Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Geld­beu­tel am Grü­nen Markt entwendet

Bam­berg. Am 26.02.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30, Uhr ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter den Geld­beu­tel aus dem Ein­kaufs­beu­tel einer 60 Jah­re alten Pas­san­tin. Die­se muss­te sich kurz­zei­tig um ihr Enkel küm­mern. Der Unbe­kann­te nutz­te die­se Gele­gen­heit und ent­nahm den Geld­beu­tel der Frau aus ihrem Ein­kaufs­beu­tel und ver­schwand uner­kannt. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 bei der Poli­zei Bam­berg Stadt zu melden.

Ruck­sack in der Pro­me­na­den­stra­ße gestohlen

Bam­berg. Am 16.06.2022, in der Zeit von 17:50 Uhr bis 17:52 Uhr ver­ließ eine 55 Jah­re alte Frau ein Geschäft in der Pro­me­na­den­stra­ße. Dort leg­te sie ihren Ruck­sack ab, um ihr Fahr­rad zu ent­sper­ren. Als sie sich wie­der umdreh­te hat­te ein Unbe­kann­ter die Gele­gen­heit genutzt und den schwar­zen Ruck­sack der Dame ent­wen­det. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Rausch­gift bei Kon­trol­le am Bahn­hof aufgefunden

Bam­berg. Im Rah­men einer Kon­trol­le durch zivi­le Beam­te im Bereich des Bahn­hofs Bam­berg fiel eine Grup­pe von Per­so­nen auf, wel­che offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stan­den. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung konn­ten bei einer 18 Jäh­ri­gen und einem 17 Jäh­ri­gen jeweils eine gerin­ge Men­ge an Mari­hua­na auf­ge­fun­den werden.

Kör­per­ver­let­zung im Bereich der Kleberstraße

Bam­berg. Am 27.02.2022, gegen 03:00 Uhr hat­te ein jun­ger Mann in einer Wirt­schaft in der Kle­ber­stra­ße, für ein kur­zes Nicker­chen den Kopf auf den Tisch gelegt. Dies nutz­te ein ande­rer Gast der Wirt­schaft, um den Schla­fen­den zu ärgern. Ein Beglei­ter des Schla­fen­den miss­fiel dies offen­sicht­lich. Nach dem Aus­tausch eines Waden­tritts und eini­ger def­ti­ger Wor­te arte­te die Strei­te­rei in einer wech­sel­sei­ti­gen Kör­per­ver­let­zung aus. Eine ent­spre­chen­de Anzei­ge wur­de durch die Poli­zei Bam­berg Stadt aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

MÜRS­BACH. Gegen Sams­tag­mit­tag befuhr ein Sat­tel­zug mit Fleisch­pro­duk­ten die Kreis­stra­ße BA 40 von Ott­neu­ses kom­mend in Rich­tung Mürs­bach. Etwa auf hal­ber Strecke kam dem Sat­tel­zug ein Milch-Lkw ent­ge­gen und die 22-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin des Sat­tel­zu­ges steu­er­te zu weit nach rechts, dabei ver­lor sie die Kon­trol­le und fuhr nach rechts in eine Wie­se, wo der Sat­tel­zug dann auf die rech­te Sei­te kipp­te. Die Fahr­zeug­füh­re­rin und deren 57-jäh­ri­ger Bei­fah­rer wur­den leicht ver­letzt. Bei­de Per­so­nen muss­ten nur ambu­lant ärzt­lich behan­delt werden.

Zur Ber­gung der 10 t Ladung (Fleisch­pro­duk­te) kamen ein Have­rie­kom­mis­sar und ein Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­am­tes Bam­berg an die Unfall­stel­le, die­se über­nah­men und über­wach­ten das Umla­den und den Wei­ter­trans­port der Fleischprodukte.

Der umge­fal­le­ne Sat­tel­zug muss­te zunächst mit einem Auto­kran auf­ge­stellt und dann mit einem Lkw-Abschlepp­wa­gen von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Für die Dau­er der Ber­gung wur­de die Kreis­stra­ße BA 40 für ca. 5 h gesperrt, auf­grund des doch eher schwa­chen Ver­kehrs­auf­kom­mens, hiel­ten sich die Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen in Grenzen.

Durch den Unfall ent­stan­den am Sat­tel­zug und an der Fracht ein Scha­den von ca. 100.000,- EUR.

Gepark­te Autos mit Krat­zern beschädigt

BREI­TEN­GÜß­BACH. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te in der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag auf Sams­tag­mor­gen in der Bam­ber­ger Stra­ße zwei gepark­te Autos. Der Täter zer­kratz­te die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines BMWs und die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines sil­ber­far­be­nen VW Golf. Der dabei ver­ur­sach­te Scha­den liegt bei 1.500,- EUR.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen fest­ge­stellt? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129310 entgegen.

Außen­fas­sa­de groß­flä­chig Graf­fi­ti besprüht

MEM­MELS­DORF. In der Nacht vom Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de in der Post­stra­ße die Außen­fas­sa­de des „Para­men­ten­hau­ses“ der Kir­che groß­flä­chig mit Graf­fi­ti besprüht. Der bis­lang unbe­kann­te Täter ver­ur­sach­te dabei einen Sach­scha­den i.H.v. 200,- EUR.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen fest­ge­stellt? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129310 entgegen.

Abbie­gen nicht recht­zei­tig bemerkt und aufgefahren

HIRSCHAID. In der Luit­pold­stra­ße woll­te eine 32-jäh­ri­ge Frau mit ihrem schwar­zen Nis­san in die Hof­stra­ße abbie­gen. Ein 46-jäh­ri­ger Fah­rer eines grau­en Ford bemerk­te das Abbrem­sen zu spät und fuhr dem Pkw auf. An bei­den Pkws ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. je 4.000,- EUR. Wei­ter­hin wur­de die 32-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin leicht ver­letzt. Sie muss­te im Kran­ken­haus auf­grund eines HWS-Trau­mas und Unter­arm­prel­lung behan­delt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Sicher­heits­wacht angegangen

Bay­reuth. Nach­dem am Sams­tag­abend, gegen 22.00 Uhr, bei der Poli­zei die Mit­tei­lung ein­ging, dass es in der Nähe des Bahn­hofs zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen zehn Jugend­li­chen gekom­men sei, wur­de im Stadt­ge­biet mit meh­re­ren Strei­fen nach den Tätern gefahn­det. Hier­bei war auch die Sicher­heits­wacht betei­ligt. Nach­dem die­se zwei Per­so­nen ange­trof­fen hat­ten, die als mög­li­che Tat­ver­däch­ti­ge in Fra­ge kamen, woll­te ein Mit­ar­bei­ter der Sicher­heits­wacht eine Poli­zei­strei­fe zur Durch­füh­rung einer Kon­trol­le ver­stän­di­gen. Dies ver­such­ten die 19- und 22-jäh­ri­gen nun­mehr Beschul­dig­ten zu ver­hin­dern, indem sie nach dem Han­dy grif­fen, ihn schub­sten und belei­dig­ten. Zudem wur­de dem SiWa-Mit­ar­bei­ter Cola ins Gesicht geschüttet.

Durch die zwi­schen­zeit­lich ein­ge­trof­fe­nen Poli­zei­strei­fe wur­den sie dar­auf­hin in Gewahr­sam genom­men. Es wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren u. a. wegen Kör­per­ver­let­zung, Bedro­hung und Belei­di­gung eingeleitet.

Mit dem Ursprungs­ein­satz hat­ten die Bei­den übri­gens nichts zu tun. Hier­bei hat es sich, wie sich im Nach­gang her­aus­stell­te, ledig­lich um eine Strei­tig­keit unter Jugend­li­chen gehandelt.

Tät­li­cher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Bay­reuth. Eben­falls am Sams­tag­abend, gegen 22.30 Uhr, flüch­te­ten zwei Per­so­nen nach einem Dieb­stahl aus der Tank­stel­le. Nach­dem sie ihr Die­bes­gut, diver­se alko­ho­li­sche Geträn­ke, weg­war­fen, schlu­gen bei­de auf den Geschä­dig­ten ein, der sie ver­folg­te. Die­ser wur­de hier­bei leicht verletzt.

Als einer der Täter wenig spä­ter in der Fuß­gän­ger­zo­ne kon­trol­liert wer­den soll­te, woll­te er erneut flüch­ten. Mög­li­cher­wei­se auf­grund sei­ner deut­li­chen Alko­ho­li­sie­rung stol­per­te er und fiel zu Boden. Hier­bei brach er sich einen Schnei­de­zahn ab und erlitt eine blu­ten­de Wun­de im Gesicht. Eine Behand­lung durch den hin­zu­ge­zo­ge­nen Ret­tungs­dienst lehn­te er ab.

Für den anschlie­ßen­den Gewahr­sam soll­te er dann, bereits gefes­selt, im BRK-Fahr­zeug zur Dienst­stel­le ver­bracht wer­den. Im Fahr­zeug stieß er dann völ­lig unver­mit­telt mit dem Kopf in Rich­tung des Beam­ten, der ihm auf den Sitz hel­fen woll­te. Der Beam­te wur­de glück­li­cher­wei­se nur gestreift und blieb dadurch unverletzt.

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Ihn erwar­ten Anzei­gen u. a. wegen Tät­li­chen Angriffs gegen Voll­streckungs­be­am­te, ver­such­te gefähr­li­che Kör­per­ver­let­zung und Beleidigung.

Auch der zwei­te Täter konn­te in der Fuß­gän­ger­zo­ne gestellt wer­den. Da er sich eben­falls unko­ope­ra­tiv ver­hielt und erheb­lich alko­ho­li­siert war, wur­de er in Gewahr­sam genom­men und muss­te die Nacht in einer Zel­le ver­brin­gen. Auch gegen ihn wer­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren u. a. wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Bei den Tätern han­delt es sich um zwei 17 und 21 Jah­re alte Bayreuther.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Pkw gegen Mauer

War­men­stein­ach – Ober­war­men­stein­ach. Am Frei­tag, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 21-jäh­ri­ger Mann aus dem öst­li­chen Land­kreis Bay­reuth mit einem Pkw, VW, Fox, die Ober war­men­steinacher Stra­ße in Fahrt­rich­tung Hütten.

Bei schnee­be­deck­ter Fahr­bahn geriet der Fahr­zeug­füh­rer in einer Links­kur­ve bei leich­ter Stei­gung ins Schleu­dern und ver­lor die Kon­trol­le über den Pkw. Letzt­end­lich kam das Fahr­zeug nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen eine Mau­er eines dor­ti­gen Anwesens.

Ver­letzt wur­de bei dem Unfall nie­mand. Das Unfall­fahr­zeug war nicht mehr fahr­fä­hig und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Unfall­scha­den beträgt schät­zungs­wei­se ca. 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dro­gen­ein­fluss im Straßenverkehr

Hilt­polt­stein. Sams­tag­abend wur­de in Kem­ma­then ein 19-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus Nürn­berg einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Nach­dem ein zunächst durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test posi­tiv ver­lief wur­de von der Poli­zei eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und das Fahr­zeug vor Ort abge­stellt. Der Betrof­fe­ne muss mit einem Fahr­ver­bot und einer Anzei­ge rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Am Sams­tag­vor­mit­tag, ver­letz­te sich ein 58jähriger, in einem Wald­stück, bei Baum­fäll­ar­bei­ten schwer an der Schul­ter. Nach­dem der Stamm ord­nungs­ge­mäß ein­ge­sägt war, brach die­ser, ver­mut­lich unter Span­nung ste­hend, unkon­trol­liert ab und schnell­te im Anschluss gegen den Arbei­ter. Der Mann wur­de mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus gebracht.

Lan­gen­sen­del­bach. Zwei, dem Anschein nach etwa 18jährige männ­li­che Jugend­li­che, konn­ten am Sonn­tag gegen 01.30 Uhr dabei beob­ach­tet wer­den, wie sie in der Buben­reu­ther Stra­ße, Orts­teil Bräu­nings­hof, ein Auto beschä­dig­ten. An einem oran­ge­far­be­nen Sko­da ver­bo­gen sie das hin­te­re Num­mern­schild. Wei­ter­hin leg­ten sie Holz­stücke unter dort gepark­te Fahr­zeu­ge . Einer der Täter trug ein wei­ßes Hemd und einen schwar­zen Sak­ko. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Forch­heim. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen kamen sich in der Bam­ber­ger Stra­ße, ein 25jähriger Forch­hei­mer und ein 21jähriger aus dem Land­kreis in die Haa­re. Bei der Rau­fe­rei ver­letz­ten sich die Kon­tra­hen­ten leicht. Die Rauf­bol­de erwar­ten nun Anzei­gen wegen Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ruck­sack war weg

Nur kurz unbe­auf­sich­tigt ließ ein 24jähriger sei­nen Ruck­sack in Lich­ten­fels in der Main­au. Er stell­te die­sen zusam­men mit sei­nem Fahr­rad am Sams­tag, gegen 18:00 Uhr, vor einem Lebens­mit­tel­markt ab. Als er kur­ze Zeit spä­ter wie­der zurück­kam, war der Ruck­sack ver­schwun­den. Eine Nach­fra­ge in ver­schie­de­nen Geschäf­ten ver­lief nega­tiv. Laut dem Geschä­dig­ten han­del­te es sich um einen schwar­zen Ruck­sack im Wert von 50 EUR, in die­sem befan­den sich ein Paar Schu­he und ein Schlüsselbund.

Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Num­mer: 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Auf­fahr­un­fall

Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es gestern Nach­mit­tag gegen 14:30 Uhr, auf der B 173 in Fahrt­rich­tung Kro­nach an der AS Lich­ten­fels-West. Beim Befah­ren der Aus­fahrt brem­ste der Vor­aus­fah­ren­de Pkw im Kur­ven­be­reich plötz­lich stark ab, sodass der Nach­fol­gen­de mit sei­nem Pkw auf­fuhr. Unter den Betei­lig­ten kam es dann außer­halb der Fahr­zeu­ge zu einer laut­star­ken Aus­ein­an­der­set­zung in der jeder jeden bezich­tig­te, den Unfall ver­ur­sacht zu haben. Die Bei­den Streit­häh­ne lie­ßen sich auch wäh­rend der Unfall­auf­nah­me durch die Poli­zei kaum beru­hi­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 3000 EUR, ver­letzt wur­de niemand.

Per­so­nen, wel­che den Unfall oder den dar­auf­fol­gen­den Streit beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.