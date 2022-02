Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Diens­tag, 1. März, 18 Uhr, zu einem Online-Vor­trag ein. Unter dem Titel „Fran­ken Hel­au!“ refe­riert Dr. Danie­la Sand­ner vom Baye­ri­schen Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge, zuvor Lei­te­rin des Deut­schen Fast­nacht­mu­se­ums Kit­zin­gen, über das när­ri­sche Fran­ken vom Frän­ki­schen Seen­land bis in die Rhön.

Sie berich­tet dabei über die dörf­lich gepräg­ten Fast­nach­ten Fran­kens und ihre tra­di­tio­nel­len Brauch­fi­gu­ren wie die Kip­fen­ber­ger Fase­nickl, die Spal­ter Fleck­las­män­ner oder auch die Mas­ken­ge­stal­ten in der Rhön in Unter­fran­ken. Der Vor­trag stellt Ent­wick­lun­gen in grö­ße­re kul­tur­ge­schicht­li­che Zusam­men­hän­ge. Schließ­lich fand mit dem soge­nann­ten „Schembart­lauf“ 1449 in Nürn­berg (nicht etwa in Düs­sel­dorf oder Köln!) der erste orga­ni­sier­te Mas­ken­lauf im moder­ne­ren Sin­ne eines Fast­nachts­um­zu­ges statt.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.