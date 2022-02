„Die­ses schön gele­ge­ne Schloss ist im besten Stan­de erhal­ten, auf einem Fel­sen­berg erbaut und hat noch viel von sei­ner altert­hüm­li­chen Gestalt. Das Schloss ist auch wegen sei­ner Grö­ße und sei­nes wei­ßen Anstrichs in wei­ter Fer­ne zu erken­nen. Bekannt ist es wegen sei­ner berühm­ten Waf­fen­samm­lung und dem tie­fen Brun­nen“ schrieb Josef Hel­ler in sei­nem berühm­ten Rei­se­füh­rer „Mug­gen­dorf und sei­ne Umge­bun­gen oder die frän­ki­sche Schweiz“ von 1829 über das Schloss.

Schloss Grei­fen­stein, Haupt­at­trak­ti­on der Gemein­de Hei­li­gen­stadt ist eines der bedeu­tend­sten Kul­tur­denk­ma­le der Frän­ki­schen Schweiz. Frü­her wie heu­te wird die hoch über dem Lein­lei­ter­tal gele­ge­ne Anla­ge in allen Rei­se­füh­rern erwähnt. Die vor 1172 erst­mals errich­te­te Burg Grei­fen­stein wur­de von den Schlüs­sel­ber­gern erbaut und vom Geschlecht der Streit­ber­ger erwei­tert, so dass ihnen 1339 schon zwei Drit­tel der Burg gehör­ten, der Rest war im Besitz der Her­ren von Adels­dorf. Im Bau­ern­krieg (1525) wur­de Burg Grei­fen­stein zer­stört und 1531 wie­der auf­ge­baut. Als 1690 das Geschlecht der Streit­ber­ger erlosch, wur­de die Burg an Bischof Mar­quard Seba­sti­an Schenk von Stauf­fen­berg ver­lie­hen. Die­ser bau­te sie mit hohem finan­zi­el­lem Auf­wand zwi­schen 1691 und 1693 zum heu­ti­gen Barock­schloss um.

