­li­chen Berei­chen ver­an­kert sein. Der respekt­vol­le Umgang mit­ein­an­der sei die not­wen­di­ge Grund­la­ge dafür, dass eine Kul­tur der Acht­sam­keit Über­grif­fe ver­hin­de­re. Die Prä­ven­ti­on betref­fe auch Grenz­über­schrei­tun­gen, die nicht in den Bereich der Straf­bar­keit fal­len, sowie alle For­men des see­li­schen und geist­li­chen Missbrauchs.