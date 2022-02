Auto­fah­ren wird der­zeit spür­bar teu­rer – da kann es eine Lösung sein, auf einen eige­nen gro­ßen Wagen zu ver­zich­ten und sich ein sol­ches Auto viel­leicht nur für die Ter­mi­ne zu holen, für die es wirk­lich benö­tigt wird. Um Aus­flü­ge oder Ein­kaufs- und Trans­port­fahr­ten bes­ser mög­lich zu machen, haben die Kom­mu­nen im Land­kreis das Car­sha­ring-Ange­bot wei­ter aus­ge­baut. Neben der bestehen­den Flot­te in Markt­red­witz (Renault Master mit neun Sit­zen, Renault Zoe mit fünf Sit­zen) und Selb (Opel Viva­ro mit neun Sit­zen), gibt es künf­tig auch Ange­bo­te in Rös­lau, Wei­ßen­stadt und Wun­sie­del. Für Rös­lau und Wei­ßen­stadt wur­de eben­falls ein Opel Mova­no mit neun Sit­zen ange­schafft, der sei­nen Stand­ort seit Okto­ber in Wei­ßen­stadt hat. Der Lie­fer­ter­min für den neun-sit­zi­gen Renault Tra­fic, der in Wun­sie­del sta­tio­niert wer­den wird, steht noch nicht abschlie­ßend fest. Zuge­sagt ist eine Lie­fe­rung aber für das erste Halb­jahr 2022.

„Die Reso­nanz auf die Car­sha­ring-Ange­bo­te in der Regi­on ist gut, auch wenn natür­lich klar ist, dass die Nach­fra­ge in der Coro­na-Pan­de­mie deut­lich gerin­ger war, als in „nor­ma­len“ Zei­ten“, sagt Kevin Fischer, der als Koor­di­na­tor des Pro­jek­tes „Mobi­li­täts-und Teil­ha­be­sta­tio­nen“ das The­ma Car­sha­ring im Land­kreis mit­be­treut. „In Markt­red­witz sind inzwi­schen knapp 200 Nut­ze­rin­nen und Nut­zer regi­striert, in Selb sind es fast 140 und in Wei­ßen­stadt schon jetzt fast 30. In Markt­red­witz hat der Renault Master fast 47.000 Kilo­me­ter zurück­ge­legt und der Renault Zoe fast 37.000 Kilo­me­ter. Beim Viva­ro in Selb sind es über 60.000 Kilo­me­ter und der Opel Mova­no in Wei­ßen­stadt knapp 2000 Kilometer.“

Anbie­ter aller Fahr­zeu­ge im Land­kreis ist die Fir­ma Mikar, auf deren Web­site (www​.mikar​.de) man sich als Nut­zer regi­strie­ren kann. Die Regi­strie­rung ebnet dann nicht nur den Weg für eine Buchung der Autos hier im Land­kreis; Regi­strier­te kön­nen mit der App auf dem Han­dy oder einer spe­zi­el­len Kar­te, die Mikar ihnen zur Ver­fü­gung stellt, damit bun­des­weit auf die Fahr­zeu­ge der Mikar-Flot­te zurück­grei­fen. Ein­zi­ge Vor­aus­set­zun­gen für die Nut­zung: man muss ein­mal sei­nen Füh­rer­schein beim Ord­nungs­amt über­prü­fen las­sen und min­de­stens ein Jahr Fahr­pra­xis vor­wei­sen können.

Land­rat Peter Berek: „Car­sha­ring ist auch im länd­li­chen Raum ein gesell­schaft­li­cher Zukunfts­trend. Beschleu­nigt wird das Gan­ze durch aktu­el­le Ent­wick­lun­gen in den Berei­chen Ener­gie­wen­de und Kli­ma­schutz. Wir arbei­ten hier im Land­kreis inten­siv am The­ma Mobi­li­tät, wir stel­len unse­ren ÖPNV schritt­wei­se neu und moder­ner auf und die­sen ergän­zen wir mit wei­te­ren fle­xi­blen und kosten­gün­sti­gen Ange­bo­ten, mit denen wir unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger viel­leicht sogar ein Stück weit zum Umden­ken anre­gen wollen.“