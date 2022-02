Obwohl die Coro­na-Kri­se auch im ver­gan­ge­nen Jahr das öffent­li­che Leben sehr stark bestimm­te und beein­träch­tig­te, ent­wickelt sich der Arbeits­markt in der Regi­on erstaun­lich posi­tiv. Beson­ders in der aktu­el­len Situa­ti­on gilt es jedoch, Unsi­cher­hei­ten und Her­aus­for­de­run­gen, die nach einer beruf­li­chen Aus­zeit auf dem Weg zurück ins Berufs­le­ben ent­ste­hen, zu mei­stern. Betrof­fen sind wei­ter­hin über­wie­gend Frau­en nach der Erzie­hungs­zeit, aber auch Väter oder Ange­hö­ri­ge, die ande­re Fami­li­en­auf­ga­ben wie die Pfle­ge eines Fami­li­en­mit­glie­des über­nom­men haben. Bian­ca Heger, Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt: „Um Sie gezielt bei der Stel­len­su­che und dem Bewer­bungs­ver­fah­ren zu unter­stüt­zen, haben wir für die­ses Jahr exklu­siv eine Online-Semi­nar­rei­he ent­wickelt, in der Sie wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen und Hil­fe­stel­lun­gen für Ihren beruf­li­chen Wie­der­ein­stieg erhalten.“

Ter­mi­ne und wei­te­re Informationen

7. März, 18:00–19:30 Uhr Gehalts­ver­hand­lun­gen sicher führen

6. April, 19:30–21:00 Uhr Finanz­fit­ness für Frauen

4. Mai, 19:30–21:00 Uhr Wei­ter­bil­dung und Umschu­lung in Teilzeit

5. Mai, 09:00–10:30 Uhr Wei­ter­bil­dung und Umschu­lung in Teilzeit

24. Juni, 09:00–12:30 Uhr Ohne Ziel kein Plan – Workshop

22. Juli, 09:00–10:30 Uhr In 5 Schrit­ten mit Social Media zum Wunschjob

Die Teil­nah­me ist kosten­frei, eine Anmel­dung ist bis zwei Tage vor dem jewei­li­gen Ter­min mög­lich. Anmel­dun­gen bit­te an Bian­ca Heger, Mail: Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de.

Für die Semi­na­re wer­den je nach Refe­ren­tin unter­schied­li­che Online-Platt­for­men genutzt. Mit der Anmel­de­be­stä­ti­gung wer­den die jewei­li­gen tech­ni­schen Infor­ma­tio­nen ver­sandt. Für die Teil­nah­me ist jedes inter­net­fä­hi­ge Gerät geeig­net. Die Semi­na­re fin­den als Vor­trä­ge statt, indi­vi­du­el­le Fra­gen kön­nen dabei im Chat, oder falls erfor­der­lich, ggf. auch im Nach­hin­ein beant­wor­tet werden.

Bian­ca Heger, Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt, in der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, bie­tet dar­über hin­aus jeder­zeit die Mög­lich­keit einer indi­vi­du­el­len Bera­tung zu allen The­men rund um den beruf­li­chen Wiedereinstieg.

Tel.: 09561 93309

Mail: Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de