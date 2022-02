Do 03.03. Thorb­jörn Risa­ger & The Black Tor­na­do, Hirsch, 20:00 Uhr Nürnberg

Die popu­lä­re und mit Prei­sen aus­ge­zeich­ne­te Band bringt ein neu­es Album an den Start: „Come Inten­siv wie gewohnt, lässt es auch Raum für Melan­cho­lie. In über 1.000 Kon­zer­ten in 21 Län­dern hat die­se dyna­misch swin­gen­de und hoch­ge­lob­te For­ma­ti­on das Publi­kum zum Lächeln und zum Tan­zen gebracht. Denn das kann der Blues: die Pro­ble­me des Lebens mit sei­nen Groo­ves ver­trei­ben. Der Front­mann weiß dies bes­ser als vie­le ande­re, und auf dem zehn­ten Album – mit sei­nem ein­la­den­den Titel „Come On In“- geht er The­men wie sein eige­nes Alter oder die poli­ti­sche Rea­li­tät an. In die­sem Sin­ne sym­bo­li­siert der Titel alles, wofür Thorb­jørn Risa­ger & The Black Tor­na­do ste­hen. Dazu Thorb­jørn: „Eini­ge Leu­te mei­nen, der Blues sei trau­rig, weil er nach der Far­be der Melan­cho­lie benannt und aus der Musik der Skla­ven in den USA ent­stan­den ist. Aber man muss beden­ke sich die Leu­te ver­sam­mel­ten, wenn sie die Mühen ihres All­tags ver­ges­sen woll­ten. Der Blues wur­de bei fest­li­chen Anläs­sen gespielt und war Tanz­mu­sik. Und die­se Tra­di­ti­on wür­de ich ger­ne wei­ter­füh­ren: eure Pro­ble­me durch unse­re Musik erträg­li­cher zu machen, damit ihr mit einem Lächeln auf euren Lip­pen nach Hau­se gehen könnt.“

Sa 05.03. Susi & Spie­sser, Gut­mann am Dut­zend­teich 20:00 Uhr Nürnberg

Susi Raith & die Spie­sser ist die neue For­ma­ti­on um Susi Raith. 17 Jah­re lang war sie nun mit den Raith Schwe­stern in ganz Süd­deutsch­land unter­wegs. Ab 2020 gibt es auch was Eige­nes von ihr und ihrer Aus­nah­me­stim­me zu hören. Es geht um Musik und zwar nur um Musik. Mit Lie­dern in Mund­art und Eng­lisch, unter­stützt von drei sehr musi­ka­li­schen Kol­le­gen, bewe­gen sich die vier Musi­ker mit Leich­tig­keit und Spiel­freu­de durchs Sin­ger/­Song­wri­ter-Gen­re. In ihren Lie­dern geht es um das Leben, die Lie­be und alles was sie bewegt. Dabei aber nie mit erho­be­nem Zei­ge­fin­ger, son­dern immer mit einem Augen­zwin­kern. Ihr Schaf­fen bewegt sich von Klas­sik über Volks­mu­sik bis hin zu Pop, Rock. Dabei berei­ten sie ihrem gemein­sa­men Pro­jekt ein Fun­da­ment, das tie­fer und viel­fäl­ti­ger nicht sein könn­te. Jörg Will­ms, der eini­ge Zeit als Singer/​Songwriter in Austra­li­en gelebt hat, bringt inter­na­tio­na­les „fee­ling“ in sei­nen eng­li­schen Eigen­kom­po­si­tio­nen mit. So ent­steht hier – getra­gen durch die fei­ne Viel­stim­mig­keit die­ser Mul­ti­in­stru­men­ta­li­sten – eine ganz eige­ne Vari­an­te des Acou­stic Pop Rock, die zwar neu, aber doch ver­traut wirkt, sich dabei aber nicht abnutzt und ger­ne immer wie­der gehört wer­den will. Der Zuhö­rer ver­lässt lächelnd das Kon­zert, gönnt sich ein Glas Wein und goo­gelt die näch­sten Tourdaten.

Sa 05.03. Maxi­mum Rock Night, Hirsch 21:00 Uhr Nürnberg

We’­re back! Bei Maxi­mum Rock von den Ärz­ten über Foo Figh­ters & Rage Against The Machi­ne bis hin zu ZZ Top. Grunge, Metal, Hard­core, Indie & Clas­sic Rock – von allem das Beste! Ach­tung, es gilt die 2G-Regel! Für den Besuch der Maxi­mum Rock Night gel­ten die 2G-Regeln, das heißt: du musst geimpft oder gene­sen sein. Bit­te bring den ent­spre­chen­den Nach­weis mit. Wir müs­sen die­sen am Ein­lass kon­trol­lie­ren. Coro­na-Nach­wei­se sind die im Covid-Pass hin­ter­leg­ten QR-Codes und der Impf­aus­weis. Bei Gene­se­nen das Attest vom Arzt.

Mi 09.03. Wolf­gang Krebs, Mark­gra­fen­saal 20:00 Uhr Schwabach

Bay­ern ist 70 000 Qua­drat­ki­lo­me­ter groß und besteht zum größ­ten Teil aus Land. Und wohin geht die Ent­wick­lung auf dem Land? In Rich­tung Stadt. Die Speck­gür­tel um die gro­ßen baye­ri­schen Städ­te wer­den immer grö­ßer, die Mie­ten immer höher, die Wege zur Arbeit immer län­ger. Damit wächst auch die Gefahr, dass Bay­ern immer mehr an Cha­rak­ter ver­liert, an Gemüt­lich­keit und Tra­di­ti­on. Jetzt regt sich Wider­stand in der Pro­vinz. Genauer:in Unter­gams­ko­ben­zeiß­gru­ben­gern­ha­ferl­ver­dim­me­ring. Schorsch Sche­berl sagt der Land­flucht den Kampf an und ver­an­stal­tet einen Moti­va­ti­ons­abend. Im ein­zi­gen Lokal weit und breit, in der Wirt­schaft „Zur Toten Hose“, mel­den pro­mi­nen­te Poli­ti­ker, Kul­tur­schaf­fen­de, Ein­hei­mi­sche und Zuagro­a­ste zu Wort, es wird debat­tiert, gelacht und gesun­gen unter der Über­schrift „Geh zu, bleib da! “Die Büh­ne aber blie­be völ­lig leer, wenn nicht EIN Haupt­or­ga­ni­sa­tor all die­sen Figu­ren Leben ein­hau­chen wür­de: Wolf­gang Krebs ver­kör­pert Poli­ti­ker wie Mar­kus Söder, Horst See­hofer, Joa­chim Herr­mann oder Edmund Stoi­ber. Aber auch die lei­der enorm erfolg­lo­se All­gäu­er Schla­ger-Kano­ne Meg­gy Mon­ta­na und natür­lich den schlitz­oh­ri­gen Schla­wi­ner Schorsch Sche­berl. Und etli­che ande­re bewähr­te, aber auch noch unbe­kann­te Figu­ren, die an die­sem Abend alle ein­fal­len in die Hym­ne „Oh du mein Unter­gams­ko­ben­zeiß­gru­ben­gern­ha­ferl­ver­dim­me­ring! “Wird es gelin­gen, die Ent­wick­lung auf­zu­hal­ten oder wenig­stens zu ver­lang­sa­men? An die­sem Abend gibt es vie­le gute Argu­men­te dafür, Land zu gewin­nen, indem man das Land nicht ver­liert. Und der Bit­te zu fol­gen „Geh zu, bleib da!“.

Do 10.03. Bem­bers, Lux-Jung-Kir­che 20:00 Uhr Nürnberg

Wahn­sinn! – Bem­bers fei­ert nicht nur sein 30 jäh­ri­ges Fri­su­ren­ju­bi­lä­um, son­dern auch 5 Jah­re Bem­bers live auf den Büh­nen der Repu­blik. Das schwar­ze Schaf der deut­schen Come­dy-Sze­ne prä­sen­tiert die Per­len aus sei­nen letz­ten drei Solo­pro­gram­men und auch diver­se unver­öf­fent­lich­te Geschich­ten, die ihm eigent­lich sei­ne Mut­ter ver­bo­ten hat­te zu erzäh­len. Will­kom­men in der Bem­bers Welt. Bizar­re Per­spek­ti­ven gemischt mit der­bem Humor machen aus schein­bar all­täg­li­chen Situa­tio­nen sei­ne Echt­le­ben­Ko­mik. Bra­chi­al und weit unter der Gür­tel­li­nie, aber zwi­schen den Zei­len immer mit einem Augen­zwin­kern und extrem authen­tisch wie ein bun­ter Strauß H‑Milch. Ja – „Mit Alles und Schaf!”

Do 10.03. Ein Ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger, Alte Mäl­ze­rei 20:00 Uhr Regensburg

Tho­mas Kundt ist Ein ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger. Als Tat­ort­rei­ni­ger und Des­in­fek­tor übt er einen Beruf aus, des­sen Aus­füh­rung die Vor­stel­lungs­kraft der mei­sten Men­schen über­steigt und der Stär­ke, Gelas­sen­heit und Mut erfor­dert. In sei­nem Pro­gramm ent­hüllt er tra­gi­sche Schick­sa­le rea­ler Tat­or­te von neben­an. Ob ein­ge­trock­ne­tes Blut auf dem Tep­pich, ver­schmier­te Fäka­li­en am Tür­rah­men, oder leben­di­ge Maden in der gan­zen Woh­nung – sei­ne Arbeit beginnt, wenn Poli­zei und Spu­ren­si­che­rung abrücken. Hin­ter jedem Lei­chen­fund­ort ver­birgt sich ein bestür­zen­des Schick­sal und jede Mes­sie­woh­nung erzählt ihre eige­ne Geschich­te: „Nie­mals könn­te ich behaup­ten, schon alles gese­hen zu haben, denn jeder Tat­ort beweist mir das Gegen­teil.“, so Tho­mas Kundt. Sei­ne Fäl­le sind schockie­rend und nicht jugend­frei, aber humor­voll und mit­rei­ßend erzählt. „Hin­ter ver­schlos­se­nen Türen“ erfährt der Zuschau­er aus erster Hand, wie man Tat­ort­rei­ni­ger und Des­in­fek­tor wird, was der Unter­schied zwi­schen einem Mes­sie und nor­ma­lem Cha­os ist und was die­sen aus­ge­fal­le­nen Beruf zur abso­lu­ten Lei­den­schaft wer­den lässt. Die leb­haf­ten Sto­ries rich­ten sich an Fans von ech­ten Kri­mi­nal­fäl­len und alle, die sich schon immer gefragt haben, wie es beim Nach­barn hin­ter ver­schlos­se­nen Türen aus­sieht. Ein Abend mit Tho­mas Kundt hin­ter­lässt beim Zuschau­er blei­ben­de Spu­ren. Am 17.09.2021 erscheint das erste Buch „Nach dem Tod komm ich“ (via dtv) von Tho­mas Kundt. Zusam­men mit dem Spie­gel-Best­sel­ler Autor Tar­kan Bag­ci ist eine tra­gi­ko­mi­sche Geschich­te über den Tod, das Leben und vor­al­lem übers Mensch­sein entstanden.

Fr 11.03. Caro­lin No, Gut­mann am Dut­zend­teich, 20 Uhr Nürnberg

Aus­nah­me-Duo Caro­lin No mit neu­em Stu­dio-Album: Am 27. März 2020 ver­öf­fent­licht das Sin­ger-Song­wri­ter-Paar Caro­lin & Andre­as Obieg­lo, bes­ser bekannt unter ihrem Band­na­men Caro­lin No, ihr sieb­tes Stu­dio-Album „No No“. Die Devi­se: nichts aus­schlie­ßen und in krea­ti­ver Hin­sicht jedes „Geht nicht“ hin­ter­fra­gen. Freun­de des For­ma­t­ra­di­os mag das abschrecken, offe­ne Ohren aber dür­fen sich freu­en. Vom elek­tro­nisch pul­sie­ren­den Klang des Debüts über das Coun­try-gepräg­te „Favo­ri­te Sin“ mit sei­nen Sli­de-Gitar­ren bis hin zu den Ber­li­ner Ein­flüs­sen auf „Love­land“ – all das ver­schmilzt auf „No No“ nun voll­kom­men orga­nisch und fügt sich naht­los zusam­men. Kon­kret bedeu­tet das: Mehr Expe­ri­ment, uneit­le Vir­tuo­si­tät sowie war­me und leben­di­ge aku­sti­sche und elek­tro­ni­sche Sounds – das darf gele­gent­lich an Ali­son Krauss oder Bruce Horns­by, an OMD oder Haind­ling erin­nern, den­noch ist und bleibt es immer unver­wech­sel­bar Caro­lin No.

Sa 12.03. Ein Ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger, Gut­mann am Dut­zend­teich Nürnberg

„Ein ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger“ ent­hüllt tra­gi­sche Schick­sa­le hin­ter ver­schlos­se­nen Türen rea­ler Tat­or­te von neben­an. Ob ein­ge­trock­ne­tes Blut auf dem Tep­pich, ver­schmier­te Fäka­li­en am Tür­rah­men, oder leben­di­ge Maden in der gan­zen Woh­nung – sei­ne Arbeit beginnt, wenn Poli­zei und Spu­ren­si­che­rung abrücken. Hin­ter jedem Lei­chen­fund­ort ver­birgt sich ein bestür­zen­des Schick­sal und jede Mes­sie­woh­nung erzählt ihre eige­ne Geschich­te: „Nie­mals könn­te ich behaup­ten, schon alles gese­hen zu haben, denn jeder Tat­ort beweist mir das Gegen­teil.“, so ein ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger. Sei­ne Fäl­le sind schockie­rend und nicht jugend­frei, aber humor­voll und mit­rei­ßend erzählt. „Hin­ter ver­schlos­se­nen Türen“ erfährt der Zuschau­er aus erster Hand, wie man Tat­ort­rei­ni­ger wird, was der Unter­schied zwi­schen einem Mes­sie und nor­ma­lem Cha­os ist und was die­sen aus­ge­fal­le­nen Beruf zur abso­lu­ten Lei­den­schaft wer­den lässt. Die leb­haf­ten Sto­ries rich­ten sich an Fans von ech­ten Kri­mi­nal­fäl­len und alle, die sich schon immer gefragt haben, wie es beim Nach­barn hin­ter ver­schlos­se­nen Türen aus­sieht. Ein Abend mit „Ein ech­ter Tat­ort­rei­ni­ger“ hin­ter­lässt beim Zuschau­er blei­ben­de Spuren.

Sa 12.03. Schwar­zer Hirsch, Hirsch 21:00Uhr Nürnberg

Öff­nungs­be­stim­mun­gen abwarten

Von 80er bis Gothic „Metrixx – United“ & „Dark City“

Die Hei­li­ge Metrixx ist zurück auf zwei Tanz­bö­den mit den Licht­schei­ben­auf­le­gern Cpt Metrixx & Rit­ter Ger­HART. Lasst uns eine Fei­er hin­le­gen, von der wir noch Jah­re danach unse­ren Kin­dern erzäh­len wer­den. METRIXX FOREVER

Sa 13.03. Stop­pok, Gut­mann am Dut­zend­teich 20 Uhr Nürnberg

Stop­pok ver­steht es in sei­nen Lie­dern grund­sätz­li­che Fra­gen und Pro­ble­me unse­rer Zeit in oft per­sön­lich gefärb­ten Geschich­ten zu erzäh­len und damit eine natür­li­che Ver­bin­dung des Pri­va­ten mit dem All­ge­mei­nen her­zu­stel­len. Stop­pok macht All­tags­spra­che zu Poe­sie, die Bil­der von berüh­ren­der Direkt­heit schafft. In den Songs und in den Kon­zer­ten geht es dem ganz und gar nicht stil­len Beob­ach­ter um Hal­tung und Wer­te. Etwas, was unse­rer gleich­ge­schal­te­ten, mul­ti­me­dia­len Gesell­schaft auf der Suche nach dem schnel­len Erfolg groß­flä­chig abhan­den gekom­men ist. Bei Stop­pok nimmt kei­ner mehr das über­stra­pa­zier­te Wort „Authen­tisch“ in den Mund, weil es reicht Stop­pok zu sagen und jeder weiß Bescheid! That’s it! Musi­ka­lisch ist Stop­pok eben­falls eine Klas­se für sich. Wil­de Gitar­ren­so­li, ein Hau­fen exo­ti­scher Sai­ten­in­stru­men­te, spe­zi­el­le Fuß­drums, die Stim­me …und immer gut gestylt!

So 13.03. Nine Below Zero, Hirsch 20:00 Uhr Nürnberg

Seit ihrer Grün­dung in 1977 erlang­ten Nine Below Zero den Ruf als einer der besten Blues Bands in Euro­pa. Ihre hoch­en­er­ge­ti­sche Liveshow war bereits ihr Mar­ken­zei­chen bevor sie bei A&M RECORDS 1980 gesi­gned wur­den. Ihr Live 1980er Album LIVE AT THE MAR­QUEE bezeugt das ein­drück­lich. Nun, in 2022 kommt die Band, nach dem elend lan­gen Lock­down wie­der. Ganz beson­ders ist einer der legen­där­sten Blueshar­mo­ni­ka Spie­ler, MARK FELT­HAM (v.a. bekannt als ex-Rory Gal­lag­her Band Mit­glied) wie­der mit von der Partie.

Mo 14.03. Geoff Tate, Hirsch 20:00 Uhr Nürnberg

GEOFF TATE, “the Voice in Pro­gres­si­ve Hea­vy Metal“ (Vegas Rocks! Maga­zi­ne) und Ori­gi­nal-Sän­ger von Queens­rÿche, kommt auf gro­ße Euro­pa-Tour, bei der er die bei­den legen­dä­ren Alben „EMPI­RE“ und „RAGE FOR ORDER“ in kom­plet­ter Län­ge live prä­sen­tiert wird! Als Spe­cial Guest wer­den die austra­li­schen Power-Metal­ler DAR­KER HALF dabei sein, die nach der pan­de­mie­be­ding­ten Pau­se end­lich ihr aktu­el­les Album “If You Only Knew” prä­sen­tie­ren. Abge­run­det wird das Power­pa­ket von SONS OF SOUNDS aus Deutsch­land, die als Ope­ning Act mit dabei sind.

Do 17.03. Chri­stoph Fritz Gut­mann am Dut­zend­teich 20:00Uhr Nürnberg

„Wun­der­bar lako­nisch, schein­bar naiv, und doch voll hin­ter­fot­zi­gem Witz“ (Ö1) –In einem Feu­er­werk der poin­tier­ten Hoff­nungs­lo­sig­keit gewährt Chri­stoph Fritz Ein­blicke in sei­ne Lebens­ge­schich­te und Gedan­ken­welt. Alles begann in einer klei­nen länd­li­chen Gemein­de, in der Vega­nis­mus als Ein­stiegs­dro­ge zur Homo­se­xua­li­tät gilt. Sei­ne Kind­heit war geprägt von exzes­si­vem Gra­ben und sein Erwach­sen­sein von irgend­et­was Ande­rem. Das sei­nem Alter hin­ter­her hin­ken­de Gesicht der stän­di­ge Beglei­ter. Schluss­end­lich schafft er es sogar, den Bogen soweit in die Gegen­wart zu span­nen, dass der Pfeil der Wahr­heit die Her­zen der Zuschau­er durch­dringt und ihn blut­über­strömt auf der Büh­ne zurück­lässt. Oder auch nicht. Was bleibt ist nichts wei­ter als die abso­lu­te Erkennt­nis: Chri­stoph Fritz ist DAS JÜNG­STE GESICHT.

Fr 18.03. Hel­mut A. Bin­ser, Gut­mann am Dutzrnd­teiuch 20:00 Uhr Nürnberg

Hel­mut A. Bin­ser ist ein Ori­gi­nal der baye­ri­schen Kaba­rett­sze­ne und wer ihn und sein neue­stes Solo-Pro­gramm „Bava­ri­an Influ­en­cer“ noch nicht kennt (what???) soll­te dies schleu­nigst nach­ho­len. Mit den ver­rück­te­sten Geschich­ten treibt der Ober­pfäl­zer Musik-Kaba­ret­tist sein stau­nen­des Publi­kum von Begei­ste­rungs­stür­men hin zu unkon­trol­lier­ten Lach­an­fäl­len. Dabei wech­selt er inner­halb von Sekun­den von lie­bens­wer­ten Net­tig­kei­ten zu schwär­ze­stem Humor. Ver­ges­se­ne Ehe­frau­en auf dem Front­la­der, die Fehl­be­stel­lung eines wil­den Oze­lots und eine unfass­ba­re … das wird noch nicht ver­ra­ten. Wäh­rend er als „Bava­ri­an Influ­en­cer“ auf „You­tube“ in frag­wür­di­gem Bai­risch-Eng­lisch die Bräu­che und Eigen­hei­ten der Bay­ern erklärt, tritt der BIN­SER in sei­nem Kaba­rett­pro­gramm natür­lich wie gewohnt mit baye­ri­schem Dia­lekt auf.

Sa 19.03. Rosa Hirsch, Hirsch 21:00 Uhr Nürnberg

Infos, sobald die Öff­nungs­be­stim­mun­gen geklärt sind!

So 20:03. Moni­ka Mar­tin, Gut­mann am Dut­zend­teich Nürnberg

Kuli­na­ri­sche Lesung mit Musik und Füh­rung zu den Ori­gi­nal­schau­plät­zen Leucht­turm, Was­ser­rut­sche und Strand­pro­me­na­de. Ein neu­es Gastro­no­mie­kon­zept soll im Volks­park Dut­zend­teich an den Glanz ver­gan­ge­ner Zei­ten anknüp­fen – doch dann liegt ein Toter auf dem Fun­da­ment des Eis­bä­ren­fel­sens im Nummernweiher…Seit über 20 Jah­ren führt Moni­ka Mar­tin Stadt­rund­gän­ge in Nürn­berg durch. In Ihren Kri­mis ver­bin­det sie ihre lite­ra­ri­sche Tätig­keit mit ihrem regio­nal­ge­schicht­li­chen Enga­ge­ment zu Kri­mi­nal­ro­ma­nen mit Fak­ten aus der Nürn­ber­ger Stadt­ge­schich­te. Ihre Lesun­gen sind weit mehr als klas­si­sche Autoren­le­sun­gen, son­dern viel­mehr unter­halt­sa­me Shows mit einer ein­zig­ar­ti­gen Mischung aus Lite­ra­tur, Span­nung und Humor. Moni­ka Mar­tin prä­sen­tiert ihren sieb­ten Kri­mi „Teich­wäch­ter“ mit Folk-Musik von No Sugar, Schäu­fe­le und Des­sert. Auf Vor­be­stel­lung gibt es alter­na­tiv auch ein sai­so­na­les vege­ta­ri­sches Gericht.Für Inter­es­sier­te gibt es von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr mit der Autorin eine Füh­rung zu den Ori­gi­nal­schau­plät­zen am Dut­zend­teich und den Nummernweihern.

Do 24.03 Manu­el Rubey, Gut­mann am Dut­zend­teich 20:00 Uhr Nürnberg

Manu­el Rubey ist nicht faul im klas­si­schen Sin­ne. Er lei­det bloß an der moder­nen Volks­krank­heit Pro­kra­s­tri­na­ti­on. Was dies genau bedeu­tet war ihm bei Abga­be des Tex­tes nicht bekannt, da er es immer auf­ge­scho­ben hat den Wiki­pe­diaar­ti­kel zu Ende zu lesen. Jetzt ist er schon 40. Eigent­lich woll­te er die­ses Pro­gramm zu sei­nem 30er her­aus­brin­gen. Es kamen ihm aber auch ständig Din­ge dazwi­schen. Er woll­te ein paar Fil­me dre­hen, er hat Tho­mas Stip­sits getrof­fen und er wur­de Vater. Gleich zwei­mal. Die Töchter hat er jetzt gleich mit ins Pro­gramm genom­men. So kann er sie wenig­stens von der Steu­er abset­zen. Ein Gold­fisch hat übrigens eine Auf­merk­sam­keits­span­ne von 11 Sekun­den. Er könnte die­sen Pres­se­text nie zu Ende lesen. Ist Ihnen das Alles zu wenig lustig? Ich ver­spre­che das Pro­gramm ist dann lusti­ger, aber ich möchte diver­se zivi­li­sa­to­ri­sche Errun­gen­schaf­ten, wie Höflichkeit, Pünktlichkeit oder Geduld ver­tei­di­gen, da sonst die Ele­ganz flöten geht. Es ist wich­tig nicht immer mit der Tür ins Haus zu fal­len. Sonst pas­sie­ren Kollateralschäden wie lusti­ge Wort­spie­le im Titel oder gespiel­te Wit­ze auf Kaba­rett­pla­ka­ten und davor graut mir. Früher war ein frei­lie­gen­der Knöchel der Inbe­griff der Ero­tik und des Exhi­bi­tio­nis­mus. Heu­te ver­mit­teln Por­no­fil­me Heer­scha­ren von Her­an­wach­sen­den einen völlig fal­schen Ein­druck von Schwiegermüttern. Ein Mensch hat übrigens nur mehr eine Auf­merk­sam­keits­span­ne von 8 Sekun­den. Das heißt nie­mand wird die­sen Pres­se­text jemals zu Ende lesen…

Sa 26.03 Viva Voce, Mark­gra­fen­saal 20:00 Uhr Schwabach

105 000 000 Ergeb­nis­se lie­fert Goog­le auf die Suche nach dem Glück – VIVA VOCE garan­tiert mit der brand­neu­en Show „Glücks­brin­ger“ sat­te 120 Minu­ten davon! Glück bringt das A‑cap­pel­la-Quar­tett VIVA VOCE seit über 20 Jah­ren auf die Büh­nen der Nati­on. David Lugert, Andre­as Kuch, Basti­an Hup­fer und Hei­ko Ben­jes sind Garant für stimm­ge­wal­ti­ge Musik, Humor und mit­rei­ßen­de Kon­zer­te. Ganz ohne Instru­men­te. Denn bei VIVA VOCE ist jeder Ton mund­ge­macht! Deutsch­lands char­man­te­ste A‑cap­pel­la-Band lie­fert Glück­lich­ma­cher am lau­fen­den Band. Auch für die mit­ge­schleif­ten Gat­ten im begei­ster­ten Publi­kum. Denn all­zu ernst nimmt das seit über 20 Jah­ren erfolg­rei­che Quin­tett nur die Din­ge, die wirk­lich ernst genom­men wer­den müs­sen. Scho­ko­la­de zum Bei­spiel. Oder die Wur­zeln und Flü­gel, die Kin­der brau­chen. Die Zukunft mag unge­wiss sein – in Fin­ster­nis liegt sie bei VIVA VOCE dank Kri­stall­ku­gel­Blues sicher nicht. „Glücks­brin­ger“ ist sicher das abwechs­lungs­reich­ste Show­pro­gramm, das wir je gemacht haben“, plau­dert Tenor David Lugert aus dem Song­wri­ter-Näh­käst­chen. „Es ist per­fekt für alle Men­schen geeig­net, die ger­ne lachen, hoch­klas­si­ge Musik schät­zen und sich einen gan­zen Abend lang glück­lich machen las­sen wol­len.“ VIVA VOCE ist die Band mit den vie­len Facet­ten. Ob tief­sin­ni­ge, geist­li­che Musik für Kir­chen und histo­ri­sche Orte oder der per­fek­te Sound­track für die Weih­nachts­zeit oder ener­gie­ge­la­de­nes Show­pro­gramm: VIVA VOCE schafft Glücksmomente.

Mi 30.03 Lach­nacht, Gut­mann am Dutend­teich 20:00 Uhr Nürnberg

Lach­nacht auf Erfolgs­tour! Denn die LACH­NACHT gibt es inzwi­schen in über 25 Städ­ten bun­des­weit, mit der Beson­der­heit, dass die jewei­li­ge Coö­pe­ra­te-Iden­ti­ty der Stadt (Wahr­zei­chen, Sil­hou­et­te, Name) immer ein Teil des Wer­be­kon­zepts und fester Bestand­teil jeder ein­zel­nen Ver­an­stal­tung ist. Das Lach­re­zept? Atze Bau­er, Erfin­der der Lach­nacht, Mode­ra­tor, Come­di­an und sin­gen­der T‑Shirt-Drucker sagt dazu: „Ich lie­be es, mit bun­tem Come­dy­m­ix die Gäste mit Fröh­lich­keit und Wort­witz zu unter­hal­ten und zum Lachen zu brin­gen“. Er hat mit der Lach­nacht ein Kon­zept zusam­men­ge­stellt, bei dem garan­tiert der Fun­ke auf die Lach­mus­keln des Publi­kums über­springt. Atze Bau­er hat­te schon immer die Idee, sei­ne Künst­ler­kol­le­gen in einer gemein­sa­men Show auf die Büh­ne zu holen. 2009 hat er die 1. Lach­nacht im hei­mi­schen Höchstadt ins Leben geru­fen. „Das ist die Mix­tur, die sich als Publi­kums­ma­gnet ent­puppt hat“, freut er sich über den rake­ten­haf­ten Erfolg der Lachnächte.

Mi 30.03 OG Kee­mo, Z‑Bau Gale­rie 20.00 Uhr Nürnberg

Die ZEIT nennt ihn „deutsch­lands besten Rap­per“ und „Geist“ war für die Juice das prä­gend­ste Album 2019. Genau ein Jahr spä­ter geht es dort wei­ter wo „Geist“ auf­ge­hört hat. Das zwei­te OG Kee­mo Album “Mann beisst Hund” erzählt Kemo­sa­bees Geschich­te von der Hoch­haus­sied­lung bis ins Jetzt als loses bio­gra­fi­sches Epos rund um die (halb­fik­ti­ven) Cha­rak­te­re Malik, Yas­ha und natür­lich Kee­mo. Ein musi­ka­li­sches Movie in einer Tra­di­ti­ons­li­nie von La Hai­ne bis Top­boy. Stra­ßen-Lyrics, har­te Beats und eine fres­he Ästhe­tik zwi­schen Drill-Nihi­lis­mus und neu­em Sam­ple­soul – OG Kee­mo fühlt sich an wie der Mann der Stun­de und tritt 2022 an, um das auch live auf Tour zu bele­gen. Mosh­pit und vol­le Power inklu­si­ve. Zum Glück muss ein ech­ter Rap­per tun, was ein Rap­per tun muss, und das ist Live alles zer­sä­gen. OG Kee­mo steht unter „ech­ter Rap­per“ in allen Duden die­ser Erde.