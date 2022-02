Pünkt­lich zum Ascher­mitt­woch am 2. März 2022 geht auch in der Stadt Forch­heim das Pro­jekt CO2-Chal­len­ge der Klimaschutzmanager*innen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg an den Start. Die CO2-Chal­len­ge hat zum Ziel, Mög­lich­kei­ten auf­zu­zei­gen, wie mit klei­nen Ände­run­gen im All­tag CO2 ein­ge­spart wer­den kann. Als Teil der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg betei­ligt sich die Stadt Forch­heim mit ihrem Kli­ma­schutz­ma­nage­ment aktiv an die­sem Projekt.

Bis zum 15. März 2022 haben alle Teilnehmer*innen die Mög­lich­keit, Kli­ma­schutz im eige­nen Tages­ab­lauf zu ver­wirk­li­chen: Ab Ascher­mitt­woch wird jeden Tag auf der Home­page der CO2-Chal­len­ge www​.co2chal​len​ge​.net und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter dem Hash­tag #co2challenge2022 eine neue Her­aus­for­de­rung mit inter­es­san­ten Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen veröffentlicht.

Die Klimaschutzmanager*innen der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg geben Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in einem neu­en Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur in der Gara­ge, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche.

„Dabei ist bereits mit klei­nen Ände­run­gen deut­lich mehr zu gewin­nen, als die mei­sten erwar­ten“, führt Forch­heims Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Eli­sa Ritt­mei­er aus. „Mög­lich­kei­ten für den Kli­ma­schutz fin­den sich über­all und vie­le Klei­nig­kei­ten kön­nen hier einen gro­ßen Unter­schied machen. Das Ziel der CO2-Chal­len­ge ist daher kein Gerin­ge­res, als Men­schen in Forch­heim, der Regi­on und dar­über hin­aus für den Kli­ma­schutz zu begeistern.

„Machen Sie Kli­ma­schutz, neh­men Sie die Her­aus­for­de­rung der CO2-Chal­len­ge an! Damit kön­nen Sie ganz ein­fach jeden Tag etwas zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen, kön­nen mit der täg­li­chen Her­aus­for­de­rung Kli­ma­schutz in Ihren All­tag ein­bau­en“, ani­miert Bür­ger­mei­ste­rin Annet­te Prech­tel zum Mitmachen.

Bereits in den letz­ten Jah­ren hat sich die CO2-Chal­len­ge über die Gren­zen der Metro­pol­re­gi­on aus­ge­brei­tet. Zahl­rei­che Kom­mu­nen, Initia­ti­ven und Unter­neh­men in ganz Deutsch­land nah­men bereits an der Akti­on teil.

Als Moti­va­ti­ons­hil­fe wird auf der Home­page der CO2-Chal­len­ge eine Check­li­ste ange­bo­ten, auf der die per­sön­li­chen Erfol­ge doku­men­tiert wer­den kön­nen. Damit kön­nen sich alle nun auch mit der eige­nen Fami­lie oder dem Freun­des­kreis mes­sen. Neben sog. „Kar­ma­punk­ten“ zum Sam­meln gibt es auch etwas zu gewinnen.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Gewinn­spiel und zur CO2-Chal­len­ge fin­den sich unter www​.co2chal​len​ge​.net

Pla­kat CO2-Chal­len­ge 2022 (PDF, 252 KB)