In der letz­ten Bezirks­aus­schuss­sit­zung unter der Lei­tung von Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm wur­den die neue Lei­te­rin der Sozi­al­ver­wal­tung und die Lei­te­rin der Stabs­stel­le Bau­en vor­ge­stellt sowie über die neue Ein­streu­tech­nik an den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten berichtet.

Zum ersten Mal in einer Sit­zung des Bezirks Ober­fran­ken wur­de die neu instal­lier­te Medi­en­tech­nik ein­ge­setzt und bei­spiel­haft vor­ge­führt. Der Bezirk Ober­fran­ken ist seit Jah­res­an­fang bestens gerü­stet, um Sit­zun­gen geset­zes­kon­form in hybri­der Form, d.h. gleich­zei­tig in Prä­senz und Online, abhal­ten zu kön­nen. Neben drei beweg­li­chen Kame­ras, vier neu­en Bild­schir­men und einem 4K Bea­mer samt Lein­wand, wur­de die kom­plet­te Ver­ka­be­lung erneu­ert und alles auf den neu­sten Stand der Tech­nik gebracht.

Ein­bau eines Einstreuroboters

Seit Anfang Febru­ar wird an den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten mit neu­er Ein­streu­tech­nik im Bereich des Mut­ter­kuh­stalls gear­bei­tet. Im Rah­men der Sit­zung wur­de anhand zwei­er Vide­os die Funk­ti­ons­wei­se des Robo­ters erklärt. Durch die neue Tech­nik wer­den ca. 1/3 der Strom­men­ge gespart, wel­ches den Fel­dern zugu­te­kommt. Das pas­siert durch einen ganz ein­fa­chen Vor­gang: Das frisch geern­te­te Stroh ist mit einer Wachs­schicht umge­ben und somit wenig saug­fä­hig. Durch das spe­zi­el­le Ver­fah­ren der neu­en Ein­streu­tech­nik wird der Stroh­halm gespal­ten und zer­klei­nert. So ent­steht eine 30 bis 40 pro­zen­ti­ge Ober­flä­chen­ver­grö­ße­rung und somit eine deut­lich höhe­re Saug­kraft. Der Ein­streu­ro­bo­ter kann durch mobi­le End­ge­rä­te und eine spe­zi­el­le App gesteu­ert wer­den. Er bewegt sich akku­be­trie­ben und schwebt über den Buch­ten der Tie­re. Durch die Streu­tel­ler wird das Stroh in die Brei­te ver­teilt. 750 Kilo Stroh wer­den dank der neu­en Ein­streu­tech­nik an den Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten wöchent­lich gespart. „Frü­her muss­ten die Beschäf­tig­ten die schwe­ren Stroh­bal­len selbst zwi­schen den Tie­ren in die Buch­ten ver­tei­len. Aus arbeits­schutz­recht­li­cher Sicht ist dies nicht mehr trag­bar. Daher ist die neue Tech­nik zukunfts­wei­send für unse­ren Betrieb und eine Win-Win-Situa­ti­on für das Team und die Tie­re“, erklärt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Sozi­al­ver­wal­tung und Bau­en unter neu­er Führung

Die Sit­zung am ver­gan­ge­nen Mitt­woch wur­de auch zum Anlass genom­men, die neue Lei­te­rin der Sozi­al­ver­wal­tung, Mari­an­ne Wit­ton, vor­zu­stel­len. Nach Absol­vie­rung ihrer Juri­sti­schen Staats­prü­fung durch­lief sie Sta­tio­nen im Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth, im Land­rats­amt Wun­sie­del und zuletzt in der Regie­rung von Ober­fran­ken. Hier hat­te sie seit 2011 die Lei­tung des Sach­ge­biets Plan­fest­stel­lung, Stra­ßen­recht und Bau­recht inne und wur­de zur Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten bestellt. Im Jahr 2019 wur­de Mari­an­ne Wit­ton zur Lei­ten­den Regie­rungs­di­rek­to­rin ernannt. „Sie haben als neue Lei­te­rin der Sozi­al­ver­wal­tung eine sehr wich­ti­ge und ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be. Für die bevor­ste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen wün­sche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg“, so der Bezirkstagspräsident.

Auch die Stabs­stel­le Bau­en unter­liegt einer neu­en Füh­rung. Lydia Kart­mann hat­te zuletzt die Amts­lei­tung der Stadt­pla­nung und Bau­ord­nung der Stadt Schwa­bach inne. Wei­te­re beruf­li­che Sta­tio­nen der gelern­ten Archi­tek­tin waren unter ande­rem Sach­ge­biets­lei­te­rin Denk­mal­schutz und lang­jäh­ri­ge Stadt­bau­mei­ste­rin. „Es liegt mir sehr am Her­zen, dass unse­re Kli­ni­ken in einem opti­ma­len Zustand sind. Auch im Jahr 2022 wol­len wir kon­se­quent in die bau­li­che Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer Lie­gen­schaf­ten inve­stie­ren und mit gro­ßen Anstren­gun­gen bei unse­rem ange­streb­ten Sanie­rungs­pro­gramm vor­an­kom­men. Hier­für bringt Frau Kart­mann die nöti­ge Fach­kennt­nis und Erfah­rung mit“, betont Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

„Grüß Gott und Shalom“

2021 fand das bun­des­wei­te Fest­jahr „1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land“ statt, das bis zur Jah­res­mit­te 2022 ver­län­gert wird. Im Rah­men des Fest­jahrs ver­an­stal­te­ten der Bezirk Ober­pfalz und die Regie­rung der Ober­pfalz die Ver­an­stal­tung „Grüß Gott und Shalom“. Auf­grund der posi­ti­ven Reso­nanz reg­te Staas­t­s­mi­ni­ster a. D. Dr. Lud­wig Spa­en­le an, ähn­li­che Emp­fän­ge in den wei­te­ren Regie­rungs­be­zir­ken durch­zu­füh­ren. Die Ver­an­stal­tung in Ober­fran­ken ist für den 28. April im Gar­ten hin­ter der Bay­reu­ther Syn­ago­ge geplant. Im Mit­tel­punkt des Emp­fangs soll die Begeg­nung stehen.