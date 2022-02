Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schlä­ge­rei

Coburg. Am 27.02.2022 um 02:50 Uhr kam es in einem Lokal im Stein­weg zu einer Rau­fe­rei. Ein 25 Jah­re alter Mann bekam beim Ver­such zu schlich­ten durch eine bis­lang unbe­kann­te Per­son einen Faust­schlag auf sein lin­kes Auge. Er wur­de leicht ver­letzt. Der Täter konn­te uner­kannt flüch­ten. Der Schlä­ger wird als schlank mit schwar­zen locki­gen Haa­ren beschrieben.

Hin­wei­se zu dem Vor­fall nimmt die Poli­zei Coburg unter 09561 645 0 entgegen.

Trun­ken­heits­fahrt

Bad Rodach. In den frü­hen Abend­stun­den des 26.02.2022 wur­de ein 61 Jah­re alter Pkw-Fah­rer durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg im Bereich Bad Rodach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,78 Promille.

Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setzt, eine Geld­bu­ße von min­de­stens 500 Euro sowie min­de­stens ein Monat Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kräu­ter­li­kör gestohlen

Kro­nach. An sei­nem 68ten Geburts­tag wur­de am Sams­tag­vor­mit­tag ein Kun­de eines Ver­brau­cher­mark­tes durch das Per­so­nal dabei beob­ach­tet, wie er zwei klei­ne Kräu­ter­li­kör im Wert von 2,38 Euro in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te aber die­se nicht an der Kas­se bezahl­te. Nach­dem die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen wur­de, muss­te der Mann den Likör wie­der zurück geben und muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Ohr­fei­ge abgeholt

Kro­nach. Am Sams­tag­abend tra­fen in der Nähe des Bahn­hofs ein 21jähriger Mann und ein 14jähriger Schü­ler auf­ein­an­der. Da sich bei­de offen­sicht­lich nicht ganz „grün“ waren, ver­pass­te der Mann dem Jugend­li­chen eine Ohr­fei­ge. Der mit rund 1,5 Pro­mil­le alko­ho­li­sier­te Täter konn­te nach kur­zer Fahn­dung im Stadt­ge­biet auf­ge­grif­fen wer­den. Hier­bei äußer­te er, dass er dem Jugend­li­chen eine „Respekt­schel­le“ ver­passt habe. Ver­letzt wur­de der Geschä­dig­te dabei nicht.

Faust­schlag ins Gesicht

Kro­nach. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen gerie­ten im Bereich Küh­lenz­hof zwei jun­ge Män­ner in Streit. Als ein 19jähriger schlich­tend ein­grei­fen woll­te, erhielt er von einem der Streit­häh­ne einen Faust­schlag ins Gesicht und flüch­te­te anschlie­ßend vom Tat­ort. Auch hier konn­te der 26jährige Täter kur­ze Zeit spä­ter im Innen­stadt­be­reich vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Da alle Betei­lig­ten mehr oder weni­ger stark alko­ho­li­siert waren, wer­den wohl erst die Ver­neh­mun­gen der Zeu­gen den genau­en Tat­ab­lauf ans Licht bringen.